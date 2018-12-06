Регина Тодоренко родила ребенка
Украинская певица и композитор Регина Тодоренко, более известная российскому зрителю в качестве телеведущей программы «Орел и решка», стала мамой. Регина Тодоренко родила ребенка 5 декабря 2018 года в одной из Московских клиник. Новоиспеченные родители принимают поздравление и пока не спешат публиковать на страницах своих социальных сетей фото ребенка.
Немногим ранее
Регина Тодоренко известна зрителям по следующим проектам:
- «Золотая десятка»;
- «Фабрика звезд – 2» Украина;
- «Орел и решка» – телеведущая;
- «Орел и решка Кругосветка»
- «Голос» – конкурсантка.
Помимо этого, на счету девушки съемки в клипе Светланы Лободы на песню «Пора домой» и выпуск сольного дебютного альбома «Fire».
Напомним, впервые информация о беременности самой обаятельной экс ведущей проекта «Орел и решка», появилась в мае. Но девушка отказывалась от комментариев, тщательно скрывая свое положение. Однако от пристального внимания поклонников не укрылся тот факт, что в последнее время, Тодоренко все чаще появлялась на публике в нарядах свободного кроя. И как выяснилось, их предположения оказались верны.
Тайное бракосочетание
Летом теледива была замечена на отдыхе в компании певца Влада Топалова. Роман молодых людей развивался стремительно, и вскоре одна из самых красивых пар шоу-бизнеса объявила о помолвке. Как известно, у избранника 28-летней Регины уже есть опыт семейной жизни.
Он был женат, но отношения с первой супругой Ксенией Данилиной, дочерью бизнесмена, не сложились, через два года молодые люди официально оформили развод.
В октябре 2018 экс солист популярного дуэта «Smash» женился на Регине Тодоренко. Влюбленные расписались втайне от поклонников, решив не афишировать важное событие. Это произошло 25 октября 2018 года. А спустя два месяца супруга подарила ему наследника. Влад и Регина стали родителями впервые.
Счастливый отец сообщил, что все прошло успешно. В 15:33 по Московскому времени, малыш появился на свет. Его вес 3 690 килограмм при росте 58 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Имя сына звездная чета пока держит втайне.
Несмотря на то, что Влад и Регина являются активными пользователями популярной сети Instagram, никто из них не спешит поделиться радостной новостью с подписчиками. Не говоря уже о фото ребенка.
Читайте также
А вам нравится Регина Тодоренко? 5
-
Алинка Баку / 06.12.18 12:16Пусть будут счастливы. У Влада лицо как у старика стала если честно. Столько морщин появилось пипец.вообще изменился.
-
Женя / 06.12.18 09:56Ну вы даете. Оказывается, уже расписаться успели. Здорово, совет да любовь. Малышу и маме крепкого здоровья.
-
Дарья / 06.12.18 09:55Регина и Влад, поздравляем. Уверенна, вы будете великолепными родителями. Молодцы.
-
Светлана / 06.12.18 09:55Наконец-то. Вы очень красивая пара. Счастья, любви, взаимопонимания и всего самого наилучшего. С рождением сына, ребята!
-
Яна / 06.12.18 09:54Ура! Поздравляю Вас с этим замечательным событиям. Здоровья крепкого маме и малышу. Влад и Регина, очень рады за Вас. Храни Бог вашу семью.