Улыбка на зеленых каблуках
Автор: Натали Каламаниди
/ 26.07.2017
Поздний вечер. Я сижу на диване, в обнимку с любимым одеялом и пишу новое сообщение. Да, написала, да, отправить! Вот так...
«Dark Smail» ...Все так, как договаривались?
«Green Sun» Ага!))) И, кстати, привет)
«Dark Smail» И тебе того же!
«Green Sun» В парке, у фонтана, на скамейке у второго моста?)))
«Dark Smail» Да.
«Green Sun» ОК. Буду ждать. Пока.
«Dark Smail» Пока.
Я оторвалась от экрана и тяжело вздохнула. Эх, вот бы завтра действительно все удалось! А то обычно в Сети все знакомство и общение идет на «ура», до тех пор как не заходит разговор о встрече в реальности. А ведь сначала кажутся нормальными людьми... Мда, не везет тебе, Рита, не везет! Особенно на нормальных парней. Хотя бы в друзья.
Почему-то вспомнилось, как я в первый раз познакомилась с мальчиком в Сети. Было весело, интересно, я уже думала, что влюбилась... а он живет в Питере. Ну как я туда из Москвы приеду? Только если на экскурсию, или к тете. Вот и первый облом, жестокий такой...
А с «Green Sun» я познакомилась на форуме, что мне подружка посоветовала, и то по чистой случайности. Ну и что с того, что я сама хотела так назваться? Увидела, что «ник» уже существует, выбрала себе другой... А с человеком, «укравшим мое имя», я начала общаться. Кто бы мог подумать, что обычная переписка выльется в такую хорошую дружбу? Он тоже живет в Москве, даже рядом со мной, на «Коломенской».
И завтра я его увижу...
Что бы надеть? Типичный вопрос типичной девушки, но все же такой необходимый. Салатовая туника, шорты цвета хаки и, конечно же, мои любимые зеленые туфли. Зеленый — мой любимый цвет!
Только вот... смогу ли я проходить весь день на таких каблуках? Сложный вопрос. Ведь идти на низком каблуке или вообще без него недопустимо — я слишком низкая. А вот если встать на каблуки и стать выше сантиметров на десять... Звучит заманчиво, не так ли? И мне так кажется.
Значит решено — надевать каблуки! И ходить на них... А если устану, то уговорю его посидеть на лавочке или что-то вроде того. Идеальная отговорка!
Хм... Вроде как все решила, теперь можно спать.
Одеяло, где ты? Иди ко мне!
***
— Дззззз! Дзззз! Дз... — я выключила будильник и открыла глаза. Пора! Быстро вскочив, помчалась в ванную, принять душ, почистить зубы и то многое другое, что так необходимо сделать перед встречей. Итак — полная боевая готовность!
Осталось лишь позавтракать, одеться, ну и, конечно же, отправить «Green Sun» сообщение, что я полностью готова. Что я и сделала, превысив в два раза свою скорость печатания. Вот что с человеком волнение делает!
Вроде бы все, но тут желудок недовольно заурчал, требуя более основательной пищи, чем яблоко с соком. Ненасытный! Но делать нечего, придется мне тебя еще кормить... Например, куриным филе с морковью и зефиркой. Люблю зефир, больше всех сладостей на свете, ведь он такой, воздушный, сладкий, нежный...
Так, я собралась, поела... остается целый час до выхода. Что бы поделать? Ладно, почитаем, почитаем... Одна из моих любимых книг — «Властелин колец», ее я могу перечитывать десятки, сотни раз и всегда находить что-то новое.
Ого, уже прошел час! Я и не заметила... Все же, мир эльфов и хоббитов сильно отрывает от реальности.
Ого, уже прошел час! Я и не заметила... Все же, мир эльфов и хоббитов сильно отрывает от реальности.
На выход, леди!
***
...Иду по парку и удивляюсь, как может быть «Царицыно» по-разному красив в разное время года. Летом здесь все в зелени, в яркости цветов и в звонком плеске фонтана, осенью, особенно ранней — в золоте и меди листьев, в синем-синем небе и тишине прудов. Зимой все в серебре снегов, алмазном блеске льда и пушистых от снега ветвях деревьев. А весной — в веселом шуме ручейков, щебетании птиц, прилетевших с юга, в тонкой зеленоватой дымке на деревьях.
