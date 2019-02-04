Солнечные и лунные затмения в 2019 по Московскому времени

Солнечные, как и лунные затмения – это всегда противоречивые явления. С одной стороны, это интересно и красиво, с другой, такие астрономические феномены могут привнести в жизнь как хорошие, так и плохие перемены. Каждый год в разных уголках мира жители планеты наблюдают за подобными событиями, в 2019 году их будет еще три, но только одно из них сможет увидеть вся Россия – это летние лунное затмение, которое по московскому времени пройдет в 0:31.

Солнечное затмение 2 июля 2019 года

В 2019 году в июле можно будет стать свидетелем полного солнечного затмения, которое наберет всю свою силу в 22.24 по московскому времени. Жители России такое явление не увидят, поэтому придется ждать лунное затмение, которое пройдет в этом же месяце. А вот кому повезет, так это жителям юго-восточной части Тихоокеанского побережья, а также Аргентины и Чили.

Астрономы полагают, что солнечное затмение 2 июля является полной копией явления, которое было в 2001 году и такого типа феномен теперь можно будет ожидать только в 2037 году.

Если рассматривать солнечное затмение не с точки зрения науки, а с астрологии, то такое явление пройдет под покровом знаком зодиака Рак. Это довольно не плохо, так как солнечное затмение в Раке является хорошим знаком, который делает людей более добрыми, пробуждает в них желания и побуждения помогать, проявлять заботу о своих близких.

Также астрологи уверяет, что сплетение Рака и солнечного затмения – это возможность изменить свою жизнь и отношения к людям. Например, переехать, купить дом, сделать ремонт, возлюбленным парам решиться на брак, а семейным парам на пополнение.

Лунное затмение 17 июля 2019 года по Московскому времени

В июле 2019 году вслед за солнечным пройдет лунное затмение, за которым по московскому времени в 0:31 смогут наблюдать практически все жители России, кроме Чукотки, Камчатки и Дальнего Востока.

Лунное затмение в июле будет частным, то есть Луна только одним своим краем погрузиться в тень, остальная поверхность естественного спутника Земли останется освещенной.

Управлять затмением Луны будет Козерог. Это символ контроля, порядка и проявления силы воли в достижении поставленной цели. Но вот именно такие качества данного знака зодиака, по мнению астрологов, и принесут проблемы. Во время лунного затмения некоторые проявят склонность к тотальному и жесткому контролю, другие, наоборот, не смогут завершить начатые дела. В такой ситуации сможет спасти только проявленная сила воли и четко составленный план действий, от которого не стоит отступать.

Многие могут полностью изменить свое отношение к своей работе и карьере. И такие осознания не принесут им удовлетворения, так как они поймут, что так и ничего и не достигли, а значит, настало время, что-то менять. Это приведет к тому, что одни взяв на себя много работы, просто выгорят, другие также переоценят свои возможности и просто испортят отношения с начальством или коллегами.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года

Последние солнечное затмение можно будет увидеть в декабре, по московскому времени максимальная его фаза придется на 8:18. Наблюдать за солнечным явлением смогут только жители Приморья и Забайкалья.

Зимнее затмение будет кольцевым, это означает, что Луна пройдет рядом с центром Звезды. Когда центры спутника Земли и Солнца совмещаются, Луна не может полностью закрыть Звезду и вокруг Солнца образуется свечение в виде кольца.

Солнечное затмение в декабре также пройдет под покровительством Козерога. Его качества контроля и власти могут мешать человеку во многих сферах его жизни, но в большей степени в карьере и общественной жизни. У некоторых на работе может все складываться удачно, у других, все наоборот, полный провал. Чтобы не играть с судьбой, в это затмение лучше ни с кем не сорится и четко выполнять свою работу.

