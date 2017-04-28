Неудачливая рукодельница

Порвалась последняя ниточка. Больше не найти такой и не отыскать. Клубок закончился давно, и уже больше не найти такого оттенка пряжи.

Спицы до боли натерли тонкие пальцы, оставив красные следы.

На моих коленях покоится красочное вязаное полотно, которое должно было стать чудесным изделием, сделанным своими руками.

О, как хотелось сделать еще пару рядов и посмотреть на свое творение! Как хотелось довязать до конца и вручить кому-то теплое изделие, наполненное разноцветными полосками эмоций.

Ряд за рядом, петелька в петельку. Не спеша, чуть постукивая спицами под аккорды любимых мелодий, я вывязывала свое полотно. Старательно, скрупулезно, желая поскорее увидеть результат работы и порадовать всех своим творением.

Если честно, то я, наверное, сразу знала, что этого чудесного яркого клубка ниток будет явно мало. Но надежда на то, что случится чудо, жила во мне, и я все так же самоотверженно переплетала нить в петли, а петли в ряды с загадочными жизненными узорами.

Время текло под размеренный стук спиц, узоры вырисовывались причудливыми красками, а нитка тем временем взяла и закончилась.

Так неожиданно и совсем не вовремя.

Ну, кто сказал, что неприятности происходят вовремя?

Я смотрела на неоконченную работу со слезами на глазах. Ну, как так? Почему? Ведь мое творение должно было быть самым красивым, самым добрым и больше всех наполненным теплотой и лаской. А самое главное, оно просто должно было БЫТЬ…

Мои пальцы до сих пор устали от металла длинных и острых спиц. Глаза все так же болят от многодневного вязания почти в сумерках, а теплое, почти готовое полотно все так же согревает мои колени.

Нить закончилась. Делать больше нечего. Причудливые узоры больше не расцветут петлями ни в моей работе, ни в моем беспокойном сердце.

Нить закончилась. Делать больше нечего. Причудливые узоры больше не расцветут петлями ни в моей работе, ни в моем беспокойном сердце.

Не найти и не отыскать такой же пряжи, чтобы продолжить вязание.

Чудное разноцветное полотно длиною в несколько лет, наверное, никому не нужно.

Жаль…

А еще. Еще мне безумно хотелось бы снова уловить хоть одним глазком краски так полюбившейся мне пряжи. И может, тогда я найду в себе силы довязать мою мечту до конца. Может, найдется еще пучок терпения, которое так нужно для этого дела.

Тогда, когда пальцы заживут от ран, оставленных спицами, а сердце вновь почувствует покой, я смогу превратить это полосатое чудо в что-то более реальное и жизненное, чем теплое полотно на моих коленях и неисчисляемое количество петель.

Это все будет. Позже. Я уверена. Но вот только что делать сейчас, когда нить закончилась? Когда надежда исчезла вместе с последней петлей на моих спицах?

Что делать тогда, когда похожей пряжи не найдется в твоем заветном сундучке, наполненном такими необходимыми мелочами для рукоделия?

Что делать тогда, когда надежда на находку уже исчерпала себя?

Думаю, ни одна рукодельница не ответит вам на этот вопрос.

Ни одна, даже самая опытная машинка для вязания не довяжет узор жизни до конца без самого необходимого — нити и терпения.

А что говорить тогда обо мне, той, которая просто увлекается вязанием? Я — не машина.

Можно, конечно, взять другую нить и другого оттенка. Но даже неопытный взгляд уличит меня в подмене.

А мне подмененная мечта не нужна!

Нить закончилась. Последний нежно-желтый отрез стал причудливой петлей в общем узоре…

И не найти такой же пряжи. И не отыскать ее…

А может, это просто я — неудачливая рукодельница…