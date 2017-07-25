Маршрут построен

Все бабы — дуры! Женщины, не хлопайте крыльями и не щёлкайте клювами. Это не про вас. Это про баб-с! Вы же не они?

Так, это я к чему? Ага, это к вопросу о доверии. Вот вы никому и ничему не верите. И сколько мужчина не заглядывает вам в глаза и не твердит о своей огромной любви, настойчиво подталкивая к дивану, кровати или, на худой конец, грязному газону в парке, вы уклоняетесь и лепечете, что «я другая, я не такая!» и не хотите дать поцелуя без любви, а тем более чего-то существеннее. Вы — Женщина с большой буквы.

Сейчас рядом со мной устраивается на сиденье автомобиля типичная баба-дура, жена Полина. Начинала она нежной дурочкой: носик, глазки, губки, летящие кудри, походка-танец. Верила всему, что я говорил. Так верила, что я вынужден был на ней жениться. Как мужчина и джентльмен.

За десять лет беспорочной супружеской жизни (с её стороны) она превратилась в то, что сейчас ёрзает на сиденье внедорожника, благодушно растекаясь основательными телесами. И, по-прежнему, верит мне безоговорочно.

Искоса смотрю на Полину. Не хотела ехать, рогом упиралась: что делать на болоте, далеко ехать. С меня семь потов сошло, пока уговорил. Потом началась маята с выбором места. Сначала Полина соглашалась только на Подлесские болота. Это в десяти километрах от города, и там на каждый кустик клюквы — десять клюкводавов. Совсем не то, что мне нужно.

Нашёл в интернете замечательные виды Вознесенского озера. Ледниковая впадина, чистейшая вода. На подступах к озеру Рагоминтская пуща. И, конечно, моховые болота. Огромные, непролазные. Озерки стоялой воды, кочки, зелёные поляны. Не поймёшь, не то луг, не то топь. Красотища! Для полной и окончательной победы заказал в интернет-магазине килограмм клюквы. Привезли. Каждая ягодина величиной с черешню. И где такие мутанты водятся? Жёнушка не устояла.

И вот он — долгожданный отъезд. Путь не ближний. До районного центра триста пятьдесят километров, а потом просёлочными дорогами ещё сотня будет.

Ну, в путь! Включаю навигатор, выбираю голосовое управление. Женский голос устраивает мне маленький допрос по выбору маршрута, завершая обязательным вопросом: «Хотите начать навигацию?». А то! Пошли разговорчики в строю: «Установлено соединение со спутниками», «Маршрут построен».

— Какой противный голос, — бурчит Полина. — И почему женский? Лучше бы мужской.

— Какая разница? — удивляюсь я.

— А где ты видел женщину, хорошо ориентирующуюся на местности? — не отстаёт жена. — У всех пространственный идиотизм.

Да, тут мне крыть нечем. Не знаю, как у всех, а у моей жёнушки он точно имеется в наличии. Ей заблудиться в торговом центре — раз плюнуть. Таким, как она, навигатор надо вживлять в мозг.

Вялый спор затихает. Выехали рано, ещё шести не было. Полина додрёмывает в кресле. В восемь, как по будильнику, вздёргивается и сразу за смартфон.

— А где ты видел женщину, хорошо ориентирующуюся на местности? — не отстаёт жена. — У всех пространственный идиотизм.

— Кому собираешься звонить? — интересуюсь.

— Наталье. Она вернулась вчера из Италии. Просила позвонить.

— Что так рано?

— Потом она будет в офисе. Не поговоришь.

— Не к спеху, ещё наговоритесь, — мягко, но непреклонно отбираю смартфон, засовываю в бардачок. Мне эти переговоры ни к чему. Непрошенные свидетели — лишняя головная боль.

Полина обиженно замолкает. Зато навигатор разговорился не на шутку. Ремонт дорог, объезды. На дисплее оранжевая полоса — пробка на въезде в город. Не объехать. С одной стороны шоссе — река, с другой — заливные луга. Будем так кружить, доберёмся на место вечером.

Навигатор исправно информирует, прокладывает маршрут через города и сёла. Несколько раз предупреждает о постах ГАИ. Раньше водилы сигналили друг другу фарами. Сейчас этого дорожного братства нет. Лучший друг — бесплотный голос.

Под его заботливое бубнение думаю о своём, о мальчиковом.

Вера, Верочка, девочка-припевочка. Вчера слушал нашего малыша. Приложил ухо к круглому животику Веры с выпуклым пупком, завязанным трогательным узелком. Потерпи, девочка моя. Скоро будем вместе.

Всё у нас было с Полиной, только детей не было. А время поджимает, сорок пять уже. Ребёнка надо не только родить, но и поднять, вывести в люди. Всё хочу пройти с ним: первые слова, шажки неуверенные, детский сад, школу, университет. Учить складывать буквы, играть в футбол, кататься на велосипеде. Сыграть свадьбу, внуков на руках подержать.

Развестись с Полиной — дело не хитрое. Вот только уйду я от неё гол, как сокол. Всё принадлежит моей доверчивой жёнушке. И бизнес, и квартира, и загородный пряничный домик. И даже этот внедорожник с разговорчивым навигатором. Сама-то она не догадалась бы оформить всё на себя, да тесть с тёщей расстарались.

На окраине навигатор тяжко задумался. Ну, ещё бы! Болото как пункт назначения — это круто.

Правда, мне удалось втайне от них подсуетиться с завещанием.

Смотрю на дремлющую жену. Экономит силы для сбора клюквы.

Соберёшь, Полина, свою клюковку. Гарантирую. Маршрут построен.

Остановились в пришоссейном ресторанчике. Внутри таджикская кухня. Во дворе — кавказский шашлык. Белорусское, чешское и немецкое пиво в маленьком магазинчике с гордым названием «Мини-маркет». Налицо дружба народов.

