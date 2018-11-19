Фотограф из Нью-Йорка назвал Крида неблагодарным

Высокомерие Егора Крида неприятно удивило его фанатов. Сладкоголосый мальчик из Пензы, превратившийся из провинциала в мечту миллионов девушек, оказался неблагодарным по отношению к тем, кто с ним сотрудничает.

С критикой в адрес российского исполнителя обрушился известный нью-йоркский фотограф Аван Акрен. Как оказалось, он согласился сделать для Егора несколько профессиональных фотографий, но в ответ получил лишь пренебрежение и "черную" неблагодарность.

По словам Авана, который уже не первый год живет в Штатах и занимается съемкой звезд первой величины, его предупредили, что наш соотечественник "очень требовательный и придирчивый" в работе человек. В процессе создания фотосета Акрену местами пришлось подстраиваться под Егора, но, в конечном итоге, дело было сделано. Вот здесь-то, по словам, фотографа, Крид полностью и проявил себя.

После того, как фотографии были отправлены на телефон исполнителя, Аван сказал, что будет рад, если при публикации Егор отметит его авторство, на что получил достаточно ехидный и хамоватый ответ: "Конечно, ты будешь очень рад, а я никогда никого не отмечаю". Обескураженный фотограф не стал акцентировать на этом внимание, но на следующий день, когда три снимка появились в профиле Крида, он написал под ними комментарий: "Геолокацию отметил, а фотографа не стал". Казалось, бы Егору ничего не оставалось, кроме как поблагодарить мастера за работу, но не тут то было. Молодой человек удалил эту запись, а общие друзья сообщили Авану, что певцу очень не понравилась настойчивость фотографа.

Хотя, как оказалось, есть у этого конфликта и другая сторона. Так, друг Крида, присутствовавший на нью-йоркской фотосессии, высказался в защиту певца. В своем микроблоге он написал, что на самом деле Егор поблагодарил Акрена за снимки, а об указании авторства речь и вовсе не шла. Вместо этого Авану были предложены деньги за работу, от которых тот отказался.