Барская каша

Люблю я гречневую кашу —

И разве это тяжкий грех?

Ведь кормят ей державу нашу,

По мне — она вкуснее всех!

Полезна очень для здоровья,

В ней углеводы и белки,

И отношусь я к ней с любовью,

Не пожалею и строки.

А если сливочного масла

В неё немного положить —

Жизнь расцветёт, тоска погаснет,

И можно дальше в мире жить!

(Юлиан Версификатор)

Сегодня с утра заморосил мелкий дождик. Дождинки стекали по еловым иголкам, отскакивали от ветвей и брызгали в оконные стёкла. От унылой погоды стало уныло и на душе, заныли коленные суставы. Об уличной прогулке пришлось забыть, захотелось лечь на диван, жалея себя.

— Ну, уж нет! — забунтовала я. — Значит, так! Срочно начинаю наводить уют в своей квартире. Общеизвестно, что первейшим средством от уныния и скуки является простой домашний уют, приносящий ощущение праздника!

Сменила постель — стирка завтра будет. Навела порядок в квартире и с удовольствием прошлась в носках по чисто вымытому полу. Теперь для себя любимой надо что-то приготовить. Беру свою поваренную книгу, наугад открываю и читаю: «Крутая гречневая каша». Что ж, выбор сделан. Готовлю сегодня ту самую барскую кашу, что готовят в селе Никольское.

Лет пятнадцать назад у Александры Николаевны, учительницы нашей школы, умер отец. Ольга Геннадьевна, Ирина Борисовна, Елена Викторовна и я, её коллеги-учителя, в день похорон ранним утром выехали в село Никольское, что в 25 километрах от нас. Едем не только поддержать Александру Николаевну, а помочь с похоронами и с похоронным обедом, так как знали, что кроме старенькой мамы у неё никого нет.

Валентина-соседка Александры Николаевны повела нас в бригадную столовую, расположенную на отшибе села.

— Я вам в помощь буду, — сказала она. По пути объясняла, что следует нам сделать.

— Столовая занята только летом, когда идут полевые работы, поэтому нам придётся дровами протопить плиту, на ней и будем готовить. Приготовим обед, салаты, которые вы сами знаете как. Но обязательно надо сварить барскую гречневую кашу. С неё и начнём готовить обед.

— Зачем готовить кашу? — поразились мы.

— В нашем селе обычай такой. В конце поминального обеда подают гречневую кашу, — пояснила Валентина.

Что же, кашу так кашу, сготовим и кашу.

В здании столовой было не топлено, холодно. Мы поёжились, потом подвязали взятые из дому фартуки и принялись за разборку ожидающих нас пакетов с продуктами. Валентина же взялась за растопку огромной печной плиты.

— В нашем селе обычай такой. В конце поминального обеда подают гречневую кашу, — пояснила Валентина.

От живого огня в столовой потеплело, и не прошло получаса, как на плите уже закипала вода для каши. Под руководством Валентины мы вымыли три килограмма гречневой крупы, всыпали её в огромную толстостенную столовскую кастрюлю, посолили, залили водой и пусть варится. А сами взялись за приготовление котлет, обжаривание кур, чистку картошки и за овощи для салатов.

Каша сварилась, разбухла. Валентина положила в неё большой кусок масла, накрыла крышкой,мы ей помогли поставить кастрюлю в печную духовку. Валентина выпрямила спину и, потирая руки, пояснила нам:

— Пусть теперь упревает пока её очередь не придёт. В самом конце обеда подавать будем.

Мы поулыбались ей, продолжая заниматься приготовлением обеда. Я, например, шинковала в это время молодую капусту на салат. Валентина подошла ко мне, поглядела, как я переминаю капусту, и говорит:

— Наташа, а давайте сделаем барский салат. Вот увидите, людям понравится.

Я перестала готовить, остановилась и смотрю на неё, не очень понимая выражение «барский салат».

— Это как? — спрашиваю её.

— Ну, майонезом салат из капусты заправим, вот и будет по-барски.

Услышав про барский салат, засмеялась Ольга Геннадьевна:

— Ааа, понятно. Сделаем и по-барски, и по-нашему. Будет два салата на столе. Вон сколько капустных кочанов Александра Николаевна с огорода нарубила. Хватит, ещё и останется.

Валентина на улице у дверей готовится встречать людей, полотенца развешала, ведро с водой поставила, ковши в воду опустила. Ждёт.

Коллеги переглянулись, опять поулыбались, чудно всё это нам.

Часа через три обед был готов. Еды получилось много, как на Маланьину свадьбу наготовили. Столы мы сдвинули, застелили клеёнками, расставили тарелки с салатами, хлеб разложили, тарелочки с ложками каждому тоже поставили. Оставалось ждать, когда люди с похорон придут, тогда и горячее подавать будем.

Валентина на улице у дверей готовится встречать людей, полотенца развешала, ведро с водой поставила, ковши в воду опустила. Ждёт.

Мы же в тёплой кухне присели, на духовку поглядываем, в которой каша упревает.

— Девчата, — обращается к нам Ирина Борисовна, — если кашу в конце подают, то после салатов, котлет с толченой картошкой да кур жареных, никому она уже в рот не полезет. Ну, невозможно, чтобы человек столько съел. Каша лишняя.

— Да не волнуйтесь вы. Сказано, что каша должна быть согласно обычаю их, значит вот и пусть будет, — ответила ей Елена Викторовна.

— После компота и подадим. Делов-то! — поддержала её Ольга Геннадьевна.

Обед подошёл к концу, люди наелись, мы тоже тут же с краешку сидим, тоже речь памятную о том, что покойник хорошую дочь Александру вырастил, что желаем ему Царствия Небесного, произнесли. Сидим, разомлели, ждём конца. Нам ещё со столов убирать, посуду и полы мыть.

А народ сидит, потихоньку разговаривает, никто не уходит.

— Девчатки, кашу подавайте, — подошла Валентина.

— Ой, — спохватились мы. Скорей вытащили кастрюлю с горячей кашей из духовки, начали накладывать её на тарелки и ставить на столы.

«Ну, кто её будет есть. Все уже наелись», — думаем мы, разнося кашу.

Смотрим, а народ дружно так начал кашу накладывать себе в тарелки. Что ж, и мы присели, тоже по паре ложек положили, надо же попробовать, какая она такая — барская гречневая каша.

Батюшки! Так вот она какая — Барская Гречневая Каша! Нет, конечно, в школьных столовых подают детям гречку, да и дома мы все когда-нибудь гречку на гарнир готовили, но такой каши никто из нас не ел. Каша рассыпчата, вкусна, крупинка от крупинки отделяется. Удивительно, но оказалась каша сладкой, хотя в неё ничего кроме соли и масла не добавлялось. Неужели от долгого упревания в духовке так меняется вкус? — думали мы, поедая ложка за ложкой барскую кашу. Мы даже не заметили, как поспешили положить себе на тарелки добавки, каша-то заканчивалась.

Когда же, доедая кашу, ложки заскребли по тарелкам, народ стал подниматься из-за стола. Уходили, благодаря Александру Николаевну за поминальный обед и принося ей ещё раз свои соболезнования, благодарили и нас.

Сколько после этого я приготовляла себе такую кашу, сколькими способами пробовала. Нет, пока кашу не поставишь на трёхчасовое упревание в духовку или на водяную баню, не открывается настоящий вкус гречки. Всё будет не то.

Что ж, сегодня за окном моросит дождь, времени достаточно, тепло из духового шкафа согреет квартиру, а вместе с нею и мою душу. Самое время готовить барскую гречневую кашу, как готовят её в селе Никольском.