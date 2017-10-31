Муж на кухне, или Чудо техники

Я зашла на кухню и застала мужа стоящим у плиты. Он пребывал в глубокой задумчивости и, кажется, не замечал меня. Перед ним на плите стояла пустая кастрюлька, в которой я обычно варю кашу. Я осторожно подошла и спросила:

— Ты проголодался? Давай я тебе что-нибудь разогрею, да и вообще пора обедать.

Он вышел из ступора и посмотрел на меня.

— Да нет! Я просто чувствую некую ущербность от того, что совсем не умею готовить. Все наши знакомые мужчины вечно хвалятся своими кулинарными способностями: кто потрясающе делает заливного судака, кто — какое-то необыкновенное мясо, а некоторые, особо одаренные, даже пироги пекут. А я что? Картошку пожарить, макароны сварить, ну, еще кашу могу манную и овсяную сварить. Нет, еще яичницу могу!

— Вот видишь! Вполне приличный перечень блюд получается, — поспешила я успокоить мужа. — С голоду не умрешь. А если хорошо подумать — еще что-нибудь вспомнишь. Вот ты забыл оладьи из блинной муки.

Но мой энтузиазм по поводу его кулинарных способностей не успокоил мужа.

— Представляешь, на вопрос приятеля: что нужно для того, чтобы получился действительно вкусный борщ, я отвечаю: «Жена»!

— По-моему, я должна принять это за комплимент, — опять попыталась я отвлечь мужа от грустных размышлений.

— Ты — может быть. А я? — и он опять задумался.

В моей семье не было принято, чтобы мужчины готовили, не привыкла я к этому. На кухне я должна «царить» одна, без всяких помощников, тем более — мужчин. Единственно, кого я терплю на кухне — это мою дочь, и то потому, что моя школа: сделает все по-моему.

Моя свекровь, женщина властная и совершенно сумасшедшая мамаша, всю жизнь оберегала сына от всех домашних дел. Поэтому, когда мы поженились и я попросила мужа вымыть посуду, свекровь сделала удивленно-возмущенное лицо и с ужасом сказала:

— Ты что! Он даже не знает, где тарелки стоят! Он никогда этого не делал!

Единственно, кого я терплю на кухне — это мою дочь, и то потому, что моя школа: сделает все по-моему.

— А теперь пусть попробует! — опрометчиво ответила я и приобрела себе врага на всю жизнь. К чести моего мужа, он не давал меня в обиду, но 10 лет жизни со свекровью стоили мне дорого.

Но все это я к тому, что готовить моему мужу никогда не приходилось, и кулинарные навыки у него были минимальные. Меня это совсем не волновало, и я никогда не пыталась привлечь его к готовке. У него масса других достоинств и умений — мне до него как до Луны!

Так вот. Продолжая наш диалог, я сказала:

— Не расстраивайся! Зато у тебя есть редкая способность — съедать мою стряпню с таким искренним удовольствием и восхищением, что все мои усилия вполне вознаграждены, и я бы не хотела соревноваться с тобой на кухне.

Вроде я его успокоила, и этот вопрос на некоторое время был снят с повестки дня. Но через некоторое время он возник снова. И вот по какому поводу.

Несколько дней назад дочь купила себе мультиварку — широко разрекламированную кухонную игрушку, которая моментально стала хитом сезона.

Сначала дочь взахлеб рассказывала об опыте своих сослуживиц, а потом купила себе. В первый же день она сварила в ней борщ, сделала плов и овощное рагу и сообщила мне о результатах. Я не поленилась и поехала к ней на дегустацию. По случаю моего приезда в чудо-машине была испечена еще и шарлотка.

А тут — прелесть! Продукты заложил, кнопку нажал, даже время приготовления само высвечивается, — и все, свободна.

Все было вполне съедобно, но, на мой вкус, слишком академично, что ли, без изюминки, поскольку делалось по среднестатистическому рецепту из стандартного набора продуктов. Но это дело техники: твори, выдумывай, пробуй! Все в наших руках! Но что мне понравилось больше всего — это то, что за процессом не надо следить. С некоторых пор я стала частенько забывать, что у меня на плите что-то варится или печется, и я мчалась на кухню только уже на запах гари.

