Цветы для бабушки

В маленьком цветочном магазинчике возле автобусной остановки было пусто. Праздники пролетели, а рождаться и умирать в эти дни, судя по всему, никто не собирался. Хозяйка магазинчика, пышнотелая и задумчивая Валентина, женщина неопределенного возраста, веса и семейного положения, листала старый журнал с прическами и мечтала уже о первом сентября. За сутки тогда она сможет вернуть все свои потери, недостачи и простои. Точнее просиживания возле холодильника, набитого свежими розами и хризантемами. Валя к обеду подумывала пойти домой и пару часов отдохнуть от цветов, погрузившись в мир сериальных грез и гремучих телешоу-слез, но вдруг дверной колокольчик обозначил своим веселым треньканием посетителей!

— Добрый день, — вежливо поприветствовал Валю и ее холодильник юный молодой человек лет пятнадцати.

Он держал за руку еще одного молодого человека лет восьми, как две капли воды похожего на него, только чуть более круглолицего и курносого. А за братом прятался еще один шкет лет четырех. Он был похож сразу на обоих старших братьев. Те же голубые глаза, светлые вихры и смешная ямочка на подбородке. Если старшему брату она придавала взрослого шарма, то на младшем она смотрелась словно пуговица на носу — забавно и нелепо.

— Здравствуйте, молодые люди! — умиляясь и расплываясь в улыбке, ответила Валя, вскакивая со стула, отбрасывая куда ни попадя треклятый журнал и прикидывая в голове сумму букета где-то в районе семисот рублей как минимум.

«Скорее всего для мамы. И скорее всего день рождения. А то еще, если повезет, целый юбилей. Тогда и не меньше тысячи!» — торопливо перескакивала Валя с мысли на мысль, как белка с ветки на ветку.

— Нам нужны цветы, — серьезно сообщил старший.

— Очень хорошо! — воодушевилась еще сильнее хозяйка. — Розы, гвоздики, хризантемки? Что больше нравится? Выбирайте!

— Очень хорошо! — воодушевилась еще сильнее хозяйка. — Розы, гвоздики, хризантемки? Что больше нравится? Выбирайте!

Парень оглядел магазинчик, остановил рассеянный взгляд на холодильнике, всмотрелся в его содержимое и о чем-то пошептался со средним.

— Нам для бабушки, — отчеканил средний.

— Отлично! Какая прелесть! — мелодично распевала каждое слово Валя. — Для бабушки у нас есть замечательные розы, рекомендую темно-красные. Или еще можно смешанный букет сделать — из белых и красных роз.

Средний и старший продолжили активно шептаться, чуть размахивая руками и показывая в сторону холодильника. В этот момент неожиданно выскочил младший. Он бросился к холодильнику и ткнул в него всей пятерней, оставив на стекле заметный отпечаток.

— Я хочу вот эти — филолетовые! — громко и капризно закричал он. — Вот этиииии...

Старший брат в это время завершал конфликт со средним явной ничьей. Он закатил глаза, прошептал что-то невразумительное, призывая на помощь не то черта, не то бабушку.

У Вали не было своих детей, поэтому все чужие ей казались ангелами во плоти. Она умилялась над каждым движением и словом, ловила каждый взгляд, пыталась обласкать и обогреть хотя бы улыбкой. Она металась между холодильником, кассой и детьми, словно дикая ласточка, угодившая в силки. Уговаривала посмотреть на тот цветок и на этот. Рассказывала про свежесть каждой партии. Но братья все равно никак не могли договориться между собой. Младший требовал «филолетовые», средний хотел розы. А старший был убежден в том, что бабушка обожает только хризантемы! Валя пожалела, что в ее холодильнике не было фиолетовых роз, похожих на хризантемы.

Валя уже было обрадовалась — наконец-то можно осуществить продажу пяти хризантем — и бросилась к холодильнику.

— Нам, пожалуйста, пять хризантем! — объявил вдруг старший голосом гладиатора, только что заколовшего своего врага. — Бабушка любит хризантемы! А она сегодня главная, потому что у нее праздник.

Последней фразой старший пытался на корню задавить сопротивление младших. Валя уже было обрадовалась — наконец-то можно осуществить продажу пяти хризантем — и бросилась к холодильнику. Но только она его открыла и протянула руки к ведру с шикарными белыми хризантемами, личико младшего брата искривилось, и он дико завыл, постепенно раскрывая рот все шире и запрокидывая голову, будто собирался оповестить весь квартал о жестоком издевательстве над детьми в этом маленьком цветочном магазинчике. Валя растерялась и протянула к нему одну руку, чтобы погладить по плечу и попросить его не переживать, и убедить его, что старший брат умный и его надо слушаться, но вдруг получила ощутимый тычок в руку двумя крепкими маленькими ладошками. В это же время одна маленькая ножка пнула самую большую Валину вазу, выставленную на обозрение как главное украшение магазина — напольную ярко-розовую со стразиками.

— Ах! — только и успела выдохнуть Валя, наблюдая как ваза распадается на атомы.

— Ну, йошкарола! — по-взрослому выругался старший, снова закатив глаза.

— А я говорил, надо было розы брать! — торжествовал и светился от счастья средний, глядя на розовые черепки возле холодильника.

Младший от неожиданности замер и замолчал. Он вздрогнул и удивленно захлопал голубыми глазищами, в которых застыли слезы.

— А я говорил, надо было розы брать! — торжествовал и светился от счастья средний, глядя на розовые черепки возле холодильника.

Валина улыбка медленно превращалась в обиженную злобную гримасу. Дети перестали ей казаться ангелами. Она мысленно подсчитала, во сколько им теперь обойдется букетик, и что бабушке даже придется доплатить за внучков еще тысяч пять сверху.

Только Валя раскрыла рот, чтобы отчитать отмороженных на всю голову детей, только успела подумать о ненормальной матери этих хулиганов, нарожавшей выводок и забывшей о воспитании отпрысков, как вдруг старший брат протянул ей пятитысячную купюру. А средний бросился к младшему искать на его теле порезы или ссадины, дуя на него на всякий случай.

— Ну, это только за вазу, — ехидно ухмыльнулась Валя, забрав купюру.

Старший высыпал из кошелька всю мелочь, аккуратно посчитал, посмотрел внимательно на ценники и сказал:

— И дайте один фиолетовый.

— Это ирисы! — продолжая злиться, процедила продавщица и сунула старшему в руки один цветок ириса.

Старший брат бережно взял цветок, протянул малышу и сказал:

— Держи филолетовый!

— Родители вам на цветы такие деньжищи доверили! А вы вон чего творите! — бормотала Валя, собирая черепки и вспоминая пятитысячную в руках этого белобрысого мальчишки. Ей было немного неловко, что она взяла с ребят все их деньги за вазу, которая стоила раза в три меньше, но надо было чем-то прикрывать простой и недостачу.

— А это мои. Я получил их за победу в олимпиаде по математике! — ответил старший, взял за руки младших и, звякнув дверным колокольчиком, вышел.