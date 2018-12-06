Украинская певица и композитор Регина Тодоренко, более известная российскому зрителю в качестве телеведущей программы «Орел и решка», стала мамой. Регина Тодоренко родила ребенка 5 декабря 2018 года в одной из Московских клиник. Новоиспеченные родители принимают поздравление и пока не спешат публиковать на страницах своих социальных сетей фото ​ребенка.

Немногим ранее

Регина Тодоренко известна зрителям по следующим проектам:

«Золотая десятка»;

«Фабрика звезд – 2» Украина;

«Орел и решка» – телеведущая;

«Орел и решка Кругосветка»

«Голос» – конкурсантка.

Помимо этого, на счету девушки съемки в клипе Светланы Лободы на песню «Пора домой» и выпуск сольного дебютного альбома «Fire».

Напомним, впервые информация о беременности самой обаятельной экс ведущей проекта «Орел и решка», появилась в мае. Но девушка отказывалась от комментариев, тщательно скрывая свое положение. Однако от пристального внимания поклонников не укрылся тот факт, что в последнее время, Тодоренко все чаще появлялась на публике в нарядах свободного кроя. И как выяснилось, их предположения оказались верны.

Тайное бракосочетание

Летом теледива была замечена на отдыхе в компании певца Влада Топалова. Роман молодых людей развивался стремительно, и вскоре одна из самых красивых пар шоу-бизнеса объявила о помолвке. Как известно, у избранника 28-летней Регины уже есть опыт семейной жизни.

Он был женат, но отношения с первой супругой Ксенией Данилиной, дочерью бизнесмена, не сложились, через два года молодые люди официально оформили развод.

В октябре 2018 экс солист популярного дуэта «Smash» женился на Регине Тодоренко. Влюбленные расписались втайне от поклонников, решив не афишировать важное событие. Это произошло 25 октября 2018 года. А спустя два месяца супруга подарила ему наследника. Влад и Регина стали родителями впервые.

Счастливый отец сообщил, что все прошло успешно. В 15:33 по Московскому времени, малыш появился на свет. Его вес 3 690 килограмм при росте 58 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Имя сына звездная чета пока держит втайне.

Несмотря на то, что Влад и Регина являются активными пользователями популярной сети Instagram, никто из них не спешит поделиться радостной новостью с подписчиками. Не говоря уже о фото ​ребенка.