Актриса Светлана Иванова — биография и личная жизнь

Светлана Иванова, биография которой начинается с упоминания необычного факта — окончания физико-математической школы, сыграла десятки ролей самого разного плана, второстепенных и главных. Актриса была удостоена многочисленных призов международных кинофестивалей.

Светлана Иванова — биография

Будущая кинозвезда появилась на свет в г. Москва 6 сентября 1985 года в семье инженеров-энергетиков, не имевших ни малейшего отношения к миру творчества. Родители разошлись, когда девочке пришло время отправляться в школу, в том же году родилась ее младшая сестренка. То ли ее рождением пытались укрепить распадающийся брак, то ли это и стало причиной многочисленных бытовых неурядиц и расставания супругов.

Спустя 7 лет после этого Светлана Иванова сделала знаковый шаг в своей биографии — вместе с подругой отправилась на занятия драмкружка. На решение стать актрисой не повлияло продолжение обучения в московской гимназии. Девочка с удовольствием играла в постановках, собирала вырезки о своем кумире Д. Деппе, посещала спектакли московского театра «У Никитских ворот».

Вопреки желанию родителей, относившихся к актерской профессии как сомнительному занятию, подала документы во МХАТ, но не была оценена экзаменаторами, несмотря на посещение подготовительных курсов. А вот во ВГИК поступила без затруднений, в класс известного И. Ясуловича, народного артиста РФ. Поступление было несложным, красавицы с рельефными фигурами не были конкурентками одаренной девушке из столицы, с многочисленными спектаклями за спиной, сыгранными в театральной студии.

Условно можно считать, что старт карьеры начался с театрального кружка, но учеба во ВГИКе наложила свой отпечаток на начальный этап карьеры и биографии актрисы Светланы Ивановой. Изначально хрупкая фигурка и ангельская внешность девушки привели к формированию стереотипа, многочисленным приглашениям сниматься в роли восторженных, юных и романтически настроенных персонажей. Однако актрисе удалось доказать свою всестороннюю одаренность, способность играть разноплановые и сложные роли.

Приглашение от Г. Волчек в театр «Современник» было неслучайным — для закрепления навыков девушка принимала участие в многочисленных дипломных спектаклях, успешно дебютировала в кинолентах, снятых известными режиссерами. Приглашение от Г. Волчек последовало спустя пять лет после окончания ВГИКа. Через год она сыграла Патрисию в пьесе по роману Ремарка, эта роль открыла отечественному зрителю Светлану Иванову, как одаренную театральную актрису.

И. Малышев, кинокритик, историк кино: «Уже на втором курсе ВГИКа можно было уверенно сказать, что актрису ждет успешная карьера — приглашения сниматься в сериалах у Ахадова (в «Крестном сыне») и Черницкого (в «Прощальном эхе»). Съемки в видеоклипах известных групп наглядно продемонстрировали ее одаренность, необычную внешность, способность справиться с любыми ролями. В 2006 она получила сразу 6 престижных наград за роль Полины в военной мелодраме под названием «Франц + Полина». Теперь, когда в ее амплуа прибавились роли в фильмах на военную тематику, предложений от режиссеров стало поступать множество».

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Личная жизнь, семья, дети Светланы Ивановой

Красивая, талантливая, невысокая и худенькая девушка не испытывала недостатка в мужском внимании, но любовные истории, по ее собственному признанию, выходили неудачными, а иногда короткими, с неожиданными расставаниями.

Во ВГИКе у нее были романы с И. Лапиным, И. Просецким и А. Франдетти, но ни один из них не закончился браком, и не фигурирует в знаковых событиях в биографии и личной жизни Светланы Ивановой, да и вспоминает она о них крайне неохотно.

С первым гражданским мужем, кинооператором В. Лисневским, она сошлась на пике славы и многочисленных премий за роль Полины. Но по свидетельству очевидцев, это был союз двух профессионалов, посчитавших, что совместное проживание комфортнее, чем по одиночке.

После пяти лет отношений пара вступила в брак на Мальдивах, но эта церемония не имела юридической силы по законам России. Все закончилось расставанием. По признанию актрисы, в этот раз ее личная жизнь не удалась из-за придирчивости кинооператора к бытовым вопросам, на которые у нее не было времени из-за карьеры в кинематографе.

