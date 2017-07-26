Улыбка на зеленых каблуках

Поздний вечер. Я сижу на диване, в обнимку с любимым одеялом и пишу новое сообщение. Да, написала, да, отправить! Вот так...

«Dark Smail» ...Все так, как договаривались?

«Green Sun» Ага!))) И, кстати, привет)

«Dark Smail» И тебе того же!

«Green Sun» В парке, у фонтана, на скамейке у второго моста?)))

«Dark Smail» Да.

«Green Sun» ОК. Буду ждать. Пока.

«Dark Smail» Пока.

Я оторвалась от экрана и тяжело вздохнула. Эх, вот бы завтра действительно все удалось! А то обычно в Сети все знакомство и общение идет на «ура», до тех пор как не заходит разговор о встрече в реальности. А ведь сначала кажутся нормальными людьми... Мда, не везет тебе, Рита, не везет! Особенно на нормальных парней. Хотя бы в друзья.

Почему-то вспомнилось, как я в первый раз познакомилась с мальчиком в Сети. Было весело, интересно, я уже думала, что влюбилась... а он живет в Питере. Ну как я туда из Москвы приеду? Только если на экскурсию, или к тете. Вот и первый облом, жестокий такой...

А с «Green Sun» я познакомилась на форуме, что мне подружка посоветовала, и то по чистой случайности. Ну и что с того, что я сама хотела так назваться? Увидела, что «ник» уже существует, выбрала себе другой... А с человеком, «укравшим мое имя», я начала общаться. Кто бы мог подумать, что обычная переписка выльется в такую хорошую дружбу? Он тоже живет в Москве, даже рядом со мной, на «Коломенской».

И завтра я его увижу...

Что бы надеть? Типичный вопрос типичной девушки, но все же такой необходимый. Салатовая туника, шорты цвета хаки и, конечно же, мои любимые зеленые туфли. Зеленый — мой любимый цвет!

Только вот... смогу ли я проходить весь день на таких каблуках? Сложный вопрос. Ведь идти на низком каблуке или вообще без него недопустимо — я слишком низкая. А вот если встать на каблуки и стать выше сантиметров на десять... Звучит заманчиво, не так ли? И мне так кажется.

Значит решено — надевать каблуки! И ходить на них... А если устану, то уговорю его посидеть на лавочке или что-то вроде того. Идеальная отговорка!

Хм... Вроде как все решила, теперь можно спать.

Одеяло, где ты? Иди ко мне!

***

— Дззззз! Дзззз! Дз... — я выключила будильник и открыла глаза. Пора! Быстро вскочив, помчалась в ванную, принять душ, почистить зубы и то многое другое, что так необходимо сделать перед встречей. Итак — полная боевая готовность!

Осталось лишь позавтракать, одеться, ну и, конечно же, отправить «Green Sun» сообщение, что я полностью готова. Что я и сделала, превысив в два раза свою скорость печатания. Вот что с человеком волнение делает!

Вроде бы все, но тут желудок недовольно заурчал, требуя более основательной пищи, чем яблоко с соком. Ненасытный! Но делать нечего, придется мне тебя еще кормить... Например, куриным филе с морковью и зефиркой. Люблю зефир, больше всех сладостей на свете, ведь он такой, воздушный, сладкий, нежный...

Так, я собралась, поела... остается целый час до выхода. Что бы поделать? Ладно, почитаем, почитаем... Одна из моих любимых книг — «Властелин колец», ее я могу перечитывать десятки, сотни раз и всегда находить что-то новое.

Ого, уже прошел час! Я и не заметила... Все же, мир эльфов и хоббитов сильно отрывает от реальности.

Ого, уже прошел час! Я и не заметила... Все же, мир эльфов и хоббитов сильно отрывает от реальности.

На выход, леди!

***

...Иду по парку и удивляюсь, как может быть «Царицыно» по-разному красив в разное время года. Летом здесь все в зелени, в яркости цветов и в звонком плеске фонтана, осенью, особенно ранней — в золоте и меди листьев, в синем-синем небе и тишине прудов. Зимой все в серебре снегов, алмазном блеске льда и пушистых от снега ветвях деревьев. А весной — в веселом шуме ручейков, щебетании птиц, прилетевших с юга, в тонкой зеленоватой дымке на деревьях.

