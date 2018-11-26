Умер экс-ведущий программы «Время» Юрий Ковеленов

25 ноября 2018 года стало известно, что умер один из известных ведущих центрального телевидения и, в частности, программы «Время», Юрий Ковеленов, причина смерти которого неизвестна. Ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Об этой скорбной новости рассказал в своем Instagram Ефим Шифрин, выложив фото Юрия с прощальной надписью. Они часто гастролировали вместе и стали отличными приятелями за все это время.

Биография

Родился Ковеленов 21 августа 1939 года в Ханты-Мансийске в семье военного, поэтому он постоянно менял место жительства.

Семья бывшего диктора состояла из пятерых детей, среди которых Юрий был самым старшим. Родился он достаточно крупным ребенком и весил 5, 4 килограмма, что отличало его богатырской мощностью.

Когда отца отправили по службе в Омск, там они и остановились на долгое время. В этом городе прошло детство и юность Юрия. Отец семейства ушел из жизни, когда младшему Ковеленову исполнилось 14 лет. Чтобы прокормить семью, ведь финансовая ситуация была более чем неблагоприятной, он вынужден был подрабатывать по ночам в магазине, помогать геологам искать нефть, а также копать траншеи.

После окончания школы учился в автомобильном техникуме, где участвовал в художественной самодеятельности.

С 1962 по 1964 проходил службу в армии и работал внештатным корреспондентом в армейской газете, что и послужило отчасти причиной попадания на телевидение. Однако Юрий мог продолжить и военную карьеру, так как получил звание лейтенанта. Но он выбрал другой путь.

Прежде чем начать работу на главном телеканале, вел трудовую деятельность на ярославском телевидении. В период с 1965 по 1995 года трудился диктором в программе «Время». Юрий оповещал население постановлениями в период августовского путча 1991 года, после чего и стал известным. Также в 1993 году был в числе дежурной бригады телецентра, когда штурмовали Останкино.

Когда в 1995 году было создано Общественное российское телевидение, Юрий ушел с массмедиа и решил получить экономическое образование, окончив курсы. Затем Ковеленов начал работать в страховой сфере и консультировать людей по накопительным программам, а после связал себя с предпринимательством.

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Личная жизнь

В течение своей жизни Юрий Ковеленов был женат два раза, и обеих жен звали Татьяна. С первой избранницей он познакомился благодаря Юрию Рапопорту, который являлся на том момент корреспондентом на телевидении города Ярославль. Находясь сначала в дружеских отношениях, влюбленные поняли, что испытывают друг к другу нечто большее.

Так, 4 августа 1965 года состоялась церемония бракосочетания. О первого брака у Юрия осталась дочь Марина, которая сейчас живет в Италии.

Второй избранницей Ковеленова стала бывшая участница танцевального ансамбля «Березка». Когда они познакомились, Татьяна уже имела официального мужа. Первая их встреча состоялась на концертном выступлении, ведущим которого был сам Юрий.

По его словам, только внешняя красота поспособствовала тому, что он стал вести концерты.

Когда состоялся первый опыт ведения мероприятия, Ковеленов встретил вторую жену, которая очаровала его своей красотой. Юрия не остановило то, что у Татьяны был муж и, несмотря ни на что, добился ее расположения. От второго брака у него остался сын Дмитрий, который вместе с матерью живут в Греции.

Стало известно, что прощальная церемония с Юрием, который скончался 25 ноября 2018 года, состоится 28 ноября в 2 часа дня. Родные, близкие, поклонники, которым так и неизвестна причина смерти, смогут попрощаться с Ковеленовым в зале Центральной больницы управления делами президента страны.