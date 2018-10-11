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Селена Гомес угодила в психушку


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Юная звезда американского шоу-бизнеса была госпитализирована с нервным срывом. Это уже второй случай за последние две недели.

Эмоциональные перепады 26-летней девушки напоминают качели. Нестабильное состояние психики Селены связано с проблемами со здоровьем. Год назад у нее было диагностировано серьезное заболевание. Певице потребовалась пересадка почки.

Теперь Селена находится под постоянным наблюдением специалистов и регулярно сдает анализы. Не всегда их показатели стабильны. Две недели назад у нее резко снизился уровень лейкоцитов в крови, и врачам пришлось госпитализировать звезду. После дополнительного обследования специалистами был назначен курс лечения.

Селене предстояло пройти ряд процедур. Во время одной из них звезда потребовала у врачей отпустить ее домой. В этот момент певица лежала под капельницей. Медицинский персонал отказался прервать процедуру. Разозлившись, Селена вырвала капельницу из руки и покинула кабинет.

После инцидента специалисты приняли решение положить Селену на реабилитацию в психиатрическую клинику. 

Краткая информация о Селене Гомес

Имя: Селена Гомес

День рождения: 22.07.1992

Возраст: 26 лет

Место рождения: Гранд-Прейри, Техас, США

Рост: 169 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 11.10.2018 Теги: Селена Гомес

Как вы думаете, Селене удастся восстановиться? 4  

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