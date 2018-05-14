Стал Петя первоклассником. Ему очень нравилось учиться. Больше всего нравилась математика, он хорошо решал примеры и на сложение, и на вычитание. Чтение тоже нравилось, ведь он уже давно научился читать, еще когда в детский сад ходил. А вот писать красиво, ровно — не получалось никак. Буквы у него падали со строчек, прыгали, налезали друг на друга, поэтому разобрать, что написал Петя, было очень сложно.

То ли дело тетрадь его соседки по парте Лили! Буковки ровные, одинаковые, не строчки, а загляденье.

— Как же ты красиво пишешь! Вот у меня так никогда не получится, — как-то сказал Петя Лиле.

— Это я сейчас так пишу. А посмотрел бы ты мои прописи до того, как у меня появилась волшебная ручка, — ответила Лиля.

— Это я сейчас так пишу. А посмотрел бы ты мои прописи до того, как у меня появилась волшебная ручка, — ответила Лиля.

— Волшебная ручка? Ты шутишь, что ли?

— Ой, проговорилась. Не хотела никому рассказывать, но тебе расскажу, раз такое дело, — ответила Лиля.

Однажды папа пришел с работы радостный-радостный:

— Лилечка, — кричит с порога, — я тебе ручку волшебную купил. — И достает из кармана эту ручку.

— Что ты, папа, выдумываешь! Разве волшебные ручки бывают?

— Ну, в магазине мне сказали, что это волшебная ручка, которая помогает красиво писать.

Я не поверила, но ручку взяла и пошла делать уроки. Ручка была такая красивая и приятная на ощупь, что рука как-то сама собой стала буквы выводить ровненько-ровненько. С тех пор я пишу только этой ручкой, и получается довольно неплохо.

Пете с трудом верилось, что ручка может быть волшебной, и очень захотелось испытать ее.

— А дай мне пробовать! — попросил он.

— Ой, нет, не могу. В магазине папе сказали, что у ручки должен быть только один хозяин, а то ее свойства чудесные пропадут, — сказала Лиля. — Я даже папе и маме ее не даю. Ты уж не обижайся, лучше сходи в этот магазин и купи себе такую же. Папа говорит, что там их полно.

Пете стало обидно, что не дала ручку попробовать. Наболтала и ушла. Жадина-говядина.

Решил Петя сходить в этот магазин. Не то чтобы он Лильке поверил, просто захотелось посмотреть, что это за магазин такой.

Магазин он нашел сразу, Лиля все точно объяснила. Поднялся на второй этаж и увидел вывеску: «Волшебные товары». На прилавке были разложены, на первый взгляд, обыкновенные вещи: полотенца, коврики, бутылочки с какими-то жидкостями, шапки, шарфы, сапоги, санки, кастрюли, чайники и многое другое. Все это было довольно странно: обычно чайники не продаются вместе с сапогами и санками. Ценники тоже были необычные, например, такой: «Шапка-невидимка. Цена — три бескорыстных добрых поступка» или такой: «Санки-уезжанки для похудения. Цена — два веселых танца и одна песня».

Тут же лежали и шариковые ручки. На ценнике было написано: «Ручки для выработки красивого почерка. Цена — один веселый анекдот или стихотворение». От удивления Петя растерялся.

Из оцепенения его вывел вопрос продавца:

Решил Петя сходить в этот магазин. Не то чтобы он Лильке поверил, просто захотелось посмотреть, что это за магазин такой.

— Чем могу помочь?

Этот вполне обычный для продавца вопрос задал совершенно необычный продавец: по виду то ли клоун, то ли акробат. Он был в пестром трико, красной рубашке, рыжие волосы задорно лохматились во все стороны. При этом продавец ни секунды не стоял на месте: он постоянно делал гимнастические упражнения: то приседал, то садился на «шпагат», то наклонялся из стороны в сторону.

— Так что вы ищете, молодой человек? — спросил продавец, делая махи ногами.

