Биография разбившегося на самолете футболиста Сала Эмилиано

Трагическая гибель в авиационной катастрофе аргентинского футболиста Сала Эмилиано задела не только аргентинских болельщиков и фанатов французского «Нанта». Миллионы людей потрясла катастрофа, унесшая жизнь яркого молодого спортсмена.

Многим пользователям сегодня хочется узнать больше об аргентинском футболисте, получить информацию о том, где начинал Сала Эмилиано заниматься футболом, чем увлекался, с кем дружил, узнать подробности его личной жизни.

За 28 лет жизни спортсмена информации накопилось немного, так как большую часть своей короткой жизни Сала посвятил любимому футболу.

Детство и юность

Родился футболист Сала Эмилиано, полное имя которого Эмилиано Рауль Сала Таффарел, в аргентинском городе Кулулу 31 октября 1990 года в семье водителя грузовика. Кроме него в семье было еще двое детей:

брат Дарио;

сестра Рамина.

Через какое-то время семья переезжает в другой небольшой городок Прогрессо, расположенный в 600 км от Буэнос–Айреса.

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Как и все мальчишки в Аргентине, Сала грезил футболом с 4 лет. Очень скоро он стал заниматься с профессиональными тренерами в молодежном клубе «Сан Мартин де Прогресо», где играл до 2005 года. Затем он переходит в другой аргентинский ФК – «Пройекто Кресер», где играл до 2009 года.

В детстве будущий лучший нападающий «Нанта» болел за аргентинскую команду «Индепенденте». Его кумиром был аргентинский футболист Габриэль Батистута.

Важно отметить, что в Аргентине прощание с футболистом Сала Эмилиано было организовано в помещении его первого футбольного клуба. Фото с похорон, прошедших 16 февраля в городе Прогрессо, показывает какое количество жителей городка и футбольной общественности Аргентины пришло проститься с Сала.

Начало футбольной карьеры

Футбольная биография нападающего из Аргентины складывалась удачно. Ему прочили карьеру выдающегося футболиста, именно по этой причине валлийский ФК «Кардифф Сити» заплатил за него «Нану» 35 млн. евро, при этом сам аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего, имел зарплату всего 30 тыс. евро.

Начинается его профессиональная карьера в Европе с французского клуба «Бордо», куда его приглашают в 2012 году. Однако Эмилиано из-за молодости не стали вводить в основной состав, а оставили в запасных, зарабатывая на передаче перспективного футболиста в аренду другим клубам.

Так, в 2013 и в 2014 годах он выступал в роли легионера в «Орлеане» и в «Ньяроу». Талантливый аргентинец показал выдающиеся результаты, забив за 74 проведенных в двух клубах матчей 39 мячей.

Несмотря на такие показатели руководство «Бордо» продолжало отдавать молодого и талантливого игрока в аренду другим клубам за хороший куш. Следует отметить, что многие французские клубы хотели заключить с Сала контракт на постоянной основе, как «Кан», однако тренерский штаб «Бордо» не пошел на это, и не ввел аргентинца в основной состав.

В конце 2015 года спортивная биография Эмилиано кардинально меняется. Он переходит в первую французскую лигу и заключает контракт с «Нантом», где он проиграл два сезона и считался лучшим бомбардиром. В первый игровой сезон он смог забить только 6 мячей в ворота противника, однако стал лучшим игроком своей команды.

Проведя успешно следующий сезон 2016-2017 года, Сала получил звание рекордсмена, который два раза подряд выигрывал звание лучшего бомбардира «Нанта».

В его биографии произошли фатальные перемены после прихода на пост главного тренера «Нанта» Мигель Кардозу, который заменил Сала в основном составе на Калифу Кулибали. Но даже находясь на скамейке запасных, аргентинец умудрялся показывать отличные результаты, выходя на поле. Возможно, Кардозу по этой причине и не стал продавать его турецкому «Галатасараю».

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После ухода Кардозу из «Нанта», Эмилиано показывал отличную игру в 2018 году. В октябре прошлого года его снова признали лучшим игроком клуба, однако, это не помешало клубному руководству продать его за баснословную цену валлийцам. За него была заплачена рекордная для «Кардиффа» сумма в 35 млн. евро.

Подробности личной жизни

Личная жизнь футболиста Сала Эмилиано не была достоянием общественности. В газетах не появлялись его фото в окружении девиц, в светской хронике не было статей о его похождениях. Все это объясняется тем, что все свое время Эмилиано посвящал футболу и тренировкам.

На его личной странице в инстаграм очень много фото с тренировок, есть личные снимки, где он фотографируется со своей матерью, друзьями или просто делает селфи.

За свою короткую жизнь он построил романтические отношения только с Беренис Шкаир, которая делала в Аргентине карьеру модели. Личная жизнь молодого аргентинца не успела обрасти никакими подробностями из-за того, что Сала был еще достаточно молод и делал тяжелую спортивную карьеру в Старом Свете.

Просто свободного времени у него не было, да и все его близкие, жили в Аргентине. Там же жила и его собака – черный лабрадор по кличке Нала, которую он, после подписания контракта с «Кардиффом», собирался перевезти в Великобританию, чтобы меньше испытывать одиночества в свободное от футбола время.

Он даже начал оформлять для этого все необходимые документы, практически сразу вместе с контрактом, но чудовищная катастрофа все перечеркнула.

Поклонников Сала и всех, кого потрясла его трагическая гибель, невероятно тронуло сообщение его сестры Рамины, которая привела собаку на похороны, чтобы та могла попрощаться со своим хозяином. До этого она разместила в сети невероятно трогательное фото Налы, ожидающей своего хозяина, который больше не сможет погладить и приласкать ее. Она сидит все время на пороге и ждет.

Девушка сообщила, что собака ее брата останется с ней, она не собирается отдавать ее в приют. Это последнее, что осталось от Эмилиано, который никогда не допустил бы такого развития событий.

Случайная трагедия или преднамеренное убийство?

Аргентинский футболист разбился на легкомоторном самолете вечером 21 января 2019 года. До этого Эмилиано Сала уже летал на таком частном рейсе через Ламанш подписывать контракт и проходить медосмотр. Он еще раз решил вернуться на континент, чтобы попрощаться с командой и на следующий день начать тренировку с новым клубом.

Воздушное судно для перелета предоставлялось промоутером Марком Макеем. На нем летали опытные пилоты, а легкомоторные двухместные самолеты всегда проходили технический осмотр.

Во время полета вечером 21 января пилот двухместного чартера запросил у диспетчеров Гернси экстренную посадку, и самолет практически сразу пропал с радаров, находясь на высоте всего 700 метров. До самого близкого острова было всего 24 км.

Известие о катастрофе стало настоящим шоком для футболистов «Нанта», родных Сала и его болельщиков. Никто не хотел верить в его гибель, люди надеялись на чудо, которого, к сожалению не случилось.

На поиски упавшего самолета было направлено 5 вертолетов береговой службы охраны и 3 самолета. Поиски официально продолжались трое суток, но за это время спасатели не смогли никого найти. Было принято решение по их прекращению, так как шансы найти живого футболиста и пилота свелись к нулю.

Подруга футболиста Беренис Шкаир была первой, кто публично высказал сомнение в случайности катастрофы. Именно она призвала полицейских расследовать это дело и продолжить поиски.

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Найти обломки и тело спортсмена, которое было так повреждено, что опознание проходило по отпечаткам пальцев, смогли 4 февраля без помощи официальных лиц. Это сделала группа добровольцев, действующих по просьбе родственников Сала. Медицинское обследование подтверждает мгновенную гибель футболиста и пилота, однако никто из официальных лиц так и не назвал причин крушения, как это и полагается в расследовании подобных трагедий. Даже не были обнародованы предварительные версии расследования.