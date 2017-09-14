Иллюзия как стиль жизни

Здравствуйте, и давайте знакомиться. Кто вы, я знаю: вы мои читатели или просто граждане моей родной страны, а я бомж, в самом прямом смысле этого слова, то есть личность без определенного места жительства. Держу пари, что вы сразу же представили себе неопрятного человека с бородой, голодного и пьяного. Или такого же грязного человека, с той же бородой, тоже не трезвого, но роющегося в помойке вашего микрорайона в поисках пропитания. Нет, это совсем не так. Я человек без постоянного жительства, но хорошо одетый, всегда побритый и испытывающий чувство голода лишь перед завтраком, обедом и ужином. И это мой стиль жизни.

Просыпаясь утром, я еще не знаю, где буду обедать и ночевать. Но определенно всегда уверен, что это будет хороший ресторан и великолепный номер в такой же гостинице. Впрочем, возможны варианты: вроде широкой кровати с очаровательной женщиной впридачу у нее дома или купе-люкс междугородного экспресса. Но в поезде всегда без женщины.

Вероятно, вы уже догадались и дали мне определение: мошенник или аферист. Это, по сути, так. Но я не люблю, когда меня так называют, потому что я знаток человеческой натуры или психолог высшей категории, обладающий кроме всего телепатическими и гипнотическими способностями. Да, чуть не забыл, я еще талантливый, но начинающий иллюзионист, с прикладным умением показывать фокусы. И, самое главное, я не состою на учете в органах правопорядка. Они даже не догадываются, что есть на свете такой человек. Понятно, если бы они знали обо мне, то работал бы я на них, ровно в том же качестве, как сейчас, но на скромную зарплату, принося им баснословную прибыль. А так только на себя.

Итак, зафиксируем себя во времени и по месту. К сегодняшнему дню дела занесли меня в славный город Санкт-Петербург ** июля 20** года. На Невский проспект. В район операционного отделения *** банка. Нужны были деньги для приобретения новой одежды и осуществления давнишнего замысла: подраздеть казино ***. На мне очки с роговой оправой и небольшая бородка — это для маскировки. На пальцах рук специальные наклейки с отпечатками другого гражданина.

На мне очки с роговой оправой и небольшая бородка — это для маскировки. На пальцах рук специальные наклейки с отпечатками другого гражданина.

Войдя в зал, обратился к администратору с просьбой помочь снять деньги с моего счета. Человеком он оказался легко внушаемым. У окошка, где выдаются наличные, я проделал такую же операцию с сотрудницей банка, и через пятнадцать минут я положил необходимую сумму в сумку. Взял я немного. Всего миллион рублей. Для задуманного вполне хватит.

Затем я последовал в Гостиный Двор и в секции фирменной одежды купил себе легкий летний костюм, мокасины и парусиновую сумку. В гостинице я принял душ, отдохнул и в семь вечера направился в казино. Зарегистрировали меня, конечно, под тем именем, которое я им внушил. Внешность я, понятно, изменил. Поработал над формой носа и овалом лица. Это для видеозаписи.

Сначала я сел за столик с Блек Джеком — «очко», по-нашему. Для разминки.

Приподняв свой капитал на сто тысяч, я перешел в зал для богатых игроков. Там я решил немного поиграть на рулетке.

Крупье, на которого пал мой выбор, был специалистом высокого класса. Он мог легко запустить шарик на любую цифру. Причем он хорошо ориентировался в ставках и всегда минимизировал проигрыш казино.

Схема игры у меня была простая. Сначала проиграть почти все деньги, затем в отчаянии поставить оставшуюся тысячу на одну цифру. Так и вышло. Я успешно проигрывал крупные суммы и поэтому крупье не меняли, пока клиент все не проиграет. Одновременно я проверял внушаемость крупье. Все получалось, как задумывалось. Наконец, у меня все фишки закончились. Я, разыграв неподдельное расстройство, поставил последнюю кругляшку, номиналом в тысячу рублей на зеро.

Крупье, самодовольно ухмыльнувшись, запустил шарик. И, конечно, он, немного попрыгав, замер на нуле. Получилось тридцать пять тысяч. Не став ничего менять, я внушил опять зеро. Тридцать шесть тысяч превратились в миллион с четвертью. Крупье немного забеспокоился и, похоже, незаметно нажал кнопку вызова. Подошел их главный. Подозрений я не вызывал. Бывают же удачи. И крупье не сменили. Тогда я обратился к старшему с просьбой поставить весь выигрыш на одну цифру. Немного посовещавшись по телефону, он разрешил это сделать. Я поставил все на пять. Шарик, как и планировалось, остановился на заданном месте. Казино мне задолжало сорок четыре миллиона рублей. Теперь надо было без ущерба для здоровья получить деньги, причем наличными и лучше в долларах или евро. Сеанс массового гипноза помог мне это сделать, и большой баул с валютой приятно оттягивал мне руку. Поочередно — левую и правую.

В гостинице, в очередной раз изменив внешность, я отправился на вокзал, чтобы покинуть город: там уже искали удачливого игрока. Но не меня.

Вот так — иллюзия как способ заработать деньги.