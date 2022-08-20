Актриса Светлана Иванова — биография и личная жизнь

Кто такая Светлана Иванова. Ее биография и личная жизнь. Есть ли у нее семья, муж, дети. Учеба во ВГИКе. Знаковая роль актрисы. Сложные роли в военных фильмах. Как сложилась карьера, новости, фото.
Светлана Иванова, биография которой начинается с упоминания необычного факта — окончания физико-математической школы, сыграла десятки ролей самого разного плана, второстепенных и главных. Актриса была удостоена многочисленных призов международных кинофестивалей.
Светлана Иванова — биография
Будущая кинозвезда появилась на свет в г. Москва 6 сентября 1985 года в семье инженеров-энергетиков, не имевших ни малейшего отношения к миру творчества. Родители разошлись, когда девочке пришло время отправляться в школу, в том же году родилась ее младшая сестренка. То ли ее рождением пытались укрепить распадающийся брак, то ли это и стало причиной многочисленных бытовых неурядиц и расставания супругов.
Спустя 7 лет после этого Светлана Иванова сделала знаковый шаг в своей биографии — вместе с подругой отправилась на занятия драмкружка. На решение стать актрисой не повлияло продолжение обучения в московской гимназии. Девочка с удовольствием играла в постановках, собирала вырезки о своем кумире Д. Деппе, посещала спектакли московского театра «У Никитских ворот».
Вопреки желанию родителей, относившихся к актерской профессии как сомнительному занятию, подала документы во МХАТ, но не была оценена экзаменаторами, несмотря на посещение подготовительных курсов. А вот во ВГИК поступила без затруднений, в класс известного И. Ясуловича, народного артиста РФ. Поступление было несложным, красавицы с рельефными фигурами не были конкурентками одаренной девушке из столицы, с многочисленными спектаклями за спиной, сыгранными в театральной студии.
Условно можно считать, что старт карьеры начался с театрального кружка, но учеба во ВГИКе наложила свой отпечаток на начальный этап карьеры и биографии актрисы Светланы Ивановой. Изначально хрупкая фигурка и ангельская внешность девушки привели к формированию стереотипа, многочисленным приглашениям сниматься в роли восторженных, юных и романтически настроенных персонажей. Однако актрисе удалось доказать свою всестороннюю одаренность, способность играть разноплановые и сложные роли.
И. Малышев, кинокритик, историк кино: «Уже на втором курсе ВГИКа можно было уверенно сказать, что актрису ждет успешная карьера — приглашения сниматься в сериалах у Ахадова (в «Крестном сыне») и Черницкого (в «Прощальном эхе»). Съемки в видеоклипах известных групп наглядно продемонстрировали ее одаренность, необычную внешность, способность справиться с любыми ролями. В 2006 она получила сразу 6 престижных наград за роль Полины в военной мелодраме под названием «Франц + Полина». Теперь, когда в ее амплуа прибавились роли в фильмах на военную тематику, предложений от режиссеров стало поступать множество».
Интересно! Елена Корикова - биография и личная жизнь
Личная жизнь, семья, дети Светланы Ивановой
Красивая, талантливая, невысокая и худенькая девушка не испытывала недостатка в мужском внимании, но любовные истории, по ее собственному признанию, выходили неудачными, а иногда короткими, с неожиданными расставаниями.
Во ВГИКе у нее были романы с И. Лапиным, И. Просецким и А. Франдетти, но ни один из них не закончился браком, и не фигурирует в знаковых событиях в биографии и личной жизни Светланы Ивановой, да и вспоминает она о них крайне неохотно.
С первым гражданским мужем, кинооператором В. Лисневским, она сошлась на пике славы и многочисленных премий за роль Полины. Но по свидетельству очевидцев, это был союз двух профессионалов, посчитавших, что совместное проживание комфортнее, чем по одиночке.
Съемки фильма «Август восьмого» о событиях в Южной Осетии привел к знакомству с Д. Файзиевым, и завертелся новый роман с избранником, на тот момент женатым на Л. Эспли. Романтические отношения продлились до 2015 года, и о них практически никто не догадывался, пока пара не появилась демонстративно на Московском кинофестивале рука об руку.
