«Птица счастья»
Автор: Saya
/ 27.10.2017
Марина чувствовала себя абсолютно счастливой — москвичка, студентка, красавица, а теперь ещё и молодая жена (можно сказать, совсем юная). Сергей, новоиспеченный муж, для восьмидесятых годов вполне состоявшийся мужчина — за плечами служба в Армии, диплом инженера-строителя и перспективная работа в строительном Управлении. В скором времени молодая семья будет обеспечена своей собственной жилой площадью, а пока супруги поселились в небольшой квартирке, которую Сергей снял пару месяцев назад.
Отзвучал свадебный марш, получены подарки и поздравления и, как всегда это бывает, после праздника наступают трудовые будни.
Марина приготовила завтрак (откровенно говоря, фантазии молодой хозяйки хватало только на бутерброды и растворимый кофе) и загрустила, ведь с любимым предстояло расстаться на целый день. Сама она никуда не торопилась, сессия в институте была благополучно сдана ещё до свадьбы, а сейчас оставались последние денёчки студенческих каникул. В маленькой прихожей Сергей обнял жену, прошептал нежное «люблю», поцеловал и приказал не скучать в его отсутствие.
— А я буду скучать! — по-детски капризно сказала Марина уже закрывшейся двери.
Скучать оказалось некогда.
Марина прибралась в кухне и принялась распаковывать чемоданы, укладывая свои вещи по полочкам, полкам и шкафам. За домашними хлопотами время шло быстро, не успела оглянуться, как из радиоточки голос диктора передал «сигналы точного времени».
Три часа дня! Муж скоро вернётся, пора подумать и об ужине. Кроме как «подумать», нужно было что-то приготовить.
Марина открыла холодильник. Сосиски вдохновили, с ними всё просто! Ещё есть овощи, масло, яйца, разные баночки и коробочки. Заглянув в морозилку, обнаружился пакет, на котором красовался яркий рисунок с весёлым цыплёнком. Не представляя, с чего начать, хозяйка отправила ледяную находку в раковину-мойку.
Мама! Конечно же, мама могла подсказать, что делать с глыбой льда в виде курицы!
Марина открыла кошелёк, где в маленьком отделении складывала «двушки» (привычка большого города и возможность быть всегда на связи), накинула шубку и помчалась вниз. Хвала тому, кто придумал для удобства жильцов дома прямо около подъезда поставить таксофон! Мама долго и неинтересно рассказывала, как разделывать несчастную птицу; про специи, о существовании которых Марина даже не подозревала, и о чём-то ещё, но молодая кухарка уже ничего не слушала... Она признала своё поражение перед улыбающимся цыплёнком. С твердой уверенностью вернуть в морозные недра несостоявшийся ужин, Марина направилась в подъезд.
С твердой уверенностью вернуть в морозные недра несостоявшийся ужин, Марина направилась в подъезд.
На площадке стоял молодой человек в куртке «Аляска» с дорожной сумкой через плечо, и в ожидании лифта рассматривал рисунки и надписи на стенах подъезда. Лифт громыхнул, заскрежетали двери, парень и девушка шагнули в неуютное тесное пространство, и почти одновременно спросили друг у друга:
— Вам какой?
И почти так же одновременно ответили друг другу:
— Шестой.
Марина направилась к двери своей квартиры, молодой человек неуверенно спросил:
— Простите, а Сергей... он же здесь живет?
— Да. Только он сейчас на работе, — Марина с интересом посмотрела на незнакомца, — так Вы к Сергею?
Парень кивнул головой и торопливо добавил:
— Я проездом в Москве, хотел повидать армейского друга.
— Вы вместе служили?
— Да, было дело! Кстати, меня тоже зовут Сергей, — представился он, — а вас?..
— Марина, я жена Сергея, — ещё смущаясь своего нового статуса, ответила девушка.
Сергей искренне удивился:
Марина вдруг представила, как будет глупо смотреться этот поступок в глазах гостя, словно хозяйка пожалела для него эту птицу!
