Певица Валерия: биография и личная жизнь

Валерия — популярная российская певица, народная артистка. При рождении имя — Алла Перфилова, в 1993 году поменяла имя на Валерия. Певица Валерия, ее личная и творческая биография, фото — тема нашей статьи.

Детство и юность

Алла Перфилова родилась в Саратовской области (дата рождения — 1968 год) в семье, где музыка имела большое значение — ее родители были преподавателями музыки. Отец был директором музыкальной школы, мать работала преподавателем музыки в этой же школе. Ее родители были удостоены звания заслуженных работников культуры.

Девочка с ранних лет проявляла склонность к музыке, искренне любила ее. Она росла любознательной, ответственной, всесторонне развитой: успевала в школе по всем предметам, ходила в музыкальную школу и танцевальный кружок, занималась спортом. Везде она проявляла большие способности, тщательность и высокую организованность. И такие качества дали свои плоды — и общеобразовательную, и музыкальную школу она закончила с золотыми медалями.

Несмотря на музыкальные успехи (девочка училась в классе фортепиано) ее больше привлекало пение. Семья поддерживала ее стремление, поэтому после школы она решила поступать на отделение истории искусств в МГУ.

Однако эти планы изменились, поскольку сразу после окончания школы Алла получила приглашение от ансамбля «Отражение» при Саратовской филармонии. По направлению от филармонии она поступила в музыкально-педагогический институт им.Гнесиных. Так певица Валерия начала свою творческую биографию. Среди наставников певицы был Иосиф Кобзон и Гелена Великанова.

Сольная карьера

Впервые Алла Перфилова появилась на экранах телевизоров а 1988 году в телепередаче «Шире круг», где она исполнила песню «Будь со мной». В эти годы на сцене царила Алла Пугачева, поэтому начинающая певица эстрадной сцены решила изменить имя. Так появилась певица Валерия и началась ее биография как сольной эстрадной певицы. Постепенно это имя заменило данное ей от рождения, и Валерией ее стала называть даже ее мать.

Когда девушка окончила музыкальный институт, ее карьера как сольной певицы стала стремительно развиваться. Так, в 1991 году она участвовала в конкурсе юных исполнителей и выиграла его, а уже через год приняла участие в международном музыкальном конкурсе в Братиславе, где также победила. В 1992 году она участвовала в фестивале «Юрмала», где была отмечена призом зрительских симпатий.

Дебютный альбом певица Валерия записала в 1992 после встречи с продюсером Александром Шульгиным. Альбом «The Taiga Symphony» был записан в Германии на тексты Ричарда Найлса и музыку Виталия Бондарчука. Работа была проделана огромная: запись велась не только в Германии, но и в Москве и Лондоне. В записи альбома принимали участие музыканты из групп «Pet Shop Boys» и «Pink Floyd», а также Московский государственный симфонический оркестр.

Также в это время Валерия записывала альбом русских романсов, который тоже оказался очень успешным. Клип «Цветы» получило международные и российские награды.

В 1993 году Валерия вышла замуж за своего продюсера Александра Шульгина. Ее муж руководил всеми аспектами ее карьеры: продумывал образ, составлял репертуар, организовывал записи альбомов и выступления. Карьера певицы стремительно развивалась, и в 1993 году она была удостоена звания «Человека года».

В этом же году началась запись ее следующего альбома. Пластинка «Анна» вышла в 1995 году и сазу же побила все рекорды продаж, а песни занимали первые строчки музыкальных хит-парадов.

Талант Валерии и ее великолепный голос были по достоинству оценены не только публикой, но и профессионалами. В 1996 году певица стала преподавать в Музыкальной академии им. Гнесиных. При этом она продолжала выпускать новые песни. В 1997 году вышел ее следующий альбом «Фамилия, часть 1», в том же году состоялся ее тур по России и ближнему зарубежью.

В 1999 году певица выпустила сборник своих хитов под названием «Самое лучшее», в который вошла также новая песня «Ты где-то там», ставшая хитом. В 2000 году вышла пластинка «Первый INTERNET альбом», и певица отправилась в большой гастрольный тур.

