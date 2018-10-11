Селена Гомес угодила в психушку
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Юная звезда американского шоу-бизнеса была госпитализирована с нервным срывом. Это уже второй случай за последние две недели.
Эмоциональные перепады 26-летней девушки напоминают качели. Нестабильное состояние психики Селены связано с проблемами со здоровьем. Год назад у нее было диагностировано серьезное заболевание. Певице потребовалась пересадка почки.
Теперь Селена находится под постоянным наблюдением специалистов и регулярно сдает анализы. Не всегда их показатели стабильны. Две недели назад у нее резко снизился уровень лейкоцитов в крови, и врачам пришлось госпитализировать звезду. После дополнительного обследования специалистами был назначен курс лечения.
Селене предстояло пройти ряд процедур. Во время одной из них звезда потребовала у врачей отпустить ее домой. В этот момент певица лежала под капельницей. Медицинский персонал отказался прервать процедуру. Разозлившись, Селена вырвала капельницу из руки и покинула кабинет.
После инцидента специалисты приняли решение положить Селену на реабилитацию в психиатрическую клинику.
Краткая информация о Селене Гомес
Имя: Селена Гомес
День рождения: 22.07.1992
Возраст: 26 лет
Место рождения: Гранд-Прейри, Техас, США
Рост: 169 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Селене удастся восстановиться? 4
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НеПАра / 11.10.18 11:33Печально, она мне очень нравилась. Сомневаюсь, что оправится.
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Тамара / 11.10.18 11:30Боже мой! У людей все есть, а они сходят с ума. Вот, что значит, не знать чем себя занять.
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Intro / 11.10.18 11:16Сомневаюсь. Если у нее в анамнезе уже был алкоголизм, и ей успели пересадить почки, и это все в 20 с копейками лет.