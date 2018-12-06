 
 
 

Клео.ру
 
 

Регина Тодоренко родила ребенка

7 1

Украинская певица и композитор Регина Тодоренко, более известная российскому зрителю в качестве телеведущей программы «Орел и решка», стала мамой. Регина Тодоренко родила ребенка 5 декабря 2018 года в одной из Московских клиник. Новоиспеченные родители принимают поздравление и пока не спешат публиковать на страницах своих социальных сетей фото ​ребенка.

Немногим ранее

Регина Тодоренко известна зрителям по следующим проектам:

  • «Золотая десятка»;
  • «Фабрика звезд – 2» Украина;
  • «Орел и решка» – телеведущая;
  • «Орел и решка Кругосветка»
  • «Голос» – конкурсантка.

Помимо этого, на счету девушки съемки в клипе Светланы Лободы на песню «Пора домой» и выпуск сольного дебютного альбома «Fire».

  • Вам нравится пара Регина Тодоренко и Влад Топалов?

Напомним, впервые информация о беременности самой обаятельной экс ведущей проекта «Орел и решка», появилась в мае. Но девушка отказывалась от комментариев, тщательно скрывая свое положение. Однако от пристального внимания поклонников не укрылся тот факт, что в последнее время, Тодоренко все чаще появлялась на публике в нарядах свободного кроя. И как выяснилось, их предположения оказались верны.

Тайное бракосочетание

Летом теледива была замечена на отдыхе в компании певца Влада Топалова. Роман молодых людей развивался стремительно, и вскоре одна из самых красивых пар шоу-бизнеса объявила о помолвке. Как известно, у избранника 28-летней Регины уже есть опыт семейной жизни.

Он был женат, но отношения с первой супругой Ксенией Данилиной, дочерью бизнесмена, не сложились, через два года молодые люди официально оформили развод.

В октябре 2018 экс солист популярного дуэта «Smash» женился на Регине Тодоренко. Влюбленные расписались втайне от поклонников, решив не афишировать важное событие. Это произошло 25 октября 2018 года. А спустя два месяца супруга подарила ему наследника. Влад и Регина стали родителями впервые.

Счастливый отец сообщил, что все прошло успешно. В 15:33 по Московскому времени, малыш появился на свет. Его вес 3 690 килограмм при росте 58 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Имя сына звездная чета пока держит втайне.

Несмотря на то, что Влад и Регина являются активными пользователями популярной сети Instagram, никто из них не спешит поделиться радостной новостью с подписчиками. Не говоря уже о фото ​ребенка.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 5 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 3.60 из 5. 5
06.12.2018
Теги: Регина Тодоренко родила фото

Читайте также

 

А вам нравится Регина Тодоренко? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору