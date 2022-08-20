Елена Корикова — биография и личная жизнь

Актрисе Елене Кориковой, которую в 2000-е годы считали самой востребованной звездой российского кинематографа, пророчили звездную профессиональную биографию. У красивой женщины было много романов, которые регулярно обсуждались в СМИ, но мало кто видел за красивым фасадом светского глянца драмы и трагедии, которых было немало в судьбе этой хрупкой и талантливой женщины.

Елена Корикова — биография

У Елены Кориковой с самого детства биография и личная жизнь были тесно связаны с искусством. Родилась она 12 апреля 1972 года в Тобольске. Мама актрисы, Татьяна Корикова, была балериной и много гастролировала. О ее отце, Юрии Алексеевиче Корикове, известно немного — родители развелись, когда маленькой Лене исполнилось 2 года. Девочка практически его не помнила, снова с ним встретиться ей удалось только после окончания школы.

Юрий был предпринимателем, имел вторую семью, с которой проживал в Тюмени. Поначалу у Кориковой возник с ним конфликт, но потом отношения родственников нормализовались. Отец даже купил своей дочери и первой жене квартиру в Москве, в которой Елена проживала с мамой в начале своей актерской карьеры.

Оставшись без мужа, Татьяна вынуждена была отправить дочку к своим родителям, где ее воспитывала бабушка, жившая в деревне Карачино под Тобольском. Здесь Лена пошла в обычную деревенскую школу. Бабушка Кориковой была учительницей, именно она приобщила внучку к художественной культуре. Она имела хорошо поставленный голос и врожденный музыкальный слух, играла на музыкальных инструментах, давала внучке уроки вокала и научила ее играть на фортепиано и балалайке. В деревенской школе Лена проучилась два года, потом мама забрала ее к себе, в Ростов-на-Дону.

В школе девочка увлеклась театром, записавшись в студию «Эпос». Мама поддержала ее, помогая в изготовлении сценических нарядов и в работе над ролью. Но при этом после школы девушка не собиралась поступать в театральное учебное заведение.

Молодая актриса Елена Корикова, за фото, биографией и личной жизнью которой пристально следили ее поклонники, хотела сразу попасть на настоящую театральную сцену, поэтому откликнулась на объявление Ростовского театра, который набирал актеров в труппу даже без наличия профессионального диплома. Елена успешно прошла кастинг и попала в труппу.

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В 1990 году она поступила с первого раза во ВГИК на курс к Сергею Соловьеву. Режиссер Анатолий Матешко пригласил первокурсницу Корикову в свою картину «Ха-би-ассы». Потом она снималась в ленте «Я обещала, я уйду». Важным этапом в ее творческой карьере стала картина «Барышня-крестьянка», за которую она в 1995 году получила призы за лучшую женскую роль кинофестивалей «Киношок» и «Ника», не имея формального статуса профессиональной актрисы. Выпускной работой будущей звезды стала сложная роль Нины Заречной из чеховской «Чайки», получившая высокую оценку зрителей и театральных критиков.

В 1998 Елена выехала со своим гражданским мужем Максимом Осадчим в Соединенные Штаты, где начала делать карьеру модели. После возвращения в Россию в 2001 году Галина Волчек взяла ее в труппу «Современника», где она прослужила до 2004 года.

Корикова также была задействована в постановках других театров:

Театра киноактера;

Московского независимого театра;

Миллениума;

Содружества актеров Таганки.

В 2005 году Елена стала известна всем россиянам после выхода сериала «Бедная Настя». Успех сериала обеспечил Кориковой творческий взлет, в ее профессиональной биографии появилось много ролей, но слава отрицательно сказалась на ее семье. Красивую женщину, находящуюся под пристальным наблюдением прессы, постоянно обсуждали, приписывая ей большое количество романов с публичными личностями.

Кроме съемок в кино, Елена начала работать на телевидении. Актрису с эффектной внешностью приглашали на роль ведущей в рейтинговые проекты центральных каналов:

«Форт Боярд»;

«Две звезды»;

«Танцы со звездами»;

«Цирк со звездами».

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В 2006 году актриса, имеющая врожденный музыкальный слух и хорошие вокальные данные, попробовала себя как вокалистка группы «Винтаж». Корикова снималась в клипах практически всех ведущих представителей российской эстрады. В 2006 ей было присвоено звание заслуженной артистки России за вклад в развитие отечественного кинематографа и театра.

В 2012 году она снялась в картине Дмитрия Дюжева «Мамы», а в 2014 дебютировала в возрастной роли мамы главной героини в ленте «Моя мама против». Актриса успешно создает разноплановые роли — событием стала роль убийцы троих мужей в детективе «Женщины на грани». С 2016 по 2018 актриса участвовала в съемках детективов «Поцелуй Сократа» и «Шелест». С 2019 года Корикова не снималась ни в одном отечественном фильме и не была задействована ни в одной театральной постановке. Актриса редко дает интервью. Сегодня известно, что последние три года она постоянно проживает в Черногории.