— Жена? Серёга женился?
— А что странного в поступке Вашего друга? — обиженно произнесла Марина.
Сергей миролюбиво улыбнулся:
— Конечно же, ни-че-го! — поморщив лоб, немного подумал и вполне серьезно добавил: — Просто мы когда-то уговорились, что обязательно пригласим друг друга на свадьбу.
Подмигнув девушке, Сергей-друг поинтересовался, когда вернётся Сергей-муж.
Марине стало неловко за нарушенный уговор своего мужа.
— Он скоро приедет. Можете его подождать у нас, если никуда не торопитесь.
Марина пригласила гостя за стол, поставила чайник.
На глаза попалась злосчастная упаковка с ехидно ухмыляющимся цыплёнком. Взяв в руки подтаявший пакет с намерением запихнуть его обратно в морозилку, Марина вдруг представила, как будет глупо смотреться этот поступок в глазах гостя, словно хозяйка пожалела для него эту птицу! И что прикажете делать в такой ситуации?
Марина решилась на чистосердечное признание:
— Я совсем не умею готовить, — и виновато посмотрела на Сергея.
— А давай я тебя научу? — предложил Сергей, легко переступив барьер общения на «ты».
— Мне кажется, это невозможно.
— В жизни нет ничего невозможного! Я знаю рецепт приготовления курицы, «птица счастья» называется.
За разговорами время летело быстро. Сергей рассказал, что в Москве проездом и что в час двадцать ночи у него поезд на Мурманск.
И вот, помытая, посоленная, поперчённая и смазанная майонезом тушка лежала на противне и ждала, когда разогреется духовка.
Марина восхищенно воскликнула:
— Надо же, как просто! А почему называется «птица счастья»?
— Ну, во-первых — это счастье отхватить в магазине импортную курицу. Второе счастье — это не нужно долго заморачиваться на приготовление. Ну и третье — это безумно вкусно!
За разговорами время летело быстро. Сергей рассказал, что в Москве проездом и что в час двадцать ночи у него поезд на Мурманск.
Сергей, приоткрыл духовку и потрогал горячий воздух рукой:
— Можно курицу ставить, как раз к приходу Серёги будет готова.
— Ты в Мурманске живёшь?
— Нет, я из Воронежской области. В Мурманске живёт моя любимая девушка. Еду ей предложение делать.
— Ой, как далеко! А где вы познакомились? — Марина поставила острые локотки на край стола, упёрлась подбородком в сжатые кулачки и приготовилась слушать романтическую историю. Однако Сергей, упуская все подробности знакомства, просто ответил на вопрос:
— Мы вместе отдыхали в «Красной Поляне».
Прочитав в глазах Марины неудовлетворение своим ответом, смущённо сообщил, что из него плохой рассказчик.
— Переписывались. А потом я понял, что не могу жить без Марины.
— Марина?? — девушка удивилась так громко и так искренне. — Вы с Сергеем и насчёт имен уговаривались?
— Марина?? — девушка удивилась так громко и так искренне. — Вы с Сергеем и насчёт имен уговаривались?
Сергей весело рассмеялся над реакцией Марины, ему действительно доставило большое удовольствие увидеть изумление этого юного очарования. Он и сам сильно удивился, узнав, что его друг не только женился (при этом, даже не сообщил о свадьбе!), но и то, что так совпали имена их избранниц. Бывает же.
— Марина, я оставлю тебя ненадолго.
Они одновременно посмотрели в сторону духовки. Испуганный взгляд Марины развеселил Сергея:
— Не переживай, духовка всё сделает сама. А ты накрывай на стол.
— Хорошо, — согласилась Марина, совсем не радуясь перспективе остаться наедине с покрывающимся аппетитной корочкой цыплёнком, — только ненадолго...
Марина готовила салат и с опаской поглядывала в сторону духовки. Сергей, как обещал, вернулся быстро и прямо с порога протянул Марине букет цветов:
— Лучше поздно, чем никогда. Желаю большого семейного счастья!