Ещё час дороги под неумолчные советы навигатора. Если бы живая баба была, убил.

Мы почти на месте. Проскочили последний городок. Четыре тысячи жителей. Пяток улиц, мощённых горбатым булыжником.

На окраине навигатор тяжко задумался. Ну, ещё бы! Болото как пункт назначения — это круто.

Я буквально слышу скрип электронных мозгов. Навигатор анализирует потенциальный маршрут, ориентируется на местности. На дисплее — масштабированное изображение участка Рагоминтской пущи. Можно увидеть мельчайшие детали. Сеть просёлочных дорог похожа на клубок ниток, побывавший в лапах шаловливого котёнка.

Последние километры пути. По обочинам стеной стоит гигантский борщевик. Машина утицей переваливается по глинистым колдобинам. Похоже, последними по этой дороге проезжали танки.

Моховое болото. Мшара. Засохшие деревья. Насколько хватает взгляда — кочки, заросшие мхом. Бусинки алой ягоды среди мха и стеблей сухой травы.

Полина выбирается из машины. Переминается рядом. На ногах — пёстрые резиновые сапожки. Достаю из багажника небольшие пластиковые вёдра и специальные совочки с зубчиками и контейнерами для сбора ягод. Как ими пользоваться, знаю приблизительно. Не в этом суть. Главное, уговорить жену зайти подальше, туда, где между кочками отсвечивают водяные оконца.

Полина ступает на кочку и взвизгивает, когда та проминается под её немалым весом. Подхватываю её под белые ручки. Она недовольна: клюква мелкая и её мало.

Жена, к моему удивлению, довольно сноровисто собирает ягоду, орудуя совочком так, словно делала это всю жизнь.

— Да, здесь маловато, но посмотри вон туда, — машу рукой вглубь болота. — Там кочки красные от клюквы. За час насобираем пару вёдер и домой. Угостишь свою Наталью. Она там, в Италии, наверно, озверела от пасты.

Имя подруги срабатывает, и жена устремляется вперёд. Красная куртка, красное ведро среди зелени мхов и бурых косм травы. Я едва поспеваю за ней. Она оступается и уходит по колено в воду. Орёт дурным голосом. Спешу на помощь. Можно было бы подождать развития сюжета, но слишком близко к берегу. Может выбраться.

Украдкой достаю смартфон, включаю. Аппарат находится вне зоны действия сети. Я доволен. То, что доктор прописал. Пока доберусь до машины с навигатором и спутниковой связью, пройдёт время. Много времени. Хорошая отмазка.

Поддерживая друг друга, добираемся до рощицы кривоватых, чахлых берёзок. Здесь, действительно, много клюквы. Жена, к моему удивлению, довольно сноровисто собирает ягоду, орудуя совочком так, словно делала это всю жизнь. Клюква крупная, ядрёная.

Просит сфотографировать её за этим волнующим занятием, что я с удовольствием выполняю. Делаем селфи наших улыбающихся физиономий. Щёчка к щёчке, ушко к ушку, поцелуй — губки трубочкой. Мир, труд, сентябрь. На долгую и добрую память.

В собирательском азарте Полина челноком двигается от кочки к кочке, всё дальше заходя в болото. Если дальше так пойдёт, то моя «помощь» не понадобится.

И вот оно. Свершилось. Полина делает шаг и проваливается сразу по пояс. Кричит, зовёт меня, машет руками, пытается опереться о кочку и выбраться из воды. Кочка резиновым мячиком уходит из-под рук.

Осторожно подбираюсь к ней, отставляю в сторону ведро, на треть заполненное клюквой. Оно послужит ориентиром при поиске тела. Не могу себе отказать в удовольствии: вновь и вновь фотографирую погружающуюся в трясину жену. Сколько драматизма! Какая экспрессия! Жаль, что снимки придётся удалить.

Полина всё поняла. Она перестаёт кричать и смотрит на меня круглыми остановившимися глазами. Губы шевелятся почти беззвучно. Прислушиваюсь: «Господи, спаси и сохрани! Господи, спаси и сохрани!». Молодец, жёнушка, о Боге вспомнила. Не поздно ли?

Хочу сфотографировать её немного с другого ракурса. Подхожу поближе.

Я не заметил, когда она сделала этот рывок, стремительный и мощный. Её пальцы впились в мою лодыжку. Она изо всех сил рванула меня за ногу. Не удержав равновесия, я рухнул навзничь и оказался в той же болотной промоине. Холодная вода с торфяной взвесью хлынула мне в нос и рот. Захлёбываясь, погружаясь в трясину, я чувствовал, как жена, опираясь на меня, выбирается на спасительную кочку. Хотел крикнуть, но не уже смог.

Полина, не оглядываясь, устремилась к берегу. Только достигнув твёрдой почвы, она обернулась и посмотрела на болото, едва не ставшее её могилой, но поглотившее мужа. Там, далеко, среди зелёного мха и бурой травы гигантской клюквой алело ведро.

Забралась в салон машины, заляпав сиденье болотной грязью. Смартфон был вне зоны действия сети. По спутнику, через навигатор, связалась с МЧС и вызвала спасателей.

Некоторое время сидела неподвижно, разглядывая болото. Было страшно и одиноко. Наконец, решившись, Полина установила голосовое сообщение. Пункт назначения — маленький городок с кривыми улочками, словно сбежавший из сказки.

— Хотите начать навигацию? — спросил заботливый женский голос.

— Да, пожалуйста, — ответила Полина, начисто забыв, что говорит с роботом.

— Маршрут построен, — прозвучал стандартный ответ.

Навигатор помолчал и добавил:

— Счастливого пути!

Полина устало улыбнулась.