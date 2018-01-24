История о девушке, ставшей привидением

Каждое строение имеет свою историю, а уж общежитие, в стенах которого на протяжении многих лет обитало огромное количество людей, и подавно. Если стены действительно могут слышать, то я боюсь даже предположить, что слышали стены моего «второго дома». Диапазон услышанного колеблется от пылких признаний в любви до проклятий и ругани, от весёлых попоек и до пения в душе.

Сколько интересных историй, как весёлых, так и не очень, они могли бы нам рассказать. Время летит, а тайны продолжают оставаться тайнами, но иногда они открываются нам, и мы узнаём события минувших дней. То, что я хочу вам рассказать, принято рассказывать ночью, когда персонажи истории начинают оживать, как бы подтверждая мои слова.

У меня есть к вам вопрос. Верите ли вы в привидения? Думаю, верите. И правильно делаете. Они действительно существуют, и не только в старых английских замках, но и рядом с нами. Если же вы мне не верите, то Бог с вами, я не стану убеждать вас в своей правоте. Можете воспринимать мой рассказ как сказку на ночь. Я не ставлю целью запугивать вас страшным рассказом о неуспокоенных душах, я хочу скрасить время занимательной историей, которая может быть послужит для некоторых из вас в назидание.

Наверное, хватит утомлять вас предысторией и пора приступать непосредственно к изложению событий. В далёкие времена, когда ни меня, ни вас не было на свете, а если и были, то даже не думали поступать в наш университет, в общежитии жила девушка. Ни сказать, что она была красавицей, но что-то в ней было: то ли её синие глаза, ради которых в старину рыцари убивали друг друга, то ли волосы, искристым водопадом ниспадавшие на её хрупкие плечи — не знаю. Но она умела располагать к себе людей, жила честно и открыто. Ждала своего принца на белом коне, вот только тот не появлялся. Многие молодые люди оказывали ей знаки внимания, да вот только в каждом из них она не находила того, что искала. Но при всём при этом она сохраняла со всеми дружеские отношения. Будучи очень одарённой студенткой, она легко переходила с курса на курс. И вот, на исходе третьего года обучения, с ней приключилась очень интересная история.

Возвращаясь к себе заполночь, в коридоре она встретила незнакомого юношу, который тихо брёл куда-то.

Однажды она задержалась на дне рождения подруги, которая жила на два этажа выше. Возвращаясь к себе заполночь, в коридоре она встретила незнакомого юношу, который тихо брёл куда-то. Она удивилась, ведь этого юношу она никогда не видела. Что-то в нём привлекло её внимание. Обычно это было ей несвойственно, но в этот раз она решила заговорить первой.

— Привет. Меня Светой зовут, а тебя? — только и успела сказать она, как вдруг на неё пахнуло нестерпимым холодом, и она прошла сквозь него.

Испугавшись, она бежала, не оглядываясь, к своей комнате. Никогда ещё она не испытывала такого испуга. Наутро она решила, что вчерашне е приключение было всего лишь следствием дня рождения. Что только не привидится ночью! Решив больше не засиживаться в гостях допоздна, она влилась в свой привычный ритм жизни. Через некоторое время она снова повстречала Его. На этот раз он стоял на балконе пожарной лестницы и задумчиво смотрел вниз. Не сказать, чтобы в этот раз она сильно испугалась, но эта неожиданная встреча напомнила ей о той ночи. Решив в этот раз быть настойчивей, она снова заговорила с ним. Кто бы мог подумать, но он ей ответил. Голос его слышался неестественно и слегка приглушённо, будто бы шёл ниоткуда. Он сказал, чтобы она не боялась его, так как ничего плохого он ей не сделает.

— Меня зовут Вадим. Я жил здесь когда-то. Не удивляйся, я — призрак, — сказал он.

После этих слов она всё поняла: этот холод, потусторонний голос. Но раз уж он не собирается делать её ничего плохого, она спросила:

— А почему ты здесь? Разве ты не должен был исчезнуть после своей смерти?

Появляясь в полночь, он бродил по пустым коридорам и каждый день под утро летел вниз с 7 этажа, чтобы назавтра вновь появиться и броситься вниз.

