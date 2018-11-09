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Когда родит Тодоренко?


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Пара появилась вместе на премии журнала «Ок!». Для выхода в свет Влад предпочел классический костюм черного цвета и белую рубашку, а его будущая супруга надела серое платье в пол. Тонкая эластичная ткань наряда полностью обтянула внушительный живот телеведущей.

Глядя на то, как выглядит девушка, журналисты не могли не спросить, когда же ей предстоит рожать. Впервые за долгое время Регина не увиливала от ответа, а честно рассказала, что роды на носу. По срокам, которые выставляют врачи, их малыш увидит свет в течение ближайшей недели.

Что это будет мальчик будущим родителям известно давно. Об этом Влад рассказал сам на передаче Ивана Урганта. Об имени будущего малыша Регина предпочла ничего не говорить. Рассекретил его Влад.

Общаясь с другими приглашенными гостями мероприятия, певец предостерег желающих потрогать живот Регины, чтобы они не вздумали поднимать Вадима.

Напомним, что и для Регины, и для Влада это будет первый ребенок. Предложение своей избраннице мужчина уже сделал, но торжество они решили отложить из-за интересного положения невесты.

О том, что станет мамой, певица узнала еще в начале весны, но роман с Топаловым и беременность она отрицала до последнего. Пользователи сети уже стали шутить и делать мемы, не понимая причину подобной попытки скрыть очевидный для всех факт. 

Краткая информация о Регине Тодоренко

Имя: Регина Тодоренко

Отчество: Петровна

День рождения: 14.06.1990

Возраст: 28 лет

Место рождения: г. Одесса, Украина

Рост: 167 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность:

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0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2018 Теги: Регина Тодоренко

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