Рождение дочери в 2012 году тоже стало неожиданностью. Полина, названная в честь знаковой роли, была от отца, имя которого Светлана тщательно скрывала. Папарацци и коллеги терялись в догадках, а актриса умело держала интригу и даже участвовала в съемках до последнего момента своего интересного положения. Неожиданно оказалось, что главным мужчиной в биографии и личной жизни актрисы Светланы Ивановой стал Д. Файзиев, узбекский режиссер, который был старше своей избранницы на 24 года. Она скрывала его имя из-за того, что он был на тот момент женат, но и после развода не особенно спешила узаконивать отношения.
В 2018 году Светлана родила Файзиеву вторую дочь, которую назвали Мирой. Обе девочки носят фамилию матери. В 2019 году пара тайно поженилась, как только Джаник получил развод от Лины.
Карьера Светланы Ивановой
После того как актриса сыграла свою знаковую роль (получила за нее 6 наград и дала старшей дочери имя главной героини), недостатка в предложениях от режиссеров она не испытывала. Последние новости постоянно сообщали о новых удачах талантливой актрисы. Кинематографическая деятельность многократно превысила театральную. Актрису Светлану Иванову стали узнавать на улицах, ее биография и личная жизнь стали интересовать поклонников и подписчиков.
На фото в глянцевых изданиях — все та же худощавая девушка (и не поверить, что ей уже больше тридцати) с очаровательной улыбкой. Это актриса, которой под силу сыграть сложные роли в военных фильмах и романтичных героинь в сериалах. Известные режиссеры приглашают ее на съемочные площадки для воплощения самых разноплановых образов:
- военного времени — «Последняя исповедь», «Разведчицы», «Мины в фарватере»;
- лирической героини у В. Шевелькова в фильме «Тест на беременность»;
- мелодраматической роли в «И все-таки я люблю» от режиссера Гинзбурга;
- знаковую роль она сыграла в фильме Г. Сукачева по сценарию И. Охлобыстина «Дом Солнца»;
- роль в фильме «Герой», события которого происходят не в годы Великой Отечественной, а в период Первой мировой.
Критики отмечают, что под силу актерскому дарованию оказались:
- роль известной балерины в 90-х годах прошлого века;
- мистика;
- сказки — простая и семейная.
В танцах со звездами она заняла третье место в паре с Е. Папуинашвили, уступив фигуристке А. Сотниковой и актрисе И. Пеговой. Интересной сферой деятельности стали съемки в клипах известных групп, благодаря чему бэнд «Интонация» записал и исполнил саундтрек к фильму, объединившему Светлану с любимым человеком, — культовой ленте «Август восьмого»
Интересно! Актриса Мария Горбань - биография и личная жизнь
Светлана Иванова — новости, фото
Гламурные издания уделяют много внимания С. Ивановой. Они сообщают, что она отдыхает с дочерями на Мальдивах, снова изменила цвет волос, посетила со старшей девочкой «Лебединое озеро». Папарацци интересуют не столько ее творческая деятельность и планы на будущее, сколько вопрос, почему она редко рассказывает о дочерях и неохотно повествует о муже. О Полине известно, что девочка не намерена пойти по стопам матери создавать актерскую династию. О малышке Мире, которой всего 4 года, нет вообще никаких сведений, да и фотографий совсем немного.
Портал «СтарХит» сообщил, что Иванова заменила Ч. Хаматову, покинувшую Россию. Коллеги высоко оценили ее игру и способности. Они отметили, что за короткий срок ей удалось блестяще подготовить и сыграть нехарактерную для нее роль.
Рамблер Новости проинформировали общественность, что актриса совсем недавно отправила обеих дочерей на родину отца, в Узбекистан. Об этом факте СМИ старательно умалчивают, в апреле текущего года журналисты отметили у Светланы болезненную худобу, выдвинули три версии: болезнь, зависимость и тревожное состояние, переутомление.
Итоги
- С. А. Иванова — талантливая актриса отечественного кинематографа, в творческом багаже которой многочисленные интересные роли, в основном, главные.
- Уроженка столицы родилась в семье, не имевшей отношения к миру творчества, но легко поступила во ВГИК и училась на курсе у И. Ясуловича.
- Сниматься в кино начала еще в ранние студенческие годы, востребована у режиссеров как актриса, которой по силам исполнение разноплановых ролей.
- Муж — режиссер Д. Файзиев, от которого Светлана родила двух дочерей.
- У молодой актрисы обширные творческие планы, намерения и карьерные устремления, которые, несомненно, получат воплощение в реальности.