Петя немного пришел в себя и еле слышно сказал:

— Ручку мне нужно, которая учит красиво писать.

— Замечательно, с вас один анекдот или стихотворение. Цена весьма привлекательна.

— Да, интересная цена, вот бы конфеты так продавали. Я вам расскажу анекдот про старуху Шапокляк. Приходит она как-то на прием к врачу. Врач ей говорит: «У вас больное сердце, я категорически запрещаю вам подниматься по лестницам». Через неделю Шапокляк приходит снова к доктору и говорит: «Ну, может, все-таки разрешите по лестнице ходить, а то я совсем замучилась по водосточной трубе домой подниматься».

— Ха-ха-ха, — засмеялся продавец. — Хороший анекдот, веселый. А на сдачу я вам дам совет. Видите ли, эти ручки имеют ряд особенностей.

— Я знаю, ее нельзя никому давать, а то потеряет волшебные свойства.

— Точно. И еще. Дело в том, что у каждой ручки — свой характер. Одна может быть тихой и послушной, другая — любит побаловаться, а третья — любит полениться. Поэтому к каждой ручке нужен свой подход. Сейчас они лежат в коробке похожие, одинаково красивые, вы посмотрите внимательно, какая из этих ручек подходит именно вам.

Петя попрощался с продавцом и вприпрыжку побежал домой. Он держал ручку в руке, и она приятно щекотала ему ладонь.

Петя стал перебирать ручки в коробке. Действительно, они были как живые. Некоторые так и просились в руки, а некоторые как будто ускользали, играя с Петей в догонялки. Одна из ручек, ему показалось, подмигнула ему, хотя он не понял, как, ведь глаз у ручек нет. Петя почувствовал симпатию к этой игривой ручке и решил взять ее.

— Вот, выбрал. Эту возьму.

— Ну что ж, прекрасный выбор, Я желаю, чтобы ваша покупка помогла вам, — сказал продавец и сделал «мостик». — Приходите к нам через месяц. В нашем магазине человек может совершать покупки раз в месяц и покупать только одну вещь. До встречи.

Петя попрощался с продавцом и вприпрыжку побежал домой. Он держал ручку в руке, и она приятно щекотала ему ладонь.

— Ты, похоже, шалунья, — сказал Петя ручке.

Прибежав домой, он быстренько разделся и сел за письменный стол.

— Ну, давай, покажи, что ты умеешь, — попросил Петя ручку и взял тетрадь. Ручка, видимо, обрадовалась и стала скакать по тетради.

— Ой-ой, что ты делаешь! Не надо так пачкать тетрадь. Вот смотри, видишь — это строчки. Нужно писать, не выходя за них, вот так, — Петя стал показывать ручке разные буквы в прописи, обводил их, чтобы ручка запомнила. Показал, как пишутся заглавные буквы и прописные, потому что ручка, похоже, хоть и была волшебной, но букв не знала, и пришлось ее учить.

Целый час Петя занимался с ручкой, три черновых листа исписал перед тем, как приступить к выполнению домашнего задания.

— Ну, давай, покажи, что ты умеешь, — попросил Петя ручку и взял тетрадь. Ручка, видимо, обрадовалась и стала скакать по тетради.

— Ну, а теперь будем писать в прописи. Не забывай, что за строчки не выходим, буквы должны быть одинакового размера, — напутствовал Петя свою помощницу.

Он взял ручку и принялся за работу. Он не торопился, как обычно, очень старательно выводил буквы, и они получались просто на славу: ровненькие, кругленькие, веселенькие.

Петя оглядел страницу и остался доволен. Тут пришла мама.

— Чем занимаешься, малыш? — спросила она и увидела Петины черновики и сделанное задание. — Какой ты молодец! Как красиво все написал! Просто чудо какое-то, — восхитилась мама.

Петя был с ней совершенно согласен, ведь чудеса случаются в нашей жизни, надо только захотеть.