Фотограф из Нью-Йорка назвал Крида неблагодарным
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Высокомерие Егора Крида неприятно удивило его фанатов. Сладкоголосый мальчик из Пензы, превратившийся из провинциала в мечту миллионов девушек, оказался неблагодарным по отношению к тем, кто с ним сотрудничает.
С критикой в адрес российского исполнителя обрушился известный нью-йоркский фотограф Аван Акрен. Как оказалось, он согласился сделать для Егора несколько профессиональных фотографий, но в ответ получил лишь пренебрежение и "черную" неблагодарность.
По словам Авана, который уже не первый год живет в Штатах и занимается съемкой звезд первой величины, его предупредили, что наш соотечественник "очень требовательный и придирчивый" в работе человек. В процессе создания фотосета Акрену местами пришлось подстраиваться под Егора, но, в конечном итоге, дело было сделано. Вот здесь-то, по словам, фотографа, Крид полностью и проявил себя.
После того, как фотографии были отправлены на телефон исполнителя, Аван сказал, что будет рад, если при публикации Егор отметит его авторство, на что получил достаточно ехидный и хамоватый ответ: "Конечно, ты будешь очень рад, а я никогда никого не отмечаю". Обескураженный фотограф не стал акцентировать на этом внимание, но на следующий день, когда три снимка появились в профиле Крида, он написал под ними комментарий: "Геолокацию отметил, а фотографа не стал". Казалось, бы Егору ничего не оставалось, кроме как поблагодарить мастера за работу, но не тут то было. Молодой человек удалил эту запись, а общие друзья сообщили Авану, что певцу очень не понравилась настойчивость фотографа.
Хотя, как оказалось, есть у этого конфликта и другая сторона. Так, друг Крида, присутствовавший на нью-йоркской фотосессии, высказался в защиту певца. В своем микроблоге он написал, что на самом деле Егор поблагодарил Акрена за снимки, а об указании авторства речь и вовсе не шла. Вместо этого Авану были предложены деньги за работу, от которых тот отказался.
Краткая информация о Егоре Криде
Имя: Егор Крид
Отчество: Николаевич
День рождения: 25.06.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Пенза
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, автор песен
Фотографии
Фотографии
А Вам нравится творчество Крида? 3
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Пикачууу / 19.11.18 20:24Песни его мне разонравились, хотя раньше немного их слушала, но теперь нет. Сам он кажется симпатичным. А фото, что сделал этот фотограф - супер! И за такую прекрасную работу можно и похвалить, я считаю. Нечего звездиться! Тебе нравится снимки? Значит надо сказать спасибо, а то вон как нехорошо получилось.
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Верочка / 19.11.18 20:18Пару лет назад слушала его, даже на концерте была. Заносчивым и высокомерным он тогда не был вроде, не знаю, как сейчас. Возможно слава и огромная популярность дают о себе знать, вот Егор так себя и повел. Но фотограф-то что из себя строит? Запросил бы деньги за свои работу, чтобы не считать себя обманутым. А Крид просто не захотел делать ему рекламу на своей странице.
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Мандаринка / 19.11.18 20:11Нет, не нравится! Ни он сам, ни его творчество, если то, что он делает, можно назвать таким словом. А по поводу ситуации скажу одно: и он и фотограф этот "американский" друг-друга стоят. Там просто такой же, как Крид подобрался - с высоким самомнением и раздутым эго. Вот и получился "конфликт интересов".