Сейчас я восхищаюсь летним парком, потом придет время осени... Люблю московские парки, они всегда поражают своей особенной прелестью.
Мда, потянуло меня на философию...
Вот я почти подошла к мосту, осталось совсем немного, чуть-чуть. Ой, утка! Я пытаюсь обойти препятствие, разворачиваюсь... Хрусть!
Все вокруг покосилось, пошло по наклонной. Нет, не может быть... Мои туфли!
Каблук, он... сломался. Не может быть! Только не это! Не сейчас!
Закрыть глаза и вновь открыть. Нет, страшная картина не исчезла. Но... как я теперь пойду на встречу? В одной туфле?
Сняв туфли и подхватив остаток каблука, я направилась к ближайшей скамейке, стараясь не обращать внимания на взгляды прохожих. Им. Нет. Дела. До. Меня.
Вот так.
Надо позвонить ему, сказать, что я не смогу прийти... Так, где мой телефон? Но тут я вспомнила: мы не обменивались телефонами! А я-то думала, что мы забыли... Дура! Идиотка! Склероз — твой вечный диагноз!
Сняв туфли и подхватив остаток каблука, я направилась к ближайшей скамейке, стараясь не обращать внимания на взгляды прохожих.
Ну и как мне теперь быть?
Ладно, сначала надо достать другую обувь. Звоню сестре:
«Алло, Ленка? Не могла бы ты принести мне в парк мои босоножки? Те, зеленые?»
«Нет, ты не ослышалась, в парк. Да».
«Не могу сама взять, у меня каблук сломался, как я пойду?»
«Ты с ума сошла? Кто по асфальту босиком ходит?»
«Ну, пожалуйста, сестреночка! А я за тебя посуду буду мыть!»
«Рядом с мостом, на скамейке, там увидишь!»
«Как — только через час освободишься? Ты шутишь?»
«Ладно... Хоть так. Жду».
Я положила телефон в сумку и усмехнулась. Ленка, как всегда, в своем репертуаре, сначала обнадежит, а потом... Впрочем, хорошо хоть она согласилась вообще принести обувь, а то пришлось бы звонить маме, а мама... Ох, ее лучше не нервировать!
Блин... Два часа сидеть здесь как ненормальная, не имея возможности куда-то пойти... Ад, настоящий ад. Да и прохожие все чаще оборачиваются, о чем-то шепчутся между собой. Неужели все против меня? А день так хорошо начинался...
На глаза набежали злые слезы, слезы жалости самой себя. Не надо! Не хочу плакать! Тушь потечет...
— Эй, улыбнись! — где-то сбоку раздался голос. — Девушки не должны плакать!
Посмотрев на источник голоса, я увидела обычного вроде парня, если бы не его веселые карие глаза и веснушки на щеках. Темно-русые волосы, загорелая кожа, царапина на подбородке. Одет парень был в рваные синие джинсы и светло-желтую рубашку с закатанными рукавами. Ммм... Неплохо так, неплохо.
Я вытерла слезы и улыбнулась:
— Так лучше?
— Намного! — улыбка в ответ. — Теперь ты похожа на лесного эльфа!
— Эльфа? Лесного? Не из Властелина ли?
— Оттуда, откуда еще-то? Стоп, ты тоже увлекаешься фэнтези?
— Ну да, — я пожала плечами. — Что тут такого? Сейчас много кто этим увлекается!
Да и прохожие все чаще оборачиваются, о чем-то шепчутся между собой. Неужели все против меня? А день так хорошо начинался...
— Кто лучше, Арагорн или Леголас?
— Арагорн, конечно же!
— Странно, — он усмехнулся чему-то. — Обычно девушки выбирают красавчика-эльфа...
— Так он же потом уедет на Запад, какой смысл мне делать его любимым персонажем? Про Арагорна еще можно найти что-то в хрониках...
— Ого, так ты знаток! — он подсел рядом и протянул руку. — Макс. А тебя как зовут?
