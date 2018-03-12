Галкин показал новый талант дочери

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза, которой исполнилось уже четыре года, не устает восхищать как своих родителей, так и их многочисленных поклонников. И недавно любящий отец, который регулярно публикует в Insta забавные ролики с участием членов своей звездной семьи, похвастался новым талантом дочери.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Мар 10, 2018 в 6:44 PST

Лиза превосходно рисует, занимается лепкой и танцами, увлекается спортом. Недавно она победила