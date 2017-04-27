Феминистка, или Всё своими руками

Если бы я не увидела это своими глазами, ни за что не поверила. Такое сотворить могла только моя подруга Ленка!

***

В один прекрасный день она сказала: «Хватит», — и выскочила замуж. Почему выскочила? Да потому, что была ярой феминисткой и мужиков к себе не подпускала на «пушечный выстрел». Она не раз повторяла, что все мужики «лентяи и бездари, и толку от них, как от козла молока». А тут! Ленка каким-то шестым или десятым нюхом учуяла, что наш зав. отделом Вадик оч-чень перспективный кадр, и быстренько прибрала его к рукам.

За несколько лет супружеской жизни она умудрилась родить пару прекрасных близнецов. Вывела «в люди» мужа, который спит и видит себя президентом, в крайнем случае, вице-президентом, ну уж правой и единственной рукой начальника — это точно, огромного концерна «ЧайКофКомпани». И, самое главное, освоила все тонкости кулинарного искусства. Это Ленка, которая не знала, с какой стороны подойти к печке и как вылить готовый омлет на сковороду!

***

Как-то подруга, заливаясь соловьём, рассказывала о «традициях» компании отмечать все праздники в неофициальной обстановке.

— Представляешь, Максим Петрович уверен, что настоящее представление о сотрудниках можно получить только в домашней обстановке. Они на 8 марта всем коллективом пожалуют к нам на дачу. Не знаю, что мне делать? Это так ответственно. Мы с Вадиком ночей не спим. Думаем, чем бы гостей удивить.

Вадик явно не скрывал, что от этой вечеринки зависит его карьера, а Ленка разобьётся в лепёшку, но муженька пристроит на самую верхнюю ступеньку «фирменной лестницы». Целый месяц я слышала о том, что настольной книгой семьи Хряповых стала «Основы индустрии гостеприимства» под эгидой целого ряда знаменитых и не очень авторов.

— Лёлька, я всех уложу наповал. Бой традиционным блюдам. Нет, я их буду подавать. Но как! Все гости умрут от зависти. А какие салатики я присмотрела. Экзотика — отдыхает!

Я только тихонько посмеивалась над Ленкиным «кудахтаньем» и считала, что какая разница, чем встречать гостей. Можно простой бутылкой «Портвейна» и картошкой в мундирах — лишь бы компания подобралась подходящая. Но! Как же я ошибалась.

***

В подготовку к празднику были вовлечены все члены семьи. Ленкина мама была ответственная за «текстильную» часть праздника. Бедная Беата Львовна носилась по магазинам, выбирала ткань для скатертей и салфеточек, шила шторы и какие-то балдахины, а в завершение ей было поручено задание «сварганить» костюм феи. Иначе как бы 8 марта обошлось без феи?!

Вадим по-тихому собирал фотографии всех сотрудников фирмы: от младенчества до нынешних дней. Он звонил мне по утрам и «ныл» в трубку:

— Лёлька, у моей жены совсем «поехала крыша». Ну, как я должен достать фотографии президента в младенчестве?

Даже близнецы были задействованы в этой подготовке. Ваньке и Таньке было приказано мазать ладошки разноцветными красками и оставлять свои отпечатки на огромных листах ватмана.

Накануне 8 марта подруга позвонила и полушёпотом сообщила:

— Тебе я тоже приготовила сюрприз, завтра утром жду.

— Лен, давай обойдёмся без сюрпризов.

— Нет! — завопила Ленка. — Он холостяк и очень хорош собой, я просто обязана тебя выдать замуж, — аргумент был исчерпывающий.

Любопытство терзало всю ночь. Ни свет ни заря я прикатила к Хряповым на дачу. Ленка носилась по дому. Я скромно заняла свою нишу у плиты, где ко мне присоединились Вадим и Беата Львовна. К трём часам всё, что можно пережарить и потушить, было готово. До прихода гостей оставалось несколько часов, и Ленка повела меня по своим владениям.

***

Я готова была снять перед подругой шляпу и преклонить колени: Ленка была в своём репертуаре. Бал в Версале казался бы затрапезным вечером в самой бедной харчевне.

Я готова была снять перед подругой шляпу и преклонить колени: Ленка была в своём репертуаре. Бал в Версале казался бы затрапезным вечером в самой бедной харчевне.