Личная жизнь, семья, дети Елены Кориковой

У актрисы Елены Кориковой очень бурная и драматическая личная биография. Еще во ВГИКЕ у нее начался роман с Дмитрием Рощиным, сыном известного советского драматурга и народной артистки России Екатерины Васильевой. Дмитрий был завидным женихом и красивым молодым человеком. Они считались самой красивой парой на курсе, но отношения закончились довольно трагически. Ни Корикова, ни Рощин, ни его мать не желают раскрывать подробности сложившейся ситуации.

По одной версии, Михаил хотел жениться на Лене, когда узнал, что она от него беременна, по другой — не признал своего отцовства. Во всех вариантах интерпретации этого романа ключевое место отводится несостоявшейся свекрови Кориковой — Екатерине Васильевой. Будучи властной женщиной, она настояла на том, чтобы ее сын не женился на Елене.

Сама Елена не стала судиться с представителями известного семейства и по суду устанавливать отцовство. Дмитрий сначала сделал ей предложение, но потом просто исчез из ее жизни. Возможно, его уход из актерской профессии и принятие сана священника напрямую связаны с этой ситуацией. Известно, что Дмитрий женат, у него 8 детей, при этом даже православная вера не смягчила его отношения к Елене и к ее сыну.

Корикова родила своего единственного сына Арсения 20 июля 1993 года, будучи студенткой, и дала ему свою фамилию. После родов материальную помощь молодой студентке оказал ее педагог и режиссер фильма, в котором она снималась, — Сергей Соловьев. Он помог Кориковой получить отдельную комнату в общежитии, а на съемочной площадке создал все условия, чтобы Елена, которая приезжала на съемки с грудным сыном, могла бы его спокойно кормить.

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Затем в личной жизни актрисы было много разных романов и увлечений, которые активно обсуждались в прессе. Она официально была замужем за писателем Дмитрием Липскеровым, но брак оказался недолгим. Хотя Дмитрий хорошо относился к пасынку и даже хотел его усыновить, супруги развелись через год совместной жизни. По слухам, семью опять разрушила мать мужа, с которой Елена не смогла наладить контакт.

Вторым супругом Елены стал режиссер и оператор Максим Осадчий. Пара не оформляла отношения официально и жила в гражданском браке. В 1998 году Максим увез Корикову с ее сыном в США, куда его пригласили на работу по контракту. Максим и Елена работали на две страны, приезжая в Россию на съемки в крупных проектах, в которые Осадчий всегда брал Корикову. Отношения у пары были неровными, они часто расходились и снова сходились, пока не разошлись окончательно через 10 лет совместной жизни.

Их роман закончился в 2005, когда Корикову утвердили на роль главной героини в сериале «Бедная Настя». После этого журналисты приписывали актрисе романы со многими известными личностями.

Известный журналист Андрей Малахов очень красиво ухаживал, но роман не имел логического завершения. Первая ракетка российской теннисной сборной Марат Сафин стал новым ее женихом. Он был моложе Елены на 8 лет и хотел жениться на Кориковой, но мать спортсмена была против и смогла настоять на своем.

Об отношениях с Сергеем Астаховым пресса узнала случайно: пара скрывала свой роман, т. к. Астахов был женат. Когда он развелся со своей супругой, их гражданский брак с Кориковой продлился два года.

В 2018 появились слухи о том, что у актрисы роман с бывшим горнолыжником Евгением Нещадимовым, но информация не получила подтверждения. Официально Корикова не замужем. У нее один сын Арсений, который вырос, закончил экономический вуз по специальности цифровой экономики, увлекается яхтенным спортом.

В последние годы актриса не снимается и проживает на своей вилле в Черногории вместе с сыном. В интервью она призналась в том, что у нее есть супруг, но он не хочет публичности, поэтому она держит его имя в тайне. Журналисты считают, что новым мужем актрисы стал крупный российский чиновник, который выехал из России.

Карьера Елены Кориковой

Хотя актриса в детстве не связывала свою профессиональную жизнь с театральной сценой и кино, она смогла сделать одну из самых успешных кинокарьер в 2000-е годы в отечественном кинематографе. В фильмографии актрисы более 35 проектов, в которых она создала яркие и запоминающиеся роли разных планов. Всероссийскую известность молодой актрисе принес сериал «Бедная Настя», в котором она сыграла главную роль.

В 2006 ей присвоили звание заслуженной артистки России. Актриса делала успешную карьеру не только в кино, но также в театре и на телевидении. Одновременно, будучи обладательницей яркой внешности, Корикова делала карьеру модели, ее фото публиковали американские глянцевые журналы.

Она снималась до 2018 года, а потом взяла перерыв в профессиональной деятельности, выехав в Черногорию, где у нее своя вилла.

Елена Корикова — новости, фото

В последних новостях об актрисе журналисты сообщили, что она вышла замуж за бывшего российского чиновника, который эмигрировал в Черногорию. Однако по данным московских ЗАГСов информации о новом гражданском состоянии актрисы нет. Возможно, пара оформила свои отношения в Черногории, для чего потребовалось гражданство этой страны. Возможно, покупка элитной недвижимости в виде загородной виллы обеспечила Кориковой и ПМЖ.

В одном из своих последних интервью Елена заявила, что один из ее влиятельных поклонников, ухаживания которого она отвергла, пообещал разрушить ее карьеру в кино и на телевидении, наняв для этого журналистов в разных изданиях. Поэтому актрисе пришлось уйти из профессии и уехать из страны.

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