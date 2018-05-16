«Так, на носу День защитника Отечества. Надо мужу подарок покупать, — приняла задумчивый вид и почесала затылок Маняша. — А что дарить?» — озаботилась она вечным вопросом.

Сидеть дома и перебирать в голове различные варианты бесполезно. Надо сразу отсечь все то, что покупать Маняше было категорически запрещено: телевизоры, различные инструменты и прочее. Потом исключить и то, что Маняша в жизнь никогда не купит сама — одежду и обувь — так как ее муж должен обязательно дать добро на покупку. В противном случае купленная вещь будет кочевать из шкафа в шкаф до тех пор, пока даже ни разу не надеванная не упокоится в помойном ведре. Что же остается? Какая-нибудь мелочевка типа портмоне или какого-нибудь хорошего кожаного ремня.

Так, перспективы более-менее обозначены, а поэтому «ноги в руки» и бегом по магазинам.

Как истинная женщина, Маняша не могла сразу, не обращая внимания на прочие торговые точки пойти именно в тот магазин, который торговал кожей. Она по синусоиде заходила во все магазины, которые только попадались на пути. Через некоторое время Маняша, увешенная сумками с покупками, скорее напоминала елку, на которой вместо игрушек висели многочисленные разноцветные пакеты.

И тут, как всегда, произошло чудо! Чудо на то и чудо, чтобы происходить неожиданно. В одной из витрин обувного магазина Маняша увидела туфли. Это были не просто туфли — это была мечта.

«Стоп, — сразу одернула себя Маняша. — Мечты стоят денег и, как правило, немалых. Допустим, я куплю себе эти туфли, и моя мечта воплотится в жизнь. А как я потом буду жить без мечты? Без мечты скучно».

Она закрыла глаза и попыталась проскочить мимо магазина. Однако ноги ее не послушались. Ведь именно им, ногам, и предназначалась такая красота, и они, ноги, совершенно нахально внесли Маняшу в магазин.

В одной из витрин обувного магазина Маняша увидела туфли. Это были не просто туфли — это была мечта.

— Вы что-нибудь выбрали? — мгновенно нарисовалась рядом с Маняшей продавщица.

— Нет, — попробовала отмахнуться от нее Маняша и уже собиралась было выйти из магазина, но тут одна из ее ног подвернулась, и Маняша рухнула на банкетку.

— Может, что-нибудь посмотрите? — не отставала от нее продавщица.

— Посмотрю, — согласилась Маняша, чтобы оправдать свое пребывание на банкетке. — Вон те туфли, — указала она на свою мечту.

— Отличный выбор, — похвалила ее продавщица. — У нас сейчас как раз распродажа. На эти туфли скидка 50%.

«Ох, и ни фига себе, — удивилась Маняша. — Если они столько со скидкой стоят, то сколько же они стоят без скидки? Нет, этот вариант не для носки, а для музея».

Пока Маняша рассуждала, продавщица принесла ей заветную пару. Маняша скинула сапоги и примерила туфли. Ноги тут же стали посылать в маняшин мозг такие импульсы удовольствия и счастья, что Маняша всерьез задумалась о покупке.

— Сколько?

— Поделите пополам, — улыбнулась продавщица.

«Это копейки», — тут же откликнулись на информацию ноги, взяв в союзники мозги.

«Ни фига себе копейки, — обиделась на них Маняша. — Эти копейки еще и заработать надо».

«Так мы и помогаем зарабатывать тебе. И даже не копейки, а рубли», — отстаивали свое право на туфли ноги.

«Посмотри еще босоножки. Вот те, на нижней полке», — дали указание Маняше мозги, которым очень понравились импульсы, которые посылали им ноги.

«Вы правы», — прервала дискуссию Маняша и твердой рукой оплатила покупку.

«Посмотри еще босоножки. Вот те, на нижней полке», — дали указание Маняше мозги, которым очень понравились импульсы, которые посылали им ноги.

«Нет!» — про себя взревела Маняша.

«Подумай», — пошли на провокацию мозги.

— Сколько стоят босоножки? — сдалась Маняша.

— Делите на два, — опять улыбнулась продавщица. Маняша восприняла ее улыбку как змеиную. — Вы подумайте, — продолжала продавщица, — у нас распродажа еще неделю продлится.

— Спасибо, — кисло поблагодарила продавщицу Маняша. Босоножки купить хотелось, но цена...

«Один раз в жизни живем. Буду помирать — вспомнить будет не о чем. Ладно, подумаю над этим вопросом», — решила про себя она.

Только выйдя из магазина, Маняша сообразила, что у нее практически не осталось денег на покупку подарка мужу.

«А, — махнула рукой Маняша. — Куплю ему носки. Ведь дорог не подарок, а внимание. Даже если он эти носки выбросит — не велика потеря».

Она быстро выбрала хорошие носки, сочтя при этом свой долг исполненным.

Придя домой, Маняша кинула коробку с туфлями в коридоре и побежала на кухню готовить ужин.

— Ты что-то купила? — вырос на кухне муж с заветной коробкой в руках.

Муж быстро взял себя в руки. Вероятно, он просчитал, что бушевать и топать ногами бесполезно. Туфли уже куплены и исправить ничего невозможно.

— Туфли. Себе, — сразу уточнила Маняша.

— Сколько? — поинтересовался муж.

Когда Маняша озвучила сумму, глаза мужа совершили броуновское движение. Причем каждый глаз двигался по своей траектории. Но это движение длилось мгновенье. Муж быстро взял себя в руки. Вероятно, он просчитал, что бушевать и топать ногами бесполезно. Туфли уже куплены и исправить ничего невозможно.

— Примерь, — открыл он коробку.

Маняша быстро надела туфли.

— У тебя красивые ноги, — сделал открытие муж.

— А туфли? — поинтересовалась Маняша.

— Эти туфли достойны таких ног, — сделал витиеватый комплимент Маняшне благоверный.

— Тебе нравятся? — порадовалась Маняша.

— Безусловно, — подарил ей вымученную улыбку муж.

— А я тебе тоже подарок купила, — протянула Маняша мужу пакетик с носками. — Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества.

— Спасибо, — без особого энтузиазма поблагодарил Маняшу муж. — Подарки всегда приятно получать. Ведь дорог не подарок, а внимание.

— Ты знаешь, — решила ковать железо, пока горячо, Маняша, — в обувном распродажа. Может, мне себе и босоножки купить?

— Конечно, дорогая, — согласился муж. — Только учти, что я деньги зарабатываю, а не печатаю. Планируй бюджет так, чтобы нам хотя бы на хлеб оставалось.

«Босоножки надо брать, — решила Маняша. — Хлеб — не проблема. И вообще продовольственная программа у нас решена. Конечно, у меня не посчитано все до грамма, но думаю, что роту солдат мы сможем месяц прокормить. Причем меню у них будет санаторно-курортное. Но если милому нужен только хлеб — хлеб ему будет. Хоть из русской печки, хоть из хлебопечки. Как скажет. Значит завтра с утра в магазин за босоножками. Можно будет потом забежать в магазин и купить еще мужу носки. Ведь ему дорого внимание. Вот он его и получит».

Решив важный для себя вопрос, Маняша легла спать пораньше, чтобы завтра с утра еще до работы забежать в магазин и все-таки купить босоножки.