На всю стену был растянут плакат, где витиеватой вязью были написаны слова: «Если гурман постоянно подсчитывает в блюдах калории, тогда он уподобляется Казанове, не отрывающему взгляд от часов. Д.Бирд», «Над едою не чавкай и головы не чеши. Указ Петра 1», «Раз уж человек навечно осуждён постоянно есть, значит, питаться надо хорошо. Брилья-Саварена». По потолку были растянуты гирлянды из живых цветов, а в углу на хрустальной подставке медленно кружился букет из затейливой композиции, выполненной в стиле «а-ля канзаши», сделанной искусными руками Беаты Львовны. Вдоль комнаты тянулся стол, накрытый на 15 персон. Всё было в такой гармонии, что просто захватывало дух.

Менажницы с мясными и рыбными деликатесами, салаты-коктейли, поданные в креманках, просто вопили: «Отведайте нас — останетесь без пальцев, вы не заметите, как их проглотите». Посередине стола возвышался бестер, фаршированный креветками. Где Ленка умудрилась достать гибрид белуги со стерлядью, осталось загадкой. Но этот шедевр кулинарного искусства мог сразить наповал даже самого изощренного гурмана.

***

Я не переставала удивляться Ленкиным талантам. Но это было ещё не всё. Предусмотрительность подруги меня поразила: за два часа до торжества пришла её парикмахер и соорудила Ленке такую прическу, что не осталось никакого сомнения — она станет звездой. Едва закончились все приготовления и мы привели себя в порядок, как в дверь позвонили…

Моё внимание привлекли сразу двое: один пожилой импозантный мужчина, благоухающий дорогим парфюмом, и молодой, похожий на Александра Абдулова в молодости. Ленка толкнула меня в бок: «Окручивай молодого». Я была ей благодарна — сюрприз удался.

— Игорь, — представился молодой и преподнёс мне букет цветов.

— Максим Петрович. Леночка, это вам, — представился второй, в Ленкины руки перекочевал шикарный вазон с орхидеями, и улыбнулся так обаятельно, что сразу разрушил образ «занудливого босса».

Когда суматоха улеглась, хозяйка пригласила всех к столу. Но гости не торопились. Они хохотали возле свода наставлений, умилялись шикарным «рукотворным» букетом Беаты Львовны, фотографировались с бестером. И уселись за стол только после того, как Ленка была просто затоплена комплиментами по поводу стильного интерьера, шикарного стола и необычного бестера.

Торжество было в самом разгаре, когда Ленка о чём-то пошепталась с шефом и удалилась на кухню. Через несколько минут она предстала в образе феи, а шеф торжественно нёс блюдо с огромным шаром, покрытым золотистой корочкой, вокруг лежало множество маленьких шариков в серебристой фольге. Гости издали вопль восхищения и наперегонки начали отгадывать, что же держит в руках шеф. Вадим хмыкнул и сказал, что в фольге спрятано то, из чего можно приготовить тысячу блюд, а под золотистой корочкой скрывается овощ, по определению Пифагора — продукт бодрости и весёлого настроения. Гости наперегонки выкрикивали свои названия, но не угадал никто. Все долго хохотали, когда стали есть «заморские изыски» — это были обыкновенная картошка и капуста.

Мы веселились от души. Ленка точно рассчитала момент, когда надо было внести плакат, заляпанный ручонками близнецов и обклеенный фотографиями младенцев. Взрывы хохота оглушили дачу. Фотография младенца в чепчике с рюшами и кружевном платье вызвали взрыв восторга всех присутствующих дам. Оказалось, что «лапулечка» был не кто иной, как Максим Петрович, а бутуз в штанишках с пачкой денег в руках — Вера Андреевна — главный бухгалтер фирмы.

Апофеозом вечера стал торт. Сливочно-бисквитное великолепие горело синем пламенем, а внутри у него оказалось мороженое.

— Вадим, твоя жена — белая колдунья, — восторженно завершил вечер Максим Петрович.

***

Через неделю мне позвонила Лена:

— Можешь меня поздравить, на заветную должность назначен новый вице-президент.

— Наверное, Вадим счастлив. Поздравляю.

— А вот и нет, — Ленка засмеялась: — Вице-президентом назначена Хряпова Елена. Ура, начинаю новую жизнь.

Я смотрела на трубку и не могла прийти в себя, сотворить такое чудо могла только моя подруга.

***

А с Игорем, с лёгкой Ленкиной руки, мы расписались, и теперь я с ужасом жду нашествия «чайкофейманов» к нам в гости.

Фото: 123RF / auremar