Съемки фильма «Август восьмого» о событиях в Южной Осетии привел к знакомству с Д. Файзиевым, и завертелся новый роман с избранником, на тот момент женатым на Л. Эспли. Романтические отношения продлились до 2015 года, и о них практически никто не догадывался, пока пара не появилась демонстративно на Московском кинофестивале рука об руку.

Рождение дочери в 2012 году тоже стало неожиданностью. Полина, названная в честь знаковой роли, была от отца, имя которого Светлана тщательно скрывала. Папарацци и коллеги терялись в догадках, а актриса умело держала интригу и даже участвовала в съемках до последнего момента своего интересного положения. Неожиданно оказалось, что главным мужчиной в биографии и личной жизни актрисы Светланы Ивановой стал Д. Файзиев, узбекский режиссер, который был старше своей избранницы на 24 года. Она скрывала его имя из-за того, что он был на тот момент женат, но и после развода не особенно спешила узаконивать отношения.

В 2018 году Светлана родила Файзиеву вторую дочь, которую назвали Мирой. Обе девочки носят фамилию матери. В 2019 году пара тайно поженилась, как только Джаник получил развод от Лины.

Карьера Светланы Ивановой

После того как актриса сыграла свою знаковую роль (получила за нее 6 наград и дала старшей дочери имя главной героини), недостатка в предложениях от режиссеров она не испытывала. Последние новости постоянно сообщали о новых удачах талантливой актрисы. Кинематографическая деятельность многократно превысила театральную. Актрису Светлану Иванову стали узнавать на улицах, ее биография и личная жизнь стали интересовать поклонников и подписчиков.

На фото в глянцевых изданиях — все та же худощавая девушка (и не поверить, что ей уже больше тридцати) с очаровательной улыбкой. Это актриса, которой под силу сыграть сложные роли в военных фильмах и романтичных героинь в сериалах. Известные режиссеры приглашают ее на съемочные площадки для воплощения самых разноплановых образов:

военного времени — «Последняя исповедь», «Разведчицы», «Мины в фарватере»;

лирической героини у В. Шевелькова в фильме «Тест на беременность»;

мелодраматической роли в «И все-таки я люблю» от режиссера Гинзбурга;

знаковую роль она сыграла в фильме Г. Сукачева по сценарию И. Охлобыстина «Дом Солнца»;

роль в фильме «Герой», события которого происходят не в годы Великой Отечественной, а в период Первой мировой.

Критики отмечают, что под силу актерскому дарованию оказались:

роль известной балерины в 90-х годах прошлого века;

мистика;

сказки — простая и семейная.

Она успешно сыграла следователя-стажера и судмедэксперта, составляющего психологический портрет.

В танцах со звездами она заняла третье место в паре с Е. Папуинашвили, уступив фигуристке А. Сотниковой и актрисе И. Пеговой. Интересной сферой деятельности стали съемки в клипах известных групп, благодаря чему бэнд «Интонация» записал и исполнил саундтрек к фильму, объединившему Светлану с любимым человеком, — культовой ленте «Август восьмого»

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Светлана Иванова — новости, фото

Гламурные издания уделяют много внимания С. Ивановой. Они сообщают, что она отдыхает с дочерями на Мальдивах, снова изменила цвет волос, посетила со старшей девочкой «Лебединое озеро». Папарацци интересуют не столько ее творческая деятельность и планы на будущее, сколько вопрос, почему она редко рассказывает о дочерях и неохотно повествует о муже. О Полине известно, что девочка не намерена пойти по стопам матери создавать актерскую династию. О малышке Мире, которой всего 4 года, нет вообще никаких сведений, да и фотографий совсем немного.

Портал «СтарХит» сообщил, что Иванова заменила Ч. Хаматову, покинувшую Россию. Коллеги высоко оценили ее игру и способности. Они отметили, что за короткий срок ей удалось блестяще подготовить и сыграть нехарактерную для нее роль.

Рамблер Новости проинформировали общественность, что актриса совсем недавно отправила обеих дочерей на родину отца, в Узбекистан. Об этом факте СМИ старательно умалчивают, в апреле текущего года журналисты отметили у Светланы болезненную худобу, выдвинули три версии: болезнь, зависимость и тревожное состояние, переутомление.

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