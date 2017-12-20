День Рождения

Сказка это или быль — не знаю. Но только в пригородном посёлке «Берёзки» до сих пор ещё продолжаются споры среди местного населения.

Причём одни жители категорично заявляют, что эта история определённо чья-то выдумка. А другие авторитетно утверждают, что всё это — чистая правда.

Это происшествие, а точнее необыкновенное приключение произошло с одной маленькой девочкой на подмосковной даче. И что удивительно, случилось оно как раз в тот день, когда ей исполнилось ровно шесть лет.

Вы, наверное, меня тут же спросите:

— А как зовут эту девочку?

А зовут её все по-разному. Папа, например, зовёт её Шурочкой. Мама ласково называет Сашенькой. Бабушка — Александрой, а все знакомые дети — просто Сашей.

По случаю дня рождения дочки папа с мамой пригласили своих друзей с детьми на дачу. Стояло тёплое лето. Погода была чудесная, а в саду как раз расцвели прекрасные розы. Подготовка к детскому празднику началась с самого утра. Папа на машине уехал встречать гостей. Мама с бабушкой хлопотали на кухне, а Сашенька сидела на террасе и рисовала.

Она так увлеклась, что не заметила, как к ней подошла мама. В руках она держала розовое воздушное платье.

— Доченька, с днём рождения! Пора тебе переодеться. Скоро гости приедут!

Саша нарядилась в новое платьице, причесала белокурые волосики и надела на голову серебристую корону.

Саша нарядилась в новое платьице, причесала белокурые волосики и надела на голову серебристую корону.

— Какая ты у меня хорошенькая! Как настоящая принцесса! — произнесла мама, любуясь дочкой.

Через некоторое время к даче подъехала папина машина, а следом за ней — ещё две машины с гостями. Выйдя из машины и увидев Сашеньку, гости тут же стали поздравлять её и вручать свои подарки.

А ещё ей подарили много воздушных шариков, потому что все знали, как она их сильно любит.

В руке у Саши собралась уже целая куча верёвочек с самыми разноцветными шарами. Несколько шариков вырвались из её рук и улетели.

От этого Сашенька немного расстроилась. Тогда папа принёс длинную палку от сачка, привязал к ней все верёвочки и сказал:

— Ну вот, дочка, порядок! Теперь ни один шарик от тебя не улетит!

В саду играла музыка. Сашенька, держа в руке, словно букет, палочку с шариками, танцевала вместе с детьми и была очень счастлива.

Пока мама с бабушкой накрывали праздничный стол, папа развлекал гостей в беседке. У всех было отличное настроение. Они шутили и весело смеялись.

Между тем, не прошло и полчаса, как погода резко изменилась. Набежали чёрные тучи и заслонили солнце. Заметно похолодало.

А ещё через несколько минут вдруг неизвестно откуда налетел сильный ветер. Он тут же подхватил шары вместе с Сашенькой и, у всех на глазах, понёс их прямо в небо. Это случилось так быстро и так неожиданно, что все растерялись. Никто из взрослых даже не успел подбежать к девочке, чтобы поймать или удержать её.

В саду играла музыка. Сашенька, держа в руке, словно букет, палочку с шариками, танцевала вместе с детьми и была очень счастлива.

И вот теперь она улетала вместе с шарами неизвестно куда...

Папа только и успел крикнуть ей вдогонку:

— Шурочка, отпусти палку!

А мама с перепугу громко закричала:

— Доченька, не отпускай шары, разобьёшься!

И только дети, увидев, как высоко в небе летит с разноцветными шарами их подружка, обрадовались и громко закричали:

— Ура! Наша Саша полетела! Вот здорово! Молодец!

А сама Сашенька немного растерялась. Кого же из них слушать? И что теперь делать?

Так и не успев ничего придумать, она только ещё крепче ухватилась за палочку с воздушными шарами.

А между тем ветер уносил её всё выше и всё дальше. Он как будто играл с девочкой. То поднимет её высоко-высоко, да так, что девочка сверху казалась маленькой куколкой, то вдруг резко опустит вниз и несёт прямо к земле. А уже через какую-то минуту он опять уносил её высоко в небо... Это было удивительное зрелище!

И папа с мамой, и все гости, и дети, и даже люди с соседних дач теперь бежали, спотыкаясь, по бездорожью, глядя только в ту сторону, куда улетала, подхваченная ветром, маленькая девочка с воздушными шарами. Все были ужасно напуганы. Впереди лес. Ещё немного, и маленькая Сашенька совсем скроется из виду. И что с ней будет?

Одни только дети, совершенно не понимая, какая грозит девочке опасность, от души радовались.

И неизвестно, чем бы и как бы закончилось это приключение, да только ветер, внезапно налетевший, вдруг точно так же внезапно и стих.

Вот и сама Саша тоже ничуточки не испугалась. Не зря же она с четырёх лет занималась фигурным катанием и спортивной гимнастикой. Ей даже нравилось лететь по воздуху. Сверху она видела, как папа, мама и их гости бегут следом за ней по полю. А когда ветер поднимал её высоко-высоко, то внизу все люди казались маленькими человечками, а домики вокруг были совсем как игрушечные. А речка, в которой она каждый день купалась, теперь виделась ей как голубая, блестящая и широкая лента. Всё это было очень интересно и даже любопытно. Только вот что будет дальше?

Об этом она ещё не успела подумать, потому что как раз в это время шарики понесли её прямо к лесу.

И неизвестно, чем бы и как бы закончилось это приключение, да только ветер, внезапно налетевший, вдруг точно так же внезапно и стих.

Но опасность всё ещё грозила девочке. У самой кромки леса воздушные шары стали плавно опускаться всё ниже и ниже. Потом они стали натыкаться на сучки и ветки деревьев и один за другим лопаться. Это и спасло девочку. Она удачно и мягко приземлилась.

Первым к ней подбежал папа и тут же стал осматривать и ощупывать дочку, но на ней не было ни царапинки. Следом за ним подбежали и остальные.

И хоть все были ещё очень взволнованы и никак не могли прийти в себя после всего случившегося, они были очень рады тому, что с маленькой Сашенькой всё в порядке.

— Как ты нас всех напугала! — говорила мама, плача и целуя маленькую дочку.

А Сашенька смотрела на всех и улыбалась.

— Неужели тебе было не страшно?

— Нет! — ответила Саша. — Мне даже понравилось!

— Молодец, Саша! — восторженно закричали дети.

— Да ты у нас просто герой! — сказал папа, взяв любимую дочку на руки.

Все облегченно вздохнули и отправились обратно к домику. Навстречу им выбежала бабушка со слезами на глазах. Она обняла внучку, прижала к себе и произнесла:

— Слава Богу, что всё так хорошо закончилось!

— Ну, раз всё так хорошо закончилось, то будем продолжать праздник! — сказал папа. — Сегодня у нашей Шурочки двойной день рождения!

И все присутствующие с ним согласились. Примерно через час все сидящие за столом уже весело смеялись, вспоминая это невероятное происшествие. Папа разлил в высокие бокалы «Советское шампанское» для взрослых и шампанское «Беби» для детей. Взрослые ещё раз от души поздравляли именинницу и провозглашали тосты:

— За день рождения Александры!

— За здоровье Сашеньки!

— За нашу смелую Шурочку!

— За благополучный полёт!