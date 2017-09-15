Ночь выдалась душной или Сашка просто не мог заснуть? Только голову никак не хотел оставлять рой мыслей. Настойчивый звонок разбил тишину на до... и после... Сашка теперь всегда будет мерить жизнь на эти «до» и «после». В том «До» было спокойно и уверенно, понятно и радостно. Но пришло «После»...

Анюта стояла в дверях в разорванном платье. Лицо в слезах. Губы... Сашка не мог оторвать взгляд от ее губ. Они были так по-особенному припухшие, Сашка так хорошо знал эту припухлость после их бурных ночей. Анька бросилась в комнату и уткнулась лицом в диванную подушку. Ее плечи и спина вздрагивали.

— Они... Они... их было трое... я ничего не могла сделать, — обрывки фраз, которые Сашка мог разобрать сквозь рыдания в подушку.

«Где? Кто? Анька!!! Кто посмел? Как можно?!!!» — одновременно пронеслось в голове.

Вопрос, что делать, даже не возникал. Сашка уже знал, что эти уроды не должны жить!

Сашка принес воды и обнял Анютку. Странное чувство. Он смотрел в ее заплаканные глаза и не мог оторвать взгляд от ее рта, ее губ. Только недавно там были чужие губы. Сашка заметил надкусы. Анюта почти успокоилась.

— Мы засиделись у Ольги, ну, ты знаешь ее. Ну… поздно уже, решила поймать машину.

— Почему ты не поехала на метро?..

— Сань, ну не будь занудой, ты же знаешь, как я ненавижу метро. Машина остановилась быстро. Там сидело трое. Знаешь , они мне показались такими знакомыми, я села. Ребята и вправду были из соседнего дома. Ты их тоже знаешь. Всю дорогу смеялись. Потом один из них, тот, что сидел рядом, вроде в шутку приобнял, сказал, что так будет удобнее. Мне было так смешно все это... А потом машина остановилась, и потом… Сашка… я ничего не могла сделать... Их было трое.

Анька опять заплакала, уже беззвучно. Сашка знал, где живет один из них. Который час? Да какая разница!! Его Анька плачет!! Сашка влетел на третий этаж и позвонил в дверь. Она на удивление быстро открылась. Сашка с порога ударил в челюсть.

— Что же ты так плохо удовлетворяешь свою сучку? — раздался ответ... — Ты бы видел, КАК она извивалась от удовольствия)) Да ей, дружище, нас троих мало было... Там и тебе еще осталось, ты ее приласкай.

Губы… Санька помнил ее губы… Как же теперь жить? Такая чистая, такая своя Анька...

Раздавленный, Сашка шел домой. Анюта уже переоделась и пила чай на кухне.

— Скажи... а тебе было приятно?.. ты получала удовольствие? — Сашка пытался увидеть все в ее глазах.

Анькины глаза наполнились слезами. Сашка не мог смотреть в ее глаза без боли... но губы… эта предательская припухлость… И вспоминалась довольная улыбка того, в дверях…

— Скажи... а тебе было приятно?.. ты получала удовольствие? — Сашка пытался увидеть все в ее глазах.

— Давай спать.

Сашке казалось, что стоит закрыть глаза, и весь этот кошмар закончится. До… и После... «До» уже было, а вот и пришло «После».

Сашка не мог спать, прислушиваясь к звукам за стеной. Что она сейчас думает? Как ей сейчас? Не выдержав больше нахлынувших чувств, Сашка, крадучись, почти тенью прошел в соседнюю комнату.

Он сел на край дивана и стал рассматривать Аньку. Она спала на животе, повернув голову. Уже светало, и робкие солнечные лучи врывались в комнату. Анька была как эльф в ореоле света. Под легким одеялом угадывались такие любимые и желанные формы. Слегка растрепавшиеся волосы. Анька всегда на ночь заплетала косичку. Даже в этой ситуации она не забыла эту привычку. Сашку всегда умиляла ее косичка, закрытые глаза и такое умиротворенное лицо...

Сашка не удержался и коснулся ее волос, потом руки стали скользить по лицу... Губы... такие желанные… но уже чужие. Сашка склонился и поцеловал ее в лоб... Она только его. Это все нелепая случайность. Забыть, забыть, как страшный сон. Сашка скользил руками дальше. И продолжал целовать Анькино тело, которое постепенно пробуждалось и отзывалось на его ласки. Сашка брал ее страстно и жадно, как бы утверждая свои мужские права на нее. Анькино тело живо отзывалось, и уже трудно было различить, то ли это сон, то ли явь, казавшаяся сном. Вот только губы... Сашка так и не смог поцеловать ее в губы...

Солнце уже полностью залило комнату, когда они заснули вдвоем. Казалось, все ушло. Надо жить дальше и не вспоминать об этом.

День пролетел в ласках друг друга. Они обходили ночную тему стороной. Забыли... Их утренняя близость унесла остатки безумной ночи, смыв воспоминания... Казалось...

Через несколько дней Сашка почувствовал, что низ живота тянет, в туалете сомнений не осталось... Сашка смотрел на себя в зеркало и чувствовал, как волна отвращения поднимается внутри… Он стал противен сам себе... Грязь не ушла, она поселилась в нем… Сашка физически ощущал, как она распространяется по его телу и омерзительно обгаживает душу. Вопросительный Анькин взгляд… Сашка не мог смотреть сейчас на нее. Она поняла все, закрыла ладошками лицо и плечи задрожали…

— Прости, прости меня, я не виновата...

Сашка овладевал ею почти по-звериному, рыча и срывая на Аньке всю свою злость. Чувствуя при этом одновременно омерзение и наслаждение. И губы… он отмстит этим губам-предателям! Грязь? да!!!! Он не может коснуться губами ее губ, но она возьмет губами то, что первым подало признаки выпирающей наружу грязи!! Сейчас Сашка просто мстил ей, мстил, ведь именно она разрушила то, что было так чисто и так светло. Дальше? Да какая разница, что будет дальше! Есть только сейчас! И это «сейчас» растоптано... Сашка оторвался от Анькиного тела, только полностью обессилев, противный сам себе...