В 2001 году был выпущен альбом «Глаза цвета неба». В этом же года состоялись два ее сольных концерта в зале «Россия», которые прошли при полном аншлаге. Однако певица Валерия вскоре берет перерыв, ее творческая биография приостанавливается на полтора года из-за разрыва с мужем и продюсером Александром Шульгиным.

Эти полтора года певица провела в своем родном городе Аткарске, не зная, сможет ли она когда-нибудь вернуться на большую сцену.

Личная жизнь

Брак с Александром Шульгином оказался не только успешным, как их совместная профессиональная деятельность. Как рассказывала певица, ее муж оказался домашним тиром, и она терпела физическое насилие с его стороны. Причем дети Валерии от первого брака — Анна, Артемий и Арсений — были свидетелями рукоприкладства со стороны отчима по отношению к их матери.

Сам продюсер опровергал такие заявления певицы. После развода с ней он сделал предложение 25-летней участнице «Фабрики звезд» Юлии Михальчик, однако девушка внезапно ушла от него, так и не дождавшись свадьбы. По ее словам, у нее были расстроенные нервы из-за отношений с Шульгиным.

Новый виток в карьере

Полтора года певица прожила со своими детьми практически без средств к существованию в родительском доме. Однако ее карьера не закончилась. Ее ожидал повторный успех благодаря продюсеру Иосифу Пригожину, который обратился к ней в 2003 году и сделал ей предложение о совместной работе. В том же году был записан новый альбом «Страна любви». В качестве звукового продюсера выступил Виктор Дробыш. Как рассказывала сама певица, Иосиф Пригожин подарил ей второе дыхание. Она открыла новую страницу своей жизни, нашла вдохновение, и запись нового альбома проходила легко и в приятной атмосфере.

Новый альбом достиг небывалых успехов. Концертную деятельность певица возобновила с большого тура по России. В 2003 году она дала более двухсот концертов в России и Ближнем зарубежье.

В этом же году ее хит «Часики» принес ей музыкальную премию «Золотой граммофон». Годом позже она получила премии как лучшая исполнительница от каналов «Муз-ТВ» и «MTV Russia». Певица достигла головокружительного успеха, и уже в 2005 году получила звание заслуженной артистки России.

В 2006 году вышла ее следующая музыкальная пластинка под названием «Нежность моя», в поддержку которого она поехала в гастрольный тур, завершившийся грандиозным концертом в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. В том же году Валерия издала свою автобиографию «И жизнь, и слезы, и любовь».

В следующем году певица и ее продюсер заявили о том, что Валерия прекращает гастрольную деятельность по России и планирует расширяться на западный рынок, для чего вся семья перебралась в Лондон. В 2008 году вышел англоязычный альбом «Out of Control».

2009 год стало годом большого количества международных концертов. В следующем году вышел ее новый альбом «Во мне моя любовь», а в 2013 году — пластинка «По серпантину». Певица в этом же году получила высокое звание Народной артистки России. Через год она устроила большой концерт в лондонском зале «Альберт Холл».

В 2016 году вышел ее семнадцатый студийный альбом «Океаны». Одной из самых успешных стала ее песня «Ты моя», которую она исполнила совместно со своей дочкой Анной Шульгиной. На песню «Тело хочет любви» был снят клип под руководством певицы Славы с участием танцора балета Иваном Васильевым. Провокационный образ Валерии вызвал много критики.

В 2017 году Валерия приняла участие в ток-шоу «Секрет на миллион», в котором приоткрыла многие завесы своей личной жизни и поделилась своими секреты. После альбома 2016 года новых пластинок у Валерии не выходило, однако она продолжает активную творческую деятельность, выпускает новые песни и клипы, а также организует концерты. Ее часто приглашают для участия в передачах на радиостанциях и крупнейших федеральных каналах, она принимает участие в жюри международного конкурса «Новая волна», входила в жюри конкурса молодых исполнителей «Секрет успеха».

Валерия и ее супруг ведут активную общественную деятельность. Например, они активно выступили в поддержку президента Владимира Путина.