Он рассказал ей, что совершил самоубийство и теперь он не может найти покой ни на том, ни на этом свете. Оказалось, что он был влюблён в девушку, но она не отвечала ему взаимностью. Тогда он решил покинуть этот мир. Но после смерти он остался здесь, в виде призрака, ибо совершил грех, да и любовь к той девушке была очень сильной. С тех пор минуло 20 долгих лет, а он оставался здесь. Появляясь в полночь, он бродил по пустым коридорам и каждый день под утро летел вниз с 7 этажа, чтобы назавтра вновь появиться и броситься вниз. Выслушав эту трогательную историю, она спросила, может ли чем-нибудь ему помочь. На что он ответил, что никто не в силах помочь ему, потому что обречён он на вечные скитания. Но по своей натуре Света была оптимисткой, и она предложила призраку стать друзьями. Не то что бы она испытывала недостаток в знакомых, но ведь призраков среди них не было.

Он согласился, сказав, что она особенная, ведь ни с кем больше он не заговаривал за время своей «второй» жизни. Кто знает, может быть она напомнила ему ту девушку, которую он когда-то любил и которая отвергла его чувства? Не знаю, да и врятли кто-нибудь может ответить на этот вопрос, разве что Вадим, но я с ним не знаком. В общем, с той поры они начали дружить. У них нашлось много тем для разговоров. Призрак знал очень много интересного, а Свете нравилось их общение. Правда, она стала меньше времени проводить со своими «живыми» друзьями, но зато нашла того, кто впервые за долгое время её понимал. Дни тянулись быстро, они всё больше и больше узнавали друг друга. И надо же такому случиться — Света влюбилась. Да влюбилась, причём очень сильно, да и призрак всё реже вспоминал свою разборчивую подругу. Как это ни странно, между ними зародилась та особенная привязанность и чувство быть ближе, которые принято называть Любовью.

Дни тянулись быстро, они всё больше и больше узнавали друг друга. И надо же такому случиться — Света влюбилась.

Всё было прекрасно: и ночные прогулки по крыше, и долгие беседы «по душам», и чувство понимания между двумя людьми. Вадим иногда даже забывал, что он призрак, ведь любовь, как известно, творит чудеса. Они жили друг для друга, не замечая окружающей действительности.

Друзья Светы заметили, что она стала другой: улыбка не сходила с её лица, она просто искрилась от переполнявших её чувств. Но при всём при этом она осунулась, стала нелюдимой и рассеянной. Мало спала, ведь её встречи с Вадимом проходили ночью, когда народу в коридорах было поменьше. Она стала хуже учиться, но не обращала на это внимания, ведь она нашла то, что искала.

Как это ни прискорбно, но всему приходит конец. Их отношения зашли в тупик. Разве могут быть счастливы человек и привидение? Она хотела быть с ним, но разве можно жить только духовным общением? Она всё чаще ловила себя на мысли, что их отношения с Вадимом больше не могут продолжаться. В конце концов они поссорились. Каждый из них наговорил много глупостей, обиделся и отстранился. Вадим исчез. Свете без него было очень тяжело, она не знала что делать. Все её мысли были о нём. Она поняла, что была неправа и напрасно обидела его. Ей стало очень грустно и одиноко от сознания того, что они могут больше и не встретиться.

Через несколько недель он появился. Но он скрылся от неё, она так и не смогла попросить у него прощения и сказать, что очень сильно его любит. Она впала в глубокую депрессию. Уже ничто не могло её развеселить. Скоро она поняла, что больше так продолжаться не может. И она решила последовать примеру любимого и покончить жизнь самоубийством. В душе она надеялась, что тогда, может быть, она встретит его и попросит прощения. Ночью она открыла балконные двери и задумчиво смотрела на ночной город, наслаждаясь лёгким весенним ветром. Через несколько мгновений она шагнула вниз.

Ночью она открыла балконные двери и задумчиво смотрела на ночной город, наслаждаясь лёгким весенним ветром.

Её нашли наутро. На пару недель общежитие погрузилось в траур. На похоронах было много людей. Она нашла свой земной покой в дождливое утро марта, когда весеннее солнце робко выглядывало из-за туч, словно прощаясь с ней. Над её могилой было сказано много трогательных слов и пролито немало слёз. Даже те, кто её не знал, сочувственно склонили головы, в знак своего сожаления над судьбой этой девушки.

Жизнь пошла своим чередом. Но иногда люди замечали две расплывчатые фигуры, стоящие на балконе, обнявшись. Кто знает, может быть это были Вадим и Света, а может и первокурсники, испытывающие нежные чувства. История продолжает хранить свои тайны, а легенда о двух сердцах, чья любовь оказалась сильнее смерти, жива и по сей день...