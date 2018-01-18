Интересная история одного летнего дня

Однажды летнем днем я вместе с компанией гуляла по карьеру. Мы собрались в количестве десяти человек для изучения местных красот, из этой прогулки я надеялась почерпнуть много нового для себя.

Парни рассказывали, что карьер — малолюдный и довольно тихий район. Он богат своими красотами — горами из известняка, который используют на заводах. Мне было интересно увидеть горы лично, и друзья согласились провести меня к ним.

В самом начале нужно было перейти по мосту, вроде ничем не примечательному, но затем я сделала для себя открытие, что в определенные часы дня, а именно вечером, с него открываются красивые виды при заходе солнца.

Проходя мимо милых частных домов, мы подошли к пекарне и купили там хлебушка. Цена на изделия была дешевле, а хлеб был намного свежее и вкуснее, чем в магазине. Я подумала, что было бы намного лучше покупать хлеб в пекарне. Жалко, что она располагалась далеко от центра города.

После того как мы спустились по полуразрушенной и немного опасной лестнице вниз, мы прошли мимо нескольких гаражей и заметили вдалеке горы. Они были очень большие. Мне не верилось, что вскоре нам предстоит на них забираться. Но вскоре мы их покорили! Правда подъем на них оказался трудноватым, известняк то и дело обсыпался под ногами, но мне помогали забираться парни, часто подававшие руки помощи и ветки. Я немного устала, когда забралась на горы, но мой интерес к происходящему переборол мое изнеможение. А на горах было все то же, что и на земле: деревья, трава, муравьи и редкие елки, и небольшая беседка с самодельным мангалом. Эта беседка была уютная, мне бы хотелось собираться в ней летними вечерами с хорошей компанией, готовить себе еду и петь веселые песни.

У меня возникло чувство, будто бы нахожусь я в своем мире, где нет места ни машинам, ни людям, ни суете.

У меня возникло чувство, будто бы нахожусь я в своем мире, где нет места ни машинам, ни людям, ни суете.

По дороге нам попадалось все больше кочек и оврагов, но мы не сдавались и шли дальше. Вскоре передо мной еще более замечательный вид открылся на очень большие и могущественные горы. Я решила попасть и на них.

Когда я сказала своим друзьям об этом желании, они с радостью согласились. Для этого нам предстояло спуститься с этих гор и забраться на другие. Вроде бы все просто. Но на деле оказалось это намного сложнее. Спускаться оказалось труднее, чем подниматься, потому что решили сойти чуть ли не с вертикальной поверхности.

Вскоре мы все-таки спустились и оказались в лесу. Да, в самом настоящем густом лесу. Только поначалу вместо земли под деревьями был все так же желтый, похожий на песок, известняк. Возникало ощущение, будто бы он недавно сошел с гор от дождя и еще сырой. Но глубже все-таки начала показываться земля, а дорога становилась все запутаннее. Ветки деревьев то и дело норовили попасть нам то ли в лицо, то ли в какую-либо другую часть тела. Но благодаря парням, которые расчищали путь, нам, девушкам, было легче идти. По пути нам часто попадались камни, а после начали появляться непонятно откуда засохшие ветви, плетущиеся понизу, и водоросли. Мы постоянно застревали в них и «отдавали в плен» свою обувь. Меня посетила мысли: откуда же в лесу могли взяться ветви и водоросли? Наверно, раньше здесь была река. И мои мысли, как оказалось после, были правдивы. Раньше здесь на самом деле была река, которая доходила до самых верхушек гор, но вскоре она начала высыхать. А теперь о ней остались напоминать лишь ветви.

По времени этот поход занимал уже часа два, и я устала, но парни подбадривали нас, и мы продолжали идти и искать выход из этого леса. Мы несколько раз попадали в тупики, деревья не давали пройти нам дальше, но мы не сдавались и вскоре нашли выход!

Мы несколько раз попадали в тупики, деревья не давали пройти нам дальше, но мы не сдавались и вскоре нашли выход!

Мы оказались на асфальтированной дороге, слева от нас было много мусора, а справа маленькие горы, которые не были не похожи ни на одни из тех, которые я видела ранее. Эти были на вид очень прочные и вертикальные. Поэтому мы не решились на них забираться. А тем временем солнце пекло все сильнее, а запасы воды у нас иссякли. Но мы не сдавались, парни рассказали нам, что мы вскоре можем дойти до колонки. Для этого нам надо было преодолеть поход через горы и пруд...

Мы продолжали идти и вскоре увидели горы в виде полукруга. Забраться на них было легче, чем в первый раз. Эти горы иногда становились плоскими, как бы напоминая, что пора нам остановиться и поглядеть на красоту кругом. Но парни нас торопили, не давая расслабиться. Вскоре, когда мы полностью забрались на горы, мы все-таки ненадолго остановились. Я увидела перед собой мир с новой высоты. Тут все кажется незначительным, все проблемы — мелкими и решаемыми. Вдалеке виднелся город, а мне так не хотелось возвращаться обратно...

Вскоре мы увидели железную дорогу, заводы и пруд. Вся наша компания очень сильно обрадовалась и бросилась купаться, позабыв, что сейчас только начало июня и вода не успела еще прогреться...

Вдоволь накупавшись, мы утолили свою жажду. Колонка оказалось совсем близко от пруда. Там же около пруда были частные дома, беседка, огромная шина, детская площадка и мостик, чтобы прыгать в пруд. Он оказался из очень скользкой глины и очень маленьким, примерно сорок на двадцать метров, а в глубину метров десять максимум. Рядом с этим прудом оказался еще один пруд. Но он был весь в камышах, с маленькими ужами и квакающими лягушками.

Вдоволь насидевшись и наболтавшись, мы решили отправиться домой, только идти по другой дороге. Ребята рассказали мне, что здесь есть неподалеку остановка. Но нашли мы ее нескоро, поскольку и наши «экскурсоводы» тоже плохо знали этот район.

В итоге я вернулись домой уставшей, но очень довольной. Мне бы хотелось как можно больше проводить дни именно так: интересно, захватывающе и незабываемо.