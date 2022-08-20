Янина Студилина — биография, личная жизнь, фото

37-летняя уроженка Омска Янина Студилина, биография которой началась в семье юриста и доктора, известна рядовому обывателю по актерской деятельности в театре и кино. Несколько менее популярна она в амплуа телеведущей и фотомодели. Возможно, потому что этим она занималась на более раннем этапе карьеры.

Янина Студилина — биография

Девочка появилась на свет 6 августа 1985 года в семье обычных советских интеллигентов с высшим образованием. Бабушка, придумавшая внучке необычное имя, была по профессии космическим инженером, благодаря ей семейство спустя 5 лет после рождения Янины переехало из Омска в Москву.

В семье чуть позже родился младший сын, о котором тоже почти ничего неизвестно, кроме имени Глеб, пристрастия к хоккею и желания стать знаменитым хоккеистом. Отец Сергей с распадом Советского союза не впал в уныние, а стал строить свой бизнес, в некоторых биографиях он позиционируется как бизнесмен и предприниматель.

Некоторые факты раннего этапа биографии Янины Студилиной:

в пятилетнем возрасте ее отдали в музыкальную школу;

тогда же одаренная девочка начала заниматься в танцевальном кружке и высказала первые пожелания о карьере актрисы;

музыкальная школа была с театральным уклоном, носила имя С. Казарновского, Янина окончила ее в 1999 году.

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Актерского образования в биографии актрисы Янины Студилиной долго не было. Неоднократные попытки поступления в театральные вузы столицы не увенчались успехом. По настоянию отца, уверенного в необходимости получения солидной профессии, спустя 7 лет после окончания театрально-музыкальной школы Янина закончила Финансовую академию при Правительстве РФ и поступила на бюджет в аспирантуру.

Личная жизнь Янины Студилиной

Девушке приписывали многочисленные романы, но достоверного подтверждения не нашло ни одно из этих предположений. Якобы все инсинуации были исключительно потому, что у нее выигрышная фигура и красивая внешность. Замужество не стало неожиданностью для поклонников красавицы, но удивление вызвала персона счастливого супруга — им стал Александр Роднянский, сын основателя канала «1+1», продюсера канала СТС Александра Роднянского. Он, как и жена, тоже экономист по образованию, только обучался не в финансовой Академии при Правительстве РФ. Будущий супруг заканчивал школу экономики в Лондоне и докторантуру университета в Принстоне, в настоящее время — профессор Кембриджского университета.

Идиллическая картина супружества началась с совместного появления пары на красной дорожке кинофестиваля Кинотавр. С этого момента и до рождения дочери Анны в гламурной прессе все изображалось как сплошная идиллия, полное взаимопонимание, спокойное восприятие Роднянским многочисленных творческих и карьерных устремлений Янины. Однако в начале лета 2022 года она объявила об окончательном решении развестись.

Причин оказалось несколько, они постепенно накапливались, пока не привели к принятию такого непростого шага. Супруг в последнее время негативно относился к желанию супруги сниматься, работать и жить в России. Он требовал, чтобы Янина жила с ним за границей, потому что не хотел находиться в РФ. Ей было тяжело находиться в Америке, а затем — в Европе, а он хотел, чтобы она занималась только семьей и ребенком.

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В некоторых СМИ говорится, что сама Янина Студилина заявила, что ее биография и личная жизнь (семья, друзья, товарищи по цеху, родина и работа) перевешивают серое существование в чужой стране, пусть и с законным мужем. В интервью о своей биографии и личной жизни, предстоящем разводе, Янина подчеркнула, что, пытаясь не утратить профессиональные навыки и продолжать заниматься любимым делом. Она была вынуждена постоянно летать в Москву, а быть домохозяйкой ей было сложно морально, поэтому она сделала нелегкий выбор между самой собой и любимой работой, чуждой обстановкой, домашним хозяйством и мужем.

В качестве интересной подробности уходящей в прошлое любовной истории можно упомянуть, что муж появился в 2008 году, а решение обзавестись ребенком пара приняла только в 2016. Еще недавно актриса давала интервью, в котором озвучила готовность воспитать еще двоих детей.

О жизни в браке Янина Студилина неоднократно отзывалась как о периоде, в котором приходится отказываться от некоторых неизбежных атрибутов профессиональной деятельности — поцелуев в кадре, постельных сцен — не столько из-за ревности мужа, сколько из-за самоцензуры. Неодобрительно было встречено и ее решение принять участие в съемках спустя три месяца после родов, хотя для Янины новая роль много значила в сложном периоде.

