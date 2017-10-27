«Птица счастья»

Марина чувствовала себя абсолютно счастливой — москвичка, студентка, красавица, а теперь ещё и молодая жена (можно сказать, совсем юная). Сергей, новоиспеченный муж, для восьмидесятых годов вполне состоявшийся мужчина — за плечами служба в Армии, диплом инженера-строителя и перспективная работа в строительном Управлении. В скором времени молодая семья будет обеспечена своей собственной жилой площадью, а пока супруги поселились в небольшой квартирке, которую Сергей снял пару месяцев назад.

Отзвучал свадебный марш, получены подарки и поздравления и, как всегда это бывает, после праздника наступают трудовые будни.

Марина приготовила завтрак (откровенно говоря, фантазии молодой хозяйки хватало только на бутерброды и растворимый кофе) и загрустила, ведь с любимым предстояло расстаться на целый день. Сама она никуда не торопилась, сессия в институте была благополучно сдана ещё до свадьбы, а сейчас оставались последние денёчки студенческих каникул. В маленькой прихожей Сергей обнял жену, прошептал нежное «люблю», поцеловал и приказал не скучать в его отсутствие.

— А я буду скучать! — по-детски капризно сказала Марина уже закрывшейся двери.

Скучать оказалось некогда.

Марина прибралась в кухне и принялась распаковывать чемоданы, укладывая свои вещи по полочкам, полкам и шкафам. За домашними хлопотами время шло быстро, не успела оглянуться, как из радиоточки голос диктора передал «сигналы точного времени».

Три часа дня! Муж скоро вернётся, пора подумать и об ужине. Кроме как «подумать», нужно было что-то приготовить.

Марина открыла холодильник. Сосиски вдохновили, с ними всё просто! Ещё есть овощи, масло, яйца, разные баночки и коробочки. Заглянув в морозилку, обнаружился пакет, на котором красовался яркий рисунок с весёлым цыплёнком. Не представляя, с чего начать, хозяйка отправила ледяную находку в раковину-мойку.

Мама! Конечно же, мама могла подсказать, что делать с глыбой льда в виде курицы!

Марина открыла кошелёк, где в маленьком отделении складывала «двушки» (привычка большого города и возможность быть всегда на связи), накинула шубку и помчалась вниз. Хвала тому, кто придумал для удобства жильцов дома прямо около подъезда поставить таксофон! Мама долго и неинтересно рассказывала, как разделывать несчастную птицу; про специи, о существовании которых Марина даже не подозревала, и о чём-то ещё, но молодая кухарка уже ничего не слушала... Она признала своё поражение перед улыбающимся цыплёнком. С твердой уверенностью вернуть в морозные недра несостоявшийся ужин, Марина направилась в подъезд.

С твердой уверенностью вернуть в морозные недра несостоявшийся ужин, Марина направилась в подъезд.

На площадке стоял молодой человек в куртке «Аляска» с дорожной сумкой через плечо, и в ожидании лифта рассматривал рисунки и надписи на стенах подъезда. Лифт громыхнул, заскрежетали двери, парень и девушка шагнули в неуютное тесное пространство, и почти одновременно спросили друг у друга:

— Вам какой?

И почти так же одновременно ответили друг другу:

— Шестой.

Марина направилась к двери своей квартиры, молодой человек неуверенно спросил:

— Простите, а Сергей... он же здесь живет?

— Да. Только он сейчас на работе, — Марина с интересом посмотрела на незнакомца, — так Вы к Сергею?

Парень кивнул головой и торопливо добавил:

— Я проездом в Москве, хотел повидать армейского друга.

— Вы вместе служили?

— Да, было дело! Кстати, меня тоже зовут Сергей, — представился он, — а вас?..

— Марина, я жена Сергея, — ещё смущаясь своего нового статуса, ответила девушка.

Сергей искренне удивился:

Марина вдруг представила, как будет глупо смотреться этот поступок в глазах гостя, словно хозяйка пожалела для него эту птицу!

— Жена? Серёга женился?

— А что странного в поступке Вашего друга? — обиженно произнесла Марина.

Сергей миролюбиво улыбнулся:

— Конечно же, ни-че-го! — поморщив лоб, немного подумал и вполне серьезно добавил: — Просто мы когда-то уговорились, что обязательно пригласим друг друга на свадьбу.

Подмигнув девушке, Сергей-друг поинтересовался, когда вернётся Сергей-муж.

Марине стало неловко за нарушенный уговор своего мужа.

— Он скоро приедет. Можете его подождать у нас, если никуда не торопитесь.

Марина пригласила гостя за стол, поставила чайник.

На глаза попалась злосчастная упаковка с ехидно ухмыляющимся цыплёнком. Взяв в руки подтаявший пакет с намерением запихнуть его обратно в морозилку, Марина вдруг представила, как будет глупо смотреться этот поступок в глазах гостя, словно хозяйка пожалела для него эту птицу! И что прикажете делать в такой ситуации?

Марина решилась на чистосердечное признание:

— Я совсем не умею готовить, — и виновато посмотрела на Сергея.

— А давай я тебя научу? — предложил Сергей, легко переступив барьер общения на «ты».

— Мне кажется, это невозможно.

— В жизни нет ничего невозможного! Я знаю рецепт приготовления курицы, «птица счастья» называется.

За разговорами время летело быстро. Сергей рассказал, что в Москве проездом и что в час двадцать ночи у него поезд на Мурманск.

И вот, помытая, посоленная, поперчённая и смазанная майонезом тушка лежала на противне и ждала, когда разогреется духовка.

