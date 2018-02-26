Юбилейная премия «Пара Года BEST 2018»!

27 февраля‬ на одной из самых роскошных площадок Москвы, в event-холле Triumph, состоится ежегодная церемония награждения звезд «Пара Года BEST», где будут названы имена самых ярких и успешных звездных пар российского шоу-бизнеса!‬‬‬



В числе номинантов: Валерия и Иосиф Пригожин, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Джиган и Оксана Самойлова, Сати Казанова и Стефано Тиоццо, Екатерина и Александр Стриженовы, Елена Летучая и Юрий Анашенков, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Александр и Анжелика Ревва, Дмитрий и Елена Маликовы, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров и многие другие!

Ведущие мероприятия: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.

Генеральный партнер премии: Best – это центр инновационной косметологии и здоровья. В центре Best представлены авторские методики омоложения, многие процедуры уникальны для России. Профессиональные врачи-косметологи, современные препараты премиум-класса и эффективное инновационное оборудование помогут достичь желаемого результата и повернуть время вспять.

Triumph Event Hall на Кутузовском проспекте. Величественный парадный вход, светлые интерьеры.

Официальный партнер премии: сеть отелей премиум-класса Jumeirah Group – международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши, флагманом которой и является самый роскошный отель в мире Burj al Arab.

RICH TIME GROUP - бутики эксклюзивных часов.

Титульный партнер: THOMAS MÜNZ — сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров. Собственные торговые марки: THOMAS MÜNZ (Томас Мюнц), Bridget (Бриджит) и Mr.Briggs (Мистер Бригс) представляют широкий ассортимент обуви, который отвечает самому разнообразному и взыскательному вкусу.

Неповторимые декорации мероприятия были созданы блестящим дуэтом в области декораторского и современного искусства – Оксаной Бабаевой и Юлией Нгуен.

В рамках премии состоится показ от бренда M.G (дизайнер Мару Гулишан) и показ коллекции от дизайнерского бренда платьев Olivegrey при поддержке модельного агентства Casta models.

Партнеры: AVRORA CLINIC – клиника стоматологии и антивозрастной медицины, «Древо Мира» - эксклюзивное изготовление мебели, обувной проект - CHERRY BOOM, «Эстелаб» - клиника результативной косметологии, парикмахерский бренд Lisap Milano, Art et Beaute - институт красоты, косметический бренд - Energy Star, Bomb Cosmetics - английская косметика ручной работы, компания АST - алкогольный партнер, авторская spa-косметика АВ, Проект парфюмерных искусств MOLECULE, O.N.I. Collection - одежда, которая делает женщину особенной, LebeL –профессиональная японская косметика для волос, студия флористики и декора – «Стрелиция», «СМ-Косметология» – центр современной косметологии и эстетической хирургии.



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