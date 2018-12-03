Тодоренко и Топалов рассказали о тайной свадьбе

В ноябре Влад Топалов презентовал клип, в котором он вместе с Региной продемонстрировал поклонникам обручальные кольца на пальцах. Фанаты принялись поздравлять молодоженов. В течение 2–х недель они не давали никаких комментариев, но на днях все же признались. Регина и Влад действительно стали мужем и женой.

Произошло это 25 октября. Дата была выбрана не случайно. Это День рождения самого Влада, а также отца Регины. По мнению Топалова, три праздника в один день – это очень удобно.

Роспись проходила в столице. В ЗАГС приехали только родственники молодоженов. С учетом того, что родители Топалова в разводе и у каждого уже есть другая семья, родственников также собралось немало.

Никакого помпезного празднования пара решила не устраивать. Регина надела платье бежевого цвета и кроссовки, Влад появился в брюках и рубашке в стиле кэжуал. При выборе образов они руководствовались исключительно удобством. На большом сроке беременности невесты это было определяющим фактором.

Для родственников пара также придумала дресс-код. Их попросили одеться в джинсы и белые свитера или рубашки. После росписи вся компания из молодоженов и близких отправилась в ресторан. Первой стол покинула новоиспеченная жена. Влад рассказал, что Регина устала и предпочла отдохнуть, пока он вместе с родителями продолжал отмечать свой новый статус.

Организацией росписи занималась сестра Влада. Девушка руководит агентством праздников. Топалов отметил, что именно ей он хочет поручить планирование повторной свадьбы с белым платьем невесты, большим числом гостей и т.д.

Регина и Влад рассказали журналистам о своих планах сыграть свадьбу в 2019 году. Когда именно это произойдет, они еще не знают, но предполагают, что это будет теплое время года: весна или лето.