— Рита, — пожала руку. Эй, не так сильно, я же все-таки девушка! — А кроме Толкиена еще что читал?
— Ну... — он на мгновение задумался — Сальваторе, Желязны, Стругацких, Ведьмака... Ну и других наших.
— Сальваторе, значит? — заинтересованно смотрю на него — Я как раз его читаю... Скажи, что будет с Дзиртом?
— А не скучно читать будет-то?
— Нет, расскажи!
— Впрочем, ладно, слушай... Когда Вульфгар...
***
— ...И поэтому он с Кэтти-бри стал плавать в море, ну а дальше сама прочтешь. Ок?
— Ок, хоть и жаль немного. Я так хотела, чтобы его сестра осталась жива... Она такая интересная в своем служении Ллос.
— Зато дальше интереснее будет. Кстати, ты как читаешь?
— На электронной книге, как еще? — удивленно смотрю на Макса. Ну а как еще читать?
— Ха, электронка — не вариант! — он гордо выпрямляется — У меня все части дома есть! Год собирал!
— Да ну? Не верю!
— А вот поверь! Хочешь — могу дать почитать! — парень вызывающе смотрит, словно говоря, не слабо ли тебе?
— А давай! — я хитро улыбаюсь и говорю: — Заодно и проверим, есть ли у тебя эта коллекция или нет.
— А вот поверь! Хочешь — могу дать почитать! — парень вызывающе смотрит, словно говоря, не слабо ли тебе?
— Окай, тогда пойдем?
— Нет.
Он издевается?
— Но почему?
— Не видишь? У меня каблук сломался!
— Аааа... Так ты из-за этого плакала!
— А ты не понял?
— Нет... Но раз так, то скажи мне свой телефон, на днях созвонимся, — Макс достал из кармана телефон и выжидающе на меня посмотрел.
— Хорошо, слушай... 8-916...
— Записал! Теперь проверь, правильно ли? — он нажал «вызов». — Ну как?
— Да, звонок идет, я сохраню номер. Так, Макс... А как по фамилии?
— Богданов.
— Отлично, я — Волкова.
— Ну, тогда все, договорились... — парень спрятал телефон и поудобнее устроился на скамейке.
— А еще...
И тут совершенно неожиданно для меня раздался знакомый голос:
— Ну, ничего себе! Я прихожу, думаю, что ты вся в слезах, а ты миленько так с парнем беседуешь! Может, мне не надо было приходить?
— Ленка? — от неожиданности я подскочила. — Так быстро?
— Быстро? — взвилась сестра — Да два часа с момента твоего звонка прошло!
Ничего себе... Это мы так заговорились? Супер.
— Эм, Рит? — Макс извиняюще улыбнулся. — Я... пойду? Но не забудь, что я обещал тебе книги!
— Не забуду! Пока! — смотрю вслед уходящему парню. — Эх...
— И кто он? — Ленка прямо светится от любопытства. — Тот, с кем ты договорилась встретиться? Ничего так, одобряю, сестра, одобряю...
— Ты обувь принесла? — ухожу от опасной темы.
— Да, вот, держи! Итак, кто же он?
***
Придя домой, я первым делом бросилась к компьютеру, чтобы извиниться перед человеком.
Хм... Новое сообщение?
«Green Sun» Извини, но я сегодня не смогу... Простудился. Знаю, глупо, что летом, но... В качестве компенсации посылаю брата. Надеюсь, он не сможет вынести тебе мозг))))
Так... он не пришел! Значит, я зря волновалась!
Пишу:
«Dark Smail» Прости, но я сегодня тоже не пришла... Нет, я шла, но у меня каблук сломался((( Жалко твоего брата!
Надеюсь, его брат действительно недолго меня прождал... Но тут мой телефон зазвонил, и я взяла трубку.
«Алло! Макс?»
«Зачем мне смотреть на сообщение? Что я там увижу?»
«Ладно, посмотрю, пока!»
Подхожу к компьютеру и вижу новое сообщение:
«Green Sun» (Пишет тот самый брат) Я же обещал показать тебе коллекцию?
И картинка под сообщением: книжная полка, забитая книгами из одной серии, в которой я узнаю «Легенду о темном эльфе».
Так значит... это он!