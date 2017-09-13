Вероника стояла у стены и ждала своей очереди на прием к врачу. У нее было готовое решение избавиться от незапланированной беременности. Очередь была большая, время шло медленно, и мысли вновь и вновь досаждали ей.

Этот ребенок — от ее любовника, с которым она встречалась тайно. Но первым человеком, который yзнал о ее романе, был ее муж. Она сама сказала ему об этом. Сделала это для того, чтобы закончить их несостоявшийся брак. Не любила она своего мужа. Вначале встречалась с ним, присматривалась. Потом забеременела, и чтобы не расстраивать своих родителей, вышла замуж. Родила сына. Но жили молодые безрадостно. Ее муж сразу отметил:

— Ты из веселой девчонки в один миг превратилась в унылую женщину.

Но кто в этом виноват? Создание семьи — дело первой ответственности.

Веронику об этом предупреждал ее старший брат. Однажды вечером, сидя на лавочке во дворе,он как-то очень эмоционально воскликнул:

— Заклинаю тебя! Не выходи замуж без любви!

Но, видимо, ей был нужен свой собственный опыт. Чтобы лучше усвоить истину.

Когда сыну исполнилось два года, Вероника встретила ЕГО! Вдруг сразу поняла, что именно такого мужа она и хотела. Вот где пожалела о своем браке! Ей надо было бы всего лишь два года подождать этой встречи. Он был свободен!

Это был ее идеал. Однако встречаться они стали не сразу. «Идеал», сын бывшего директора школы,придерживался морали и не желал жены ближнего своего.

Но чувства победили. Веронике понадобился ровно год, чтобы внушить любовнику, что брак ее — случайность, а его она любит по-настоящему.

И вот она беременна от любимого человека. Что-то хорошее внутри толкало ее к выходу: «Скорее, уходи отсюда!» Но разум твердил свое: «Пока не разведена, а вдруг он откажется, и останусь одна с двумя детьми... Родителей огорчать...»

И вот она беременна от любимого человека. Что-то хорошее внутри толкало ее к выходу: «Скорее, уходи отсюда!»

Беременность она тогда прервала. А через полтора года рассталась и с любимым.

Перемены к лучшему в ее жизни не произошли. Зато произошли перемены к худшему.

Была внезапная смерть отца, отчисление из института, увольнение с работы. Еще Веронику втянули в судебные тяжбы, и она потеряла свое жилье.

Позже она узнала, что убийство ребенка, находящегося в утробе матери, считается грехом. Настоящим убийством! А грехи, понятное дело, наказуемы, а не наоборот.

Тем более такие тяжкие.

Прошли годы. Вероника жила так же безрадостно со своим мужем. Однако, присматриваясь к жизни, сделала для себя много открытий. Наблюдая за другими людьми со стороны, поняла, что аборты серьезно наказуемы!

Вон, дальняя родственница, сделала аборт в 36 лет, и тут же выяснилось, что ее единственная дочь не сможет иметь детей. Через некоторое время у той родственницы отказали ноги, и пришлось долго и серьезно лечиться, прежде чем она пошла с палочкой.

Вот и подруга Вероники, сделав аборт при первой беременности, потеряла впоследствии новорожденного сына. Он умер от неизвестной болезни, не прожив и полгода. Затем убили мужа подруги, а позже, в онкологии, она умерла сама. Ей было 32 года.

«Врачи виноваты»! Естественно, а кто ж еще?

Странно, что люди не сопоставляют свои греховные действия с последующим наказанием. А ведь это ясно, как божий день. Когда ребенок провинился — его родители наказывают. Когда мы согрешаем — нас наказывает тот, кто больше нас.

В православной литературе пишут, что мужчина тоже несет ответственность за убийство во чреве матери. И мужчина, и женщина после убийства человека лишаются своей природной силы и становятся неспособны решать социальные задачи. Обстоятельства сильнее человека. Они могут его уничтожить за доли секунд.

Однако вся литература мира, художественные фильмы и сериалы полны «подсказок»: что такое хорошо и что такое плохо. Не делай то, что «плохо», и в твоей жизни не будет плохого. А в трудных ситуациях призывать на помощь разум. Только не тот, который пугал Веронику: «останешься одна с двумя детьми», а Высший Разум. Тот который наставляет: «Не убей!» И лучше всего довериться Его истине, и будь что будет!

А ничего плохого не будет! Бог поддержит и позаботится о переменах к лучшему.

Если человек уклоняется от греха, берет на себя ответственность за других людей — он достоин лучшего. И происходят перемены к лучшему!