Марина восхищенно воскликнула:

— Надо же, как просто! А почему называется «птица счастья»?

— Ну, во-первых — это счастье отхватить в магазине импортную курицу. Второе счастье — это не нужно долго заморачиваться на приготовление. Ну и третье — это безумно вкусно!

За разговорами время летело быстро. Сергей рассказал, что в Москве проездом и что в час двадцать ночи у него поезд на Мурманск.

Сергей, приоткрыл духовку и потрогал горячий воздух рукой:

— Можно курицу ставить, как раз к приходу Серёги будет готова.

— Ты в Мурманске живёшь?

— Нет, я из Воронежской области. В Мурманске живёт моя любимая девушка. Еду ей предложение делать.

— Ой, как далеко! А где вы познакомились? — Марина поставила острые локотки на край стола, упёрлась подбородком в сжатые кулачки и приготовилась слушать романтическую историю. Однако Сергей, упуская все подробности знакомства, просто ответил на вопрос:

— Мы вместе отдыхали в «Красной Поляне».

Прочитав в глазах Марины неудовлетворение своим ответом, смущённо сообщил, что из него плохой рассказчик.

— Переписывались. А потом я понял, что не могу жить без Марины.

— Марина?? — девушка удивилась так громко и так искренне. — Вы с Сергеем и насчёт имен уговаривались?

— Марина?? — девушка удивилась так громко и так искренне. — Вы с Сергеем и насчёт имен уговаривались?

Сергей весело рассмеялся над реакцией Марины, ему действительно доставило большое удовольствие увидеть изумление этого юного очарования. Он и сам сильно удивился, узнав, что его друг не только женился (при этом, даже не сообщил о свадьбе!), но и то, что так совпали имена их избранниц. Бывает же.

— Марина, я оставлю тебя ненадолго.

Они одновременно посмотрели в сторону духовки. Испуганный взгляд Марины развеселил Сергея:

— Не переживай, духовка всё сделает сама. А ты накрывай на стол.

— Хорошо, — согласилась Марина, совсем не радуясь перспективе остаться наедине с покрывающимся аппетитной корочкой цыплёнком, — только ненадолго...

Марина готовила салат и с опаской поглядывала в сторону духовки. Сергей, как обещал, вернулся быстро и прямо с порога протянул Марине букет цветов:

— Лучше поздно, чем никогда. Желаю большого семейного счастья!

К сервировке стола добавилась бутылка шампанского и торт.

Марина поглядывала на часы.

Сергей потирал ладони.

Повисло неловкое молчание.

Долгожданный звонок прозвучал неожиданно. Марина побежала открывать дверь.

— Привет, милый! — Марина сдалась в объятия мужа, приподнялась на цыпочках и на мгновение прижалась губами к его губам.

— Привет, милый! — Марина сдалась в объятия мужа, приподнялась на цыпочках и на мгновение прижалась губами к его губам.

— Ммм, как у нас вкусно пахнет. Ты наняла кухарку?

На шутливый вопрос мужа Марина с загадочной улыбкой утвердительно кивнула, после чего вкрадчивым шёпотом таинственно произнесла:

— Тебя ждет сюрприз! Только закрой глаза и честно-честно не подглядывай.

Сергей честно закрыл глаза и последовал по узкому коридорчику за женой. Достигнув пункта назначения, Марина торжественно объявила:

— Смотри!

Сергей открыл глаза, обозрел празднично накрытый стол, букет цветов и в недоумении уставился на незнакомого мужчину, который с таким же недоумением смотрел на него.

По закону жанра, Сергей-муж, наверное, должен был бы в порыве ревности устроить разборку с молодой женой на предмет присутствия незнакомца в доме. Возможно, это был бы комический сюжет, а возможно и совсем наоборот.

Оба Сергея посмотрели на ничего не понимающую Марину, которая решила ускорить радость встречи:

— Милый, это твой друг, — торжественно произнесла она, но вдруг поняв, что что-то пошло не так, неуверенно добавила, — вы служили вместе...

Сергей-друг обрёл дар речи:

— Простите, это какое-то недоразумение, — он поднял руки к вискам и быстрыми движениями взъерошил волосы, как бы, приводя себя в чувства. — Не представляю, как такое могло приключиться! Ребята, извините... Даже не знаю, что в свое оправдание сказать. Серёга, мой армейский друг... — запинаясь, говорил гость, — написал мне с этого адреса. Я же не мог перепутать...

Вернулся в реальность Сергей-муж:

— Не мог, — подтвердил он.

— Я ничего не поняла, — наконец опомнилась Марина, — вы что, правда, не знакомы?

Она испуганно посмотрела на «друга», перевела взгляд на мужа и почему-то прошептала:

— Он мошенник?

— Да никакой он не мошенник, — ответил муж, с любопытством рассматривая тезку, — давай знакомиться, армейский друг.

Письмо с обратным адресом действительно было. Но Сергей-третий в одночасье решил покинуть не только эту квартиру, но и Москву, отправляясь в далекие края «за туманом и за запахом тайги»*.

Романтические «восьмидесятые»! Люди встречались, расставались, обещая писать и помнить. Случалось, теряли друг друга. Но всегда жили надеждой, что ещё обязательно свидятся.

— Серёг, на обратном пути обязательно к нам заезжай! — Сергей по-дружески похлопал по плечу своего нового друга, шагающего с перрона в вагон. — Будем ждать! Марина «птицу счастья» обещала приготовить.

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* популярная во все времена песня романтиков Юрия Кукина