А тут — прелесть! Продукты заложил, кнопку нажал, даже время приготовления само высвечивается, — и все, свободна. По окончании процесса сама выключится и на подогреве будет ждать, пока я соизволю про нее вспомнить. Просто мечта хозяйки преклонного возраста!

Посмотрела я на все эти чудеса, вернулась домой и мужу рассказала. Смотрю — задумался, глаза заинтересованно загорелись, и спрашивает:

— А что, я тоже смогу в такой машине готовить?

— Я думаю — да! Книга рецептов там есть. Положишь все продукты по списку в нужном количестве, нажмешь кнопку «Пуск» и жди, пока сама выключится. Ничего сложного .

— Вот здорово! — обрадовался муж. — Пошли покупать мультиварку! Купим самую навороченную, где много программ. Ты будешь свои эксперименты ставить, а я — что попроще. А то сейчас с внучкой уедешь на дачу на все лето, а тут такая машина! И буду я, как белый человек, супчики да кашки себе готовить!

Тут позвонила дочь и похвалилась, что купила себе еще одну мультиварку, на шестнадцать программ, а ту, первую, она возьмет на дачу. Там это действительно удобно: не надо без конца бегать с грядки на кухню, чтобы следить за процессом .А пока, чтобы я освоила эту машину, она привезет ее к нам.

— Вот и хорошо! — обрадовалась я. — Сейчас потренируемся, посмотрим, что у нас получится. А если понравится — купим себе такую же.

— Вот и хорошо! — обрадовалась я. — Сейчас потренируемся, посмотрим, что у нас получится. А если понравится — купим себе такую же.

Машина оказалась компактной, симпатичной, понятной в управлении, на шесть программ, но делала все: варила, парила, жарила, пекла, стерилизовала, пастеризовала и что-то еще. Поскольку обед у меня был, а попробовать машину в деле ужасно хотелось, я решила сварить элементарную гречневую кашу — на завтрак пригодится. Я посадила мужа читать мне рецепт, а сама стала отмерять крупу.

Высыпала крупу в кастрюлю, налила воды, посолила и нажала кнопку. Всё! Процесс пошел! Но расслабилась я рано.

— А что значит «соль и специи — по вкусу»? — вдруг раздраженно спросил муж.

— Ну, примерно. Если любишь соленое, то больше посоли, если нет — то поменьше. По твоему вкусу то есть, — попыталась объяснить я.

— Как ты себе это представляешь? — опять забурчал муж. — Я готовлю суп, или мясо сырое у меня там лежит, и как я должен пробовать все это в сыром виде — хватит соли или нет?

Я задумалась. Вопрос был по существу, а я не знала, что сказать.

— Вот видишь — не знаешь! Неужели нельзя было указать хоть какое-то среднее количество: пол чайной ложки или на кончике ножа — ну хоть что-то, от чего можно оттолкнуться. А то — «по вкусу», — ехидно закончил он свою тираду.

— Ты прав! Придется мне сначала самой проверять рецепт, а потом я тебе персонально в блокнотик их запишу, уже с моими поправками, и переведу вес в стаканы и ложки.

На этом пока и порешили.

Муж еще долго вздыхал:

— Вот тебе и техника! Думать не надо, кнопку нажал — и готово, а тут...

В общем — сплошное разочарование! Кстати, гречка тоже подкачала: рецепт требовал корректировки. Воды надо было налить чуть больше, время приготовления увеличить еще минут на пятнадцать.

Видно, не суждено моему мужу стать «профи» в этом виде деятельности. А поскольку путь к сердцу мужчины все еще, как и раньше, лежит через желудок, мне придется опять метаться между домом и дачей, чтобы он без меня тут не голодал в окружении разнообразной техники, а путь к сердцу не зарос сорняками.

— Все-таки жена — лучшее изобретение человечества! — констатировал мой муж.

Несмотря на двусмысленность этого комплимента, мне было приятно.