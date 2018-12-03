Тодоренко и Топалов рассказали о тайной свадьбе
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В ноябре Влад Топалов презентовал клип, в котором он вместе с Региной продемонстрировал поклонникам обручальные кольца на пальцах. Фанаты принялись поздравлять молодоженов. В течение 2–х недель они не давали никаких комментариев, но на днях все же признались. Регина и Влад действительно стали мужем и женой.
Произошло это 25 октября. Дата была выбрана не случайно. Это День рождения самого Влада, а также отца Регины. По мнению Топалова, три праздника в один день – это очень удобно.
Роспись проходила в столице. В ЗАГС приехали только родственники молодоженов. С учетом того, что родители Топалова в разводе и у каждого уже есть другая семья, родственников также собралось немало.
Никакого помпезного празднования пара решила не устраивать. Регина надела платье бежевого цвета и кроссовки, Влад появился в брюках и рубашке в стиле кэжуал. При выборе образов они руководствовались исключительно удобством. На большом сроке беременности невесты это было определяющим фактором.
Для родственников пара также придумала дресс-код. Их попросили одеться в джинсы и белые свитера или рубашки. После росписи вся компания из молодоженов и близких отправилась в ресторан. Первой стол покинула новоиспеченная жена. Влад рассказал, что Регина устала и предпочла отдохнуть, пока он вместе с родителями продолжал отмечать свой новый статус.
Организацией росписи занималась сестра Влада. Девушка руководит агентством праздников. Топалов отметил, что именно ей он хочет поручить планирование повторной свадьбы с белым платьем невесты, большим числом гостей и т.д.
Регина и Влад рассказали журналистам о своих планах сыграть свадьбу в 2019 году. Когда именно это произойдет, они еще не знают, но предполагают, что это будет теплое время года: весна или лето.
Краткая информация о Владе Топалове
Имя: Влад Топалов
Отчество: Михайлович
День рождения: 25.10.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 173 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
Вы рады за молодоженов? 3
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Lissa / 03.12.18 11:50Да, но как-то много их стало.
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Филантроп / 03.12.18 11:46Какие-то интриги у них безинтрижные получаются. «Вот мы вместе, но вам не скажем», «Регина беременна, но это не точно», «Видели колечки? А поженились мы или нет, узнаете позже».
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шешукова / 03.12.18 11:18Грубоватые они. Видела я их интервью. На картинке, в передачах и клипах они лучше, чем во время живого общения.