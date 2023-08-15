Популярность массажей в последние годы значительно увеличилась. Согласно информации сайтов по трудоустройству, ежегодно количество вакансий только растет. Специалисты в этой сфере пользуются большим спросом, что создает заманчивые финансовые перспективы. Предлагаем узнать, сколько зарабатывает массажист в России в 2023 году и где найти первых клиентов новичку.

Особенности профессии

Лечебные свойства массажа известны еще с древности. Воздействия опытного мастера дают потрясающий эффект. Массаж условно делят на 3 основные категории:

лечебный;

спортивный;

общеоздоровительный;

косметический.

Лечебное направление в основном применяется в больницах и реабилитационных центрах. Он помогает восстановить полноценную работу организма после перенесенных травм и сложных операций. Такие процедуры снимают болевые ощущения и активизируют восстановительные ресурсы человека.

Спортивный массаж подготавливает организм к большим физическим нагрузкам, способствует восстановлению и расслаблению после них. Такие процедуры могут усилить выносливость спортсмена и повысить его достижения.

Общеоздоровительный массаж укрепляет общее самочувствие, повышает регенерационные свойства организма. Он помогает поддержать хорошую физическую форму и жизненный тонус. Косметические массажи направлены на улучшение состояния кожи.

Наибольшую востребованность на рынке труда имеют специалисты, практикующие лечебный и спортивный формы массажей. Однако в этом случае им необходимо получить соответствующее высшее образование – медицинское или физкультурное. Для специалистов общеоздоровительного профиля достаточно пройти краткосрочные курсы и получить сертификат об их окончании. Однако оплата таких массажистов в разы меньше узкопрофильных.

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Где работает массажист

В зависимости от специализации, массажисты могут работать в больницах, поликлиниках, специализированных массажных и спа-салонах, фитнес-центрах и организациях спортивного направления.

Очень часто, после получения достаточного опыта, специалисты предпочитают заниматься частной практикой, выполняя заказы на дому. Это отражается и на уровне их доходов.

Сколько может зарабатывать массажист в России в 2023 году

По информации, которую предоставляют сайты по трудоустройству, оплата труда массажиста очень сильно отличается в зависимости от опытности специалиста и региона проживания. Так, мастер без опыта может рассчитывать на работу в поликлинике, больнице или санатории. Зарплата при этом будет не из высоких – 25000-30000 рублей.

Частные салоны красоты, специализирующиеся на массаже, нанимают работников с трудовым опытом от 3-5 лет. Зарплата в таких заведениях составляет от 60000 рублей, а условия помогают набирать клиентскую базу. Это окажется полезным как при работе в салоне, так и в случае перехода в частную практику.

Элитные заведения пытаются нанимать лучших специалистов, но и уровень зарплаты там значительно выше. Как правило, массажисту надо иметь не менее 5 лет трудового стажа, определенный набор навыков и умений, документы о прохождении курсов и наличие профессионального образования. Зарплата в таких заведениях начинается от 100000-120000 рублей. В московских салонах предложения могут достигать 200000 рублей.

Данные значения являются ориентировочными, так как составлены на основе предложений, а не реальных зарплат, которые получают специалисты на руки. Эти показатели могут изменятся в зависимости от места проживания. Как правило, зарплаты массажистов в Москве и Санкт-Петербурге на 10-20% выше, чем в регионах. Также в числе лидеров Сочи, Владивосток и Новосибирск.

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Как начать работать начинающему массажисту и где найти первых клиентов

Не имея опыта работы, мастеру будет очень тяжело устроиться в крупный спа-салон, не говоря уже об элитных компаниях. Для получения практических навыков можно на первое время устроиться в государственные оздоровительные организации, попытать счастья в небольших салонах красоты или вести частную практику.

Во последнем случае существует множество «подводных камней». И главным из них на начальных этапах является отсутствие клиентской базы. Первых клиентов можно найти из круга друзей за символическую плату и рекомендации услуг своим знакомым. В помощь начинающему массажисту приходят и современные телекоммуникационные технологии. Публикация объявлений в соцсетях (например, ВКонтакте) или на электронных досках объявлений поможет привлечь первых клиентов со стороны. Хорошим бонусом станет наличие сайта-визитки. Главным минусом такого подхода является то, что все нужно делать самостоятельно – искать клиентов, решать организационные и финансовые вопросы, платить налоги, закупать необходимое оборудование и расходные материалы.

При работе на салон массажист имеет постоянный поток клиентов, которые в дальнейшем могут стать постоянными. Также специалист избавляется от дополнительных забот. Например, помещение и оборудование предоставляет салон. Из минусов – более низкий заработок, особенно на начальных этапах работы. Как правило, массажисты салонов получают процент от дохода с клиента.

Плюсы и минусы работы массажистом

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Опытные массажисты получают хороший доход, а повышение спроса на специалистов в этой сфере делает профессию востребованной и в ближайшие годы. Однако для получения высокого заработка одного желания будет недостаточно. Работодатели уделяют большое внимание образованию и опыту работы специалиста. С краткосрочными курсами на работу в хороший салон не возьмут.

Хороший мастер быстро наберет клиентскую базу. Наличие постоянных посетителей обеспечит постоянный доход и в салоне, и при занятии частной практикой. Вместе с возможностью составлять индивидуальный график работы, это открывает большие перспективы для развития.

Из больших минусов профессии следует отметить сложность работы. Во многих видах массажей от специалиста требуется прикладывать большие физические усилия. Многие массажисты уже через несколько лет сталкиваются с хроническими заболеваниями суставов рук.

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Подведем итог

Сайты по трудоустройству сообщают, сколько зарабатывает массажист в России в 2023 году. На доходы специалиста влияет сразу несколько факторов – опыт работы, регион проживание, наличие навыков и специального образования. Разница в зарплатах может достигать пятикратного значения.