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Валерия рассказала, как относится к пластике


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Сегодня, 17 апреля, Валерия празднует юбилей. Звезде исполнилось 50 лет. И в это трудно поверить, поскольку Валерия никак не выглядит на свой возраст. При этом звезда не прибегает к услугам пластических хирургов.

 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Валерия дала эксклюзивное интервью изданию StarHit, в котором рассказала, как относится к возрасту и почему избегает клиник косметологии и пластической хирургии.

«Скажу честно: цифра 50 в паспорте меня немного удивляет, но я стараюсь относиться к возрасту философски. Некоторые вот не думают об этом и даже не помнят, сколько им лет, а артистам забыть не дают: юбилеи мы должны отмечать. Да, с годами приходит опыт – надо тщательнее ухаживать за телом, беречь душу. Но я не устала, чувствую себя молодой и активной», - заявила актриса.

Валерия призналась, что сейчас ее в своей внешности все устраивает, хотя раньше и были шальные мысли что-нибудь в себе изменить.  «Раньше приходили такие мысли, но в жизнь так и не воплотились, слава богу: насмотрелась на неудачные примеры. И если прежде мне казалось, что хорошо бы иметь губы попухлее, то теперь я просто горжусь тем, что у меня есть».

Звезда также призналась, что сама она против пластики, даже от ботокса отказалась, а вот некоторые лица современных красоток ее пугают. «Когда вижу деформированные лица девочек лет двадцати с огромными губами, маленькими носами и пухлыми щечками, как под копирку, становится прямо страшно».

 



0 Не нравится 0 Нравится 17.04.2018 Теги: Валерия

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