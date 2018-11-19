 
 
 

 
 
На главную
 
 

Фотограф из Нью-Йорка назвал Крида неблагодарным


0 1

Высокомерие Егора Крида неприятно удивило его фанатов. Сладкоголосый мальчик из Пензы, превратившийся из провинциала в мечту миллионов девушек, оказался неблагодарным по отношению к тем, кто с ним сотрудничает.

С критикой в адрес российского исполнителя обрушился известный нью-йоркский фотограф Аван Акрен. Как оказалось, он согласился сделать для Егора несколько профессиональных фотографий, но в ответ получил лишь пренебрежение и "черную" неблагодарность.

По словам Авана, который уже не первый год живет в Штатах и занимается съемкой звезд первой величины, его предупредили, что наш соотечественник "очень требовательный и придирчивый" в работе человек. В процессе создания фотосета Акрену местами пришлось подстраиваться под Егора, но, в конечном итоге, дело было сделано. Вот здесь-то, по словам, фотографа, Крид полностью и проявил себя.

После того, как фотографии были отправлены на телефон исполнителя, Аван сказал, что будет рад, если при публикации Егор отметит его авторство, на что получил достаточно ехидный и хамоватый ответ: "Конечно, ты будешь очень рад, а я никогда никого не отмечаю". Обескураженный фотограф не стал акцентировать на этом внимание, но на следующий день, когда три снимка появились в профиле Крида, он написал под ними комментарий: "Геолокацию отметил, а фотографа не стал".  Казалось, бы Егору ничего не оставалось, кроме как поблагодарить мастера за работу, но не тут то было. Молодой человек удалил эту запись, а общие друзья сообщили Авану, что певцу очень не понравилась настойчивость фотографа.  

 

Хотя, как оказалось, есть у этого конфликта и другая сторона. Так, друг Крида, присутствовавший на нью-йоркской фотосессии, высказался в защиту певца. В своем микроблоге он написал, что на самом деле Егор поблагодарил Акрена за снимки, а об указании авторства речь и вовсе не шла. Вместо этого Авану были предложены деньги за работу, от которых тот отказался.

Краткая информация о Егоре Криде

Имя: Егор Крид

Отчество: Николаевич

День рождения: 25.06.1994

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Пенза

Рост: 185 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, автор песен

Смотреть фотографии с Егором Кридом

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 0 Нравится 19.11.2018 Теги: Егор Крид

А Вам нравится творчество Крида? 3  

Оставить комментарий
  • Пикачууу / 19.11.18 20:24
    -
    2
    +
    Песни его мне разонравились, хотя раньше немного их слушала, но теперь нет. Сам он кажется симпатичным. А фото, что сделал этот фотограф - супер! И за такую прекрасную работу можно и похвалить, я считаю. Нечего звездиться! Тебе нравится снимки? Значит надо сказать спасибо, а то вон как нехорошо получилось.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Верочка / 19.11.18 20:18
    -
    0
    +
    Пару лет назад слушала его, даже на концерте была. Заносчивым и высокомерным он тогда не был вроде, не знаю, как сейчас. Возможно слава и огромная популярность дают о себе знать, вот Егор так себя и повел. Но фотограф-то что из себя строит? Запросил бы деньги за свои работу, чтобы не считать себя обманутым. А Крид просто не захотел делать ему рекламу на своей странице.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мандаринка / 19.11.18 20:11
    -
    2
    +
    Нет, не нравится! Ни он сам, ни его творчество, если то, что он делает, можно назвать таким словом. А по поводу ситуации скажу одно: и он и фотограф этот "американский" друг-друга стоят. Там просто такой же, как Крид подобрался - с высоким самомнением и раздутым эго. Вот и получился "конфликт интересов".
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору