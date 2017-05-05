Валерий Меладзе о музыке: «Все плохо»
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Он считается ярким и талантливым певцом, а также мужчиной с хорошим вкусом. При этом Валерий Меладзе, как выясняется, довольно критично оценивает творчество коллег. И не просто творчество отдельных исполнителей, а в целом. По мнению звезды, сегодня российская эстрада чуть ли не в плачевном состоянии.
Валерий Меладзе откровенно ответил на вопросы портала The Question. По словам артиста, музыка российских исполнителей была ему не очень по вкусу с юности. А сейчас ему она просто неинтересна. «Общий фон всегда был такой... странноватый. Сначала идеологически, потом с точки зрения музыки и вкуса. Когда я сегодня смотрю музыкальные каналы, то понимаю, что там идет битва на уровне, который мне просто не интересен. Не потому, что я сноб, не потому, что я рассуждаю как человек, недовольно ворчащий на младшее поколение. Ведь действительно все плохо!»
Впрочем, Меладзе недоволен не только музыкой. «У меня даже больше претензий не к самой эстраде, а к общему состоянию нынешнего шоу-бизнеса: не хватает композиторов и продюсеров, способных найти такую команду, которая создаст что-то яркое». Звезда подчеркивает, что настоящий продюсер – это создатель, не человек, зацикленный на получении финансовой прибыли.
К тому же сейчас не наблюдается какой-либо системы. «Один хаос. Какие-то люди приходят к разным профессионалам: один пишет песню, другой ее аранжирует, третий записывает, четвертый снимает клип - непонятно о чем. Все работают разрозненно и без царя в голове. Такое количество никак не перейдет в качество», - рассуждает Валерий Шотаевич.
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Обсуждение 3
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ПрелестьА оттуда им взяться этим звёздам если они дети своей среды? О чем душе петь - о своих проблемах? Так о них и поют.
05.05.17 16:57
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Micha PiterСтранно такое слышать от человека, который сам и поет, и пишет, и продюссирует... Сам от себя в шоке?:)
05.05.17 15:06
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ДаИнтересно их новые жены с братом , тоже в этом кругу?)
05.05.17 14:53