К сервировке стола добавилась бутылка шампанского и торт.
Марина поглядывала на часы.
Сергей потирал ладони.
Повисло неловкое молчание.
Долгожданный звонок прозвучал неожиданно. Марина побежала открывать дверь.
— Привет, милый! — Марина сдалась в объятия мужа, приподнялась на цыпочках и на мгновение прижалась губами к его губам.
— Привет, милый! — Марина сдалась в объятия мужа, приподнялась на цыпочках и на мгновение прижалась губами к его губам.
— Ммм, как у нас вкусно пахнет. Ты наняла кухарку?
На шутливый вопрос мужа Марина с загадочной улыбкой утвердительно кивнула, после чего вкрадчивым шёпотом таинственно произнесла:
— Тебя ждет сюрприз! Только закрой глаза и честно-честно не подглядывай.
Сергей честно закрыл глаза и последовал по узкому коридорчику за женой. Достигнув пункта назначения, Марина торжественно объявила:
— Смотри!
Сергей открыл глаза, обозрел празднично накрытый стол, букет цветов и в недоумении уставился на незнакомого мужчину, который с таким же недоумением смотрел на него.
По закону жанра, Сергей-муж, наверное, должен был бы в порыве ревности устроить разборку с молодой женой на предмет присутствия незнакомца в доме. Возможно, это был бы комический сюжет, а возможно и совсем наоборот.
Оба Сергея посмотрели на ничего не понимающую Марину, которая решила ускорить радость встречи:
— Милый, это твой друг, — торжественно произнесла она, но вдруг поняв, что что-то пошло не так, неуверенно добавила, — вы служили вместе...
Сергей-друг обрёл дар речи:
— Простите, это какое-то недоразумение, — он поднял руки к вискам и быстрыми движениями взъерошил волосы, как бы, приводя себя в чувства. — Не представляю, как такое могло приключиться! Ребята, извините... Даже не знаю, что в свое оправдание сказать. Серёга, мой армейский друг... — запинаясь, говорил гость, — написал мне с этого адреса. Я же не мог перепутать...
Вернулся в реальность Сергей-муж:
— Не мог, — подтвердил он.
— Я ничего не поняла, — наконец опомнилась Марина, — вы что, правда, не знакомы?
Она испуганно посмотрела на «друга», перевела взгляд на мужа и почему-то прошептала:
— Он мошенник?
— Да никакой он не мошенник, — ответил муж, с любопытством рассматривая тезку, — давай знакомиться, армейский друг.
Письмо с обратным адресом действительно было. Но Сергей-третий в одночасье решил покинуть не только эту квартиру, но и Москву, отправляясь в далекие края «за туманом и за запахом тайги»*.
Романтические «восьмидесятые»! Люди встречались, расставались, обещая писать и помнить. Случалось, теряли друг друга. Но всегда жили надеждой, что ещё обязательно свидятся.
— Серёг, на обратном пути обязательно к нам заезжай! — Сергей по-дружески похлопал по плечу своего нового друга, шагающего с перрона в вагон. — Будем ждать! Марина «птицу счастья» обещала приготовить.
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* популярная во все времена песня романтиков Юрия Кукина
Обсуждение 3
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POLYAЭх, золотые года были! Так хорошо дух времени передан. плюс!
27.10.17 10:19
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АннаХм... это что-то с моим компом или с сайтом? начала писать отзыв, а он, так и не дописанный, улетел в неизвестном направлении. И так... плюс поставила)) Хотя шероховатости присутствуют. И, зачем так много Сергеев? чтобы не путать читателя, можно было бы другу дать другое имя, рассказ от этого не потерял бы ни в чем. Но в целом - неплохо.
27.10.17 08:25
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Может, кто-то скажет, что такие совпадения невозможны. Но мой опыт доказывает обратное. Рассказ понравиося, плюс
27.10.17 06:11