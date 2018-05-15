Почти сказочная история про девочку, шкатулку и фарфоровую статуэтку

В одном городе «эН-ск» возле старого большого парка был красивый бульвар. Он давно носил своё заслуженное название «Бульвар Старых Мастеров». Дорожки его были вымощены речным булыжником, и так умело и красиво, что порой любознательный горожанин или гость города нет-нет да и остановится, нагнётся, всматриваясь с любопытством в рисунок мостовой. По краям мостовой и с обеих сторон пешеходных дорожек росли старые липы, остролистные татарские клёны, кудрявые рябины с ещё не созревшими оранжевыми гроздьями.

Все дома на бульваре имели интереснейшую старинную архитектуру, даже у новых открывающихся магазинов и лавок всегда был интересный фасад. Такова была традиция, и одно здание от другого обязательно чем-то да отличалось: резной дверью или окнами, крыльцом или вывеской, да мало ли было всяких хитростей у хозяина такого дома. Это были богатые ювелирные магазины, скобяные лавки, булочные и кофейни, мастерские по ремонту зонтов и часов, портняжные салоны, цирюльни и сапожные мастерские. Почти все они были увешаны огромными вывесками: «Господин Курье и сыновья», «Фотосалон братьев Савар», «Ювелир месье Леон Дебюсси», «Шляпки мадам Були» или «Горячие булочки дядюшки Шиа» и т. д. Это была непростая улица города, а улица золотых дел мастеров.

По этому бульвару можно было идти и идти целый день, читать вывески, смотреть в большие стеклянные витрины и, открывая двери магазинов, салонов удивляться. Да, да, удивляться разному множеству товаров на их прилавках и восхищаться всяким продающимся там безделицам. Вот и наша история началась с одной такой витрины в окне маленького антикварного магазинчика месье Триффо.

День был теплый, солнечный. Несмотря на раннюю в этом году осень, начавшуюся с проливных холодных дождей, погода все же наладилась. Сегодня горожане с удовольствием прогуливались по бульвару, и некоторые из них держали в руке небольшие букетики из осенних листьев клёна и тополя. Удивительные перемены в природе. Некоторые из деревьев уже имели огненно-оранжевую листву и, как павлины, красовались среди других ещё зелёных собратьев. Трудно было удержаться, чтобы не собрать этакую красоту в букет.

Наладив правильную работу в своём магазине, господин Дюран стал с удовольствием ходить на свои ежедневные прогулки по бульвару, по парку.

Так и господин Дюран с удовольствием вышел сегодня на свою ежедневную двухчасовую прогулку. Шел он важной солидной походкой и только при встрече со своими знакомыми слегка кланялся и приподнимал край шляпы. Ещё бы не быть ему важным. Ведь у него была своя огромная табачная лавка, и она приносила ему хороший, постоянный доход. Господин Дюран имел связи и возможность закупать хорошие дорогие сигары и качественный табак. Ассортимент товара был столь внушителен и разнообразен, что в этом городе ему не было конкурентов. Лавка стала пользоваться огромным спросом, и покупатели текли рекой, что сам хозяин уже не смог один справляться в своём магазине. Вот так когда-то, в один прекрасный год у господина Дюрана появились работники в магазине: продавцы, грузчики, курьеры. Наладив правильную работу в своём магазине, господин Дюран стал с удовольствием ходить на свои ежедневные прогулки по бульвару, по парку.

Солнце приятно пригревало, местами от витрин отсвечивая и играя солнечными зайчиками. Господин Дюран, засмотревшись на свое отражение в витрине антикварного магазина, заметил приятные вещицы, выставленные для продажи, среди прочих он отметил небольшую лаковую шкатулку.

— Ах, хороша. Пожалуй, я зайду, посмотрю поближе, кажется мне такая и нужна.

Дзинь, дзинь, звякнул колокольчик на прикосновение к дверной ручке.

— Месье Триффо. Я так рад видеть вас на рабочем месте и снова в здравии.

— Здравствуйте, господин Дюран, — ответил хозяин магазина. — Что привело вас в мою скромную лавку?!

— А позвольте поближе посмотреть одну вещицу. Вот ту с витрины шкатулочку.

— Чудесный выбор на подарок прекрасной даме, господин, — сказал месье Триффо, подавая шкатулку.

— Чудесный выбор на подарок прекрасной даме, господин, — сказал месье Триффо, подавая шкатулку.

— Почему же шкатулка для дамы, — буркнул недовольно Дюран и стал разглядывать её снизу доверху.

Она была покрыта черным лаком и расписаны картинками, это были сцены из какого-то театрального представления. Господин Дюран в этом не разбирался, но то, что это было так изящно и тонко нарисовано, ему понравилось. Еще он обнаружил с боков шкатулки маленькие ящички.

— Да, господин, вот в эти маленькие ящички можно положить серьги или колечки.

— Пожалуй, я возьму, мне подходит, — ответил Дюран, думая совершенно о другом применении шкатулки.

— Это вещица с секретом. И ваша дама будет в восторге, — и месье Триффо сделал незаметное движение у основания крышки, и прямо на глазах шкатулочка открылась. Из неё послышались нежные звуки флейты, скрипки.

— Альфред Шнитке «Лес сказок», — сказал месье антикварщик, закатив глаза от умности.

Потом тайный механизм поднял из самой шкатулочки маленькую девочку балерину, и она стала кружиться и танцевать на одной ножке. Голову её украшал тоненький веночек из цветов камелии и веточек с лепестками розмарина. Гордо она держала свою голову на тоненькой шее, слегка в танце откинув назад. Тонкие её руки словно крылья делали удивительные движения. И вам кажется, что вот-вот она улетит, взмахнув ими ещё раз. Белоснежное короткое платье-пачка открывало длинные белокожие ноги. Маленькая балерина очень изящно танцевала перед господином Дюран и месье Триффо, пока не закончилась музыка. Легкий поклон — и девочка скрылась в тёмных глубинах шкатулки. Ошеломленный этим представлением, господин Дюран смог только вымолвить:

Маленькая балерина очень изящно танцевала перед господином Дюран и месье Триффо, пока не закончилась музыка.

— Покупаю однозначно.

— Я знал, что только такой тонкий человек как вы, господин, сможет оценить эту прелестную вещицу, — льстиво проговорил месье Триффо и назвал цену.

В воздухе воцарилась тишина. Потом послышалось сопение господина Дюрана, и, кажется, он даже икнул.

— Я отдаю её почти за её стоимость, только несколько франков мне за труды, — говорил антиквар, и, желая подтолкнуть покупателя к покупке, он использовал запрещённый прием. — На днях заходила мадам Абби Кант со своими сёстрами. Мне кажется, что у неё не хватало не только монет, но и вкуса, — захихикал месье Триффо, — она уверяла меня, что на днях зайдет за этой шкатулкой.

— Заверните, — не торгуясь, рявкнул господин Дюран и на прилавок положил деньги.

Вслед уходящему господину Дюрану антиквар ещё долго улыбался. Ещё бы, он получил баснословные деньги за эту вещицу.

— Слухами надо уметь искусно пользоваться, тогда они тоже приносят прибыль, — захихикал месье Триффо.

Казалось, что господин Дюран не шел, а бежал от антикварной лавки. Он давно думал, что кануло в лета его неудачное сватовство к мадам Абби Кант. Но нет, его позор, наверно, его переживет. Дома он просто швырнул сверток на письменный секретер куда подальше. Желанная дорогая покупка теперь как ядовитая змея лежала на видном месте. К ней не хотелось прикасаться, не то что открывать.