Сейчас я восхищаюсь летним парком, потом придет время осени... Люблю московские парки, они всегда поражают своей особенной прелестью.

Мда, потянуло меня на философию...

Вот я почти подошла к мосту, осталось совсем немного, чуть-чуть. Ой, утка! Я пытаюсь обойти препятствие, разворачиваюсь... Хрусть!

Все вокруг покосилось, пошло по наклонной. Нет, не может быть... Мои туфли!

Каблук, он... сломался. Не может быть! Только не это! Не сейчас!

Закрыть глаза и вновь открыть. Нет, страшная картина не исчезла. Но... как я теперь пойду на встречу? В одной туфле?

Сняв туфли и подхватив остаток каблука, я направилась к ближайшей скамейке, стараясь не обращать внимания на взгляды прохожих. Им. Нет. Дела. До. Меня.

Вот так.

Надо позвонить ему, сказать, что я не смогу прийти... Так, где мой телефон? Но тут я вспомнила: мы не обменивались телефонами! А я-то думала, что мы забыли... Дура! Идиотка! Склероз — твой вечный диагноз!

Сняв туфли и подхватив остаток каблука, я направилась к ближайшей скамейке, стараясь не обращать внимания на взгляды прохожих.

Ну и как мне теперь быть?

Ладно, сначала надо достать другую обувь. Звоню сестре:

«Алло, Ленка? Не могла бы ты принести мне в парк мои босоножки? Те, зеленые?»

«Нет, ты не ослышалась, в парк. Да».

«Не могу сама взять, у меня каблук сломался, как я пойду?»

«Ты с ума сошла? Кто по асфальту босиком ходит?»

«Ну, пожалуйста, сестреночка! А я за тебя посуду буду мыть!»

«Рядом с мостом, на скамейке, там увидишь!»

«Как — только через час освободишься? Ты шутишь?»

«Ладно... Хоть так. Жду».

Я положила телефон в сумку и усмехнулась. Ленка, как всегда, в своем репертуаре, сначала обнадежит, а потом... Впрочем, хорошо хоть она согласилась вообще принести обувь, а то пришлось бы звонить маме, а мама... Ох, ее лучше не нервировать!

Блин... Два часа сидеть здесь как ненормальная, не имея возможности куда-то пойти... Ад, настоящий ад. Да и прохожие все чаще оборачиваются, о чем-то шепчутся между собой. Неужели все против меня? А день так хорошо начинался...

На глаза набежали злые слезы, слезы жалости самой себя. Не надо! Не хочу плакать! Тушь потечет...

— Эй, улыбнись! — где-то сбоку раздался голос. — Девушки не должны плакать!

Посмотрев на источник голоса, я увидела обычного вроде парня, если бы не его веселые карие глаза и веснушки на щеках. Темно-русые волосы, загорелая кожа, царапина на подбородке. Одет парень был в рваные синие джинсы и светло-желтую рубашку с закатанными рукавами. Ммм... Неплохо так, неплохо.

Я вытерла слезы и улыбнулась:

— Так лучше?

— Намного! — улыбка в ответ. — Теперь ты похожа на лесного эльфа!

— Эльфа? Лесного? Не из Властелина ли?

— Оттуда, откуда еще-то? Стоп, ты тоже увлекаешься фэнтези?

— Ну да, — я пожала плечами. — Что тут такого? Сейчас много кто этим увлекается!

Да и прохожие все чаще оборачиваются, о чем-то шепчутся между собой. Неужели все против меня? А день так хорошо начинался...

— Кто лучше, Арагорн или Леголас?

— Арагорн, конечно же!

— Странно, — он усмехнулся чему-то. — Обычно девушки выбирают красавчика-эльфа...

— Так он же потом уедет на Запад, какой смысл мне делать его любимым персонажем? Про Арагорна еще можно найти что-то в хрониках...

— Ого, так ты знаток! — он подсел рядом и протянул руку. — Макс. А тебя как зовут?

— Рита, — пожала руку. Эй, не так сильно, я же все-таки девушка! — А кроме Толкиена еще что читал?