По отношению к Солнцу Козерога можно назвать агрессивным знаком, поэтому не стоит удивляться, что в жизни могут происходить противоречивые события, которые коснуться и окружающих. Чтобы не допустить ошибку нужно внимательно рассматривать все стороны сложившейся ситуации, так как некоторые понятия и явления могут быть неверно толковаться, а значит с выводами не стоит торопиться.

На кого повлияют затмения в 2019 году

Лунные и солнечные затмения, которые пройдут в 2019 году могут по-разному сказаться на физическом и психологическом состоянии человека:

Некоторые из них могут ввести людей в депрессивное угнетенное состояние, другие посеять в них мнительность или заставить поразмыслить о своих продвижениях по служебной лестнице и личной жизни. Наибольшей опасности во время астрономических явлений в большей степени подвержены люди с хроническими заболеваниями, те, кому присуще навязчивые и депрессивные состояния. Также под сильное влияние природных явлений попадают люди, которые постоянно испытывают чувство тревоги, легковозбудимые и мнительные. По результатам проведенных исследований ученые установили, что во время затмений Солнца и Луны число преступных деяний, криминала и нападений не увеличивается, что нельзя сказать о случаях суицида. Все дело в том, что под влиянием таких небесных явлений человек начинает сильно “капаться” в своей душе и мыслях. И если это человек по свое природе пугливый, то от него можно ждать всего чего угодно, порой его поступки могут быть просто непредсказуемы. Ведь у таких людей разум притупляются, а вот эмоции, наоборот, набирают большую силу.

Человек начинает испытывать чувство тревоги, ему постоянно кажется, что должно случиться что-то непоправимое и ужасное. Из-за этого он начинает страдать бессонницей, у него возникают конфликты, как с самим собой, так и с окружающими.

Но затмения могут нести в себе не только опасность, но и хорошие моменты. Иногда такие явления могут раскрыть в человеке интуицию и проведения. И таким моментом нужно обязательно воспользоваться, именно в такие дни он может лучше понять и окружающий и свой собственный мир. Но и здесь не стоит углубляться, особенно в свою личность, чтобы не впасть в депрессию.

Что нужно делать во время затмения

Характер Солнечных и Лунных затмений можно назвать судьбоносным, поэтому важно обращать внимание даже на самые едва заметные моменты, которые могут происходить в такие дни. Ведь иногда даже мелкие детали могут оказать влияние на будущее. Поэтому важно запомнить все события, обсудить их и сделать выводы. Именно правильное решение поможет добиться только положительного результата этого явления.

Во время затмений не лишним будет заняться медитацией или просто произносить короткие подбадривающие фразы. Это помогает успокоиться, обрести смирение и гармонию, а также это эффективный способ того, чтобы Вселенная смогла услышать обо всех желаниях, планах и мечтах.

Считается, что именно под влиянием затмений информация воспринимается более остро, а впечатления от них становятся ярче. А значит, это удачное время на осуществление того, что было отложено в долгий ящик, даже от прочтения книги можно испытать такие эмоции, которые не почувствуешь в обычные дни, что уже говорить о поездке, которая запомнится только приятными воспоминаниями.

Самое главное, что необходимо делать во время затмений, так это то, что вызывает только положительные чувства и эмоции. Возможно, настало время, когда нужно осуществить свою давнюю мечту.

Правда, не все согласны с тем, что в такие дни нужно путешествовать, особенно управлять каким-либо транспортным средством. Так же, по мнению астрологов в такие дни не нужно пытаться изменить свою жизнь, будет только хуже. Совершать крупные финансовые операции и покупки, ввязываться в ссоры и неприятные инциденты с окружающими, которые могут привести к тяжелым последствиям.

Насладиться лунным и солнечным затмением, которые пройдут в 2019 году по московскому времени можно будет в разных уголках мира. Это не только очень красиво, но и не так ужасно, как многие представляют такие астрономические явления. В такие дни просто нужно позаботиться о своем душевном состоянии, успокоиться, побольше мечтать и задаться такой целью, которая заставит жить.