Карьера Янины Студилиной

В период обучения в первом вузе, чтобы не терять времени и продвигаться по выбранной еще с детства стезе, она работала моделью и на малоизвестном телеканале. Модельная карьера удалась благодаря эффектной внешности, не помешал и нетипичный для этой профессии рост — менее 170 см. В агентстве «Глобус» Янина была востребована, принимала участие в съемках известных отечественных и заграничных фотографов, снималась для глянцевых изданий, принимала участие в рекламных компаниях с приличной оплатой.

Актерская карьера оставалась заветной мечтой Студилиной. Еще в студенческие годы она регулярно посещала кастинги, одна попытка увенчалась успехом. Вопреки расхожему заблуждению, первой ролью Янины стали не «Ранетки», а эпизод в сериале «Авантюристка», так и оставшемся незамеченным у отечественного зрителя.

В некоторых источниках упоминается, что другие эпизодические роли (в «Счастливы вместе» и «Кто в доме хозяин») она получила благодаря работе ведущей на музыкальном телеканале. Определенная известность пришла в биографию актрисы Янины Студилиной после роли Полины Зеленовой в подростковом сериале «Ранетки», в 2008 году. До этого были «Живописная авантюра», «Контракт на любовь», «Школа №1», «ГИБДД и т. д.», «Одна ночь любви», но роли были малозаметные и незначительные.

Ю. Переведенцев, кинокритик: «В 2009 году о Янине заговорили снова — после роли Маргариты в «Ясновидящей», но это была скорее реакция на красивую женщину, чем на выдающуюся актрису. Ей не хватало мастерства и профессионализма, поэтому В. Баринов, народный артист России, посоветовал девушке пойти учиться в театральный вуз. Ей удалось поступить в Щукинское театральное училище, которое Янина закончила в 2011 году. Со свойственным ей перфекционизмом, Янина проучилась еще 2 года в нью-йоркском институте ТИК Л. Страсберга, попутно снявшись в триллере с Г. Варгасом и Д. Бибери.

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Военная драма «Белая гвардия», в которой снялись известные исполнители, стала в биографии и личной жизни Янины Студилиной знаменательной вехой — именно после этого проекта она получила приглашение от Ф. Бондарчука на главную роль в «Сталинграде». После этого в 2014 она снялась сразу в трех картинах, где исполнила две главные роли — в «Чужой жизни» и «Турецком транзите».

Звездный час не привел к дальнейшему восхождению на актерский Олимп: после этого снова последовали второстепенные роли или роли второго плана — в «Острове» и «Острове-2», в «Трезвом водителе», у Резо Гигинеишвили (очередная роль подруги главной героини). Последние роли в 2021 — певицы Ленконцерта в «Седьмой симфонии» и Е. Капитонова в «Сестрах», сыгранные в 2021. Однако личную жизнь Янина устроила, и весьма удачно.

Янина Студилина — новости, фото

В апреле 2022 в СМИ появились сообщения, что пятилетней дочери актрисы понадобилась хирургическая операция. Никаких подробностей, кроме самоотверженного труда медиков, приехавших в выходной день на работу и спасавших девочку до 4 часов утра, в публикации не приводится. Блогеры и поклонники поддержали ее в сложную минуту, пожелали скорейшего выздоровления дочери. Известно, что до этого девочку лечили в детской стоматологии, но диагноз был поставлен некорректно и лечение проводилось неверное.

Последние новости июня были заполнены заголовками «Студилина бросила мужа из-за его позиции по Украине», «Звезда «Ранеток объявила о разводе с экс-советником Зеленского», однако никаких пикантных подробностей не приводилось. Сравнения со звездами отечественного шоу-бизнеса, уехавшими за границу, были только на пользу известной актрисе.

В последние два года о снохе самого влиятельного продюсера России было сказано совсем немного. Указывалось, что она постоянно оказывается в списке самых желанных российских актрис или обсуждалось, что ее супруг спонсирует канал, конкурирующий с тем, где снимается сама Янина. Звучали утверждения, что это совершенно не мешает их прекрасным отношениям, однако оказалось, что взгляды и убеждения разделяют людей сильнее, чем ревность и ссоры.

Итоги

Янина Студилина — всесторонне одаренная, красивая и успешная представительница отечественного кинематографа. В ее творческом багаже — роли в культовых фильмах, у известных режиссеров. Она неоднократно входила в списки самых желанных актрис России. Недавно развелась с мужем, который не хотел жить в РФ из политических соображений.