— Ну... — он на мгновение задумался — Сальваторе, Желязны, Стругацких, Ведьмака... Ну и других наших.

— Сальваторе, значит? — заинтересованно смотрю на него — Я как раз его читаю... Скажи, что будет с Дзиртом?

— А не скучно читать будет-то?

— Нет, расскажи!

— Впрочем, ладно, слушай... Когда Вульфгар...

***

— ...И поэтому он с Кэтти-бри стал плавать в море, ну а дальше сама прочтешь. Ок?

— Ок, хоть и жаль немного. Я так хотела, чтобы его сестра осталась жива... Она такая интересная в своем служении Ллос.

— Зато дальше интереснее будет. Кстати, ты как читаешь?

— На электронной книге, как еще? — удивленно смотрю на Макса. Ну а как еще читать?

— Ха, электронка — не вариант! — он гордо выпрямляется — У меня все части дома есть! Год собирал!

— Да ну? Не верю!

— А вот поверь! Хочешь — могу дать почитать! — парень вызывающе смотрит, словно говоря, не слабо ли тебе?

— А давай! — я хитро улыбаюсь и говорю: — Заодно и проверим, есть ли у тебя эта коллекция или нет.

— А вот поверь! Хочешь — могу дать почитать! — парень вызывающе смотрит, словно говоря, не слабо ли тебе?

— Окай, тогда пойдем?

— Нет.

Он издевается?

— Но почему?

— Не видишь? У меня каблук сломался!

— Аааа... Так ты из-за этого плакала!

— А ты не понял?

— Нет... Но раз так, то скажи мне свой телефон, на днях созвонимся, — Макс достал из кармана телефон и выжидающе на меня посмотрел.

— Хорошо, слушай... 8-916...

— Записал! Теперь проверь, правильно ли? — он нажал «вызов». — Ну как?

— Да, звонок идет, я сохраню номер. Так, Макс... А как по фамилии?

— Богданов.

— Отлично, я — Волкова.

— Ну, тогда все, договорились... — парень спрятал телефон и поудобнее устроился на скамейке.

— А еще...

И тут совершенно неожиданно для меня раздался знакомый голос:

— Ну, ничего себе! Я прихожу, думаю, что ты вся в слезах, а ты миленько так с парнем беседуешь! Может, мне не надо было приходить?

— Ленка? — от неожиданности я подскочила. — Так быстро?

— Быстро? — взвилась сестра — Да два часа с момента твоего звонка прошло!

Ничего себе... Это мы так заговорились? Супер.

— Эм, Рит? — Макс извиняюще улыбнулся. — Я... пойду? Но не забудь, что я обещал тебе книги!

— Не забуду! Пока! — смотрю вслед уходящему парню. — Эх...

— И кто он? — Ленка прямо светится от любопытства. — Тот, с кем ты договорилась встретиться? Ничего так, одобряю, сестра, одобряю...

— Ты обувь принесла? — ухожу от опасной темы.

— Да, вот, держи! Итак, кто же он?

***

Придя домой, я первым делом бросилась к компьютеру, чтобы извиниться перед человеком.

Хм... Новое сообщение?

«Green Sun» Извини, но я сегодня не смогу... Простудился. Знаю, глупо, что летом, но... В качестве компенсации посылаю брата. Надеюсь, он не сможет вынести тебе мозг))))

Так... он не пришел! Значит, я зря волновалась!

Пишу:

«Dark Smail» Прости, но я сегодня тоже не пришла... Нет, я шла, но у меня каблук сломался((( Жалко твоего брата!

Надеюсь, его брат действительно недолго меня прождал... Но тут мой телефон зазвонил, и я взяла трубку.

«Алло! Макс?»

«Зачем мне смотреть на сообщение? Что я там увижу?»

«Ладно, посмотрю, пока!»

Подхожу к компьютеру и вижу новое сообщение:

«Green Sun» (Пишет тот самый брат) Я же обещал показать тебе коллекцию?

И картинка под сообщением: книжная полка, забитая книгами из одной серии, в которой я узнаю «Легенду о темном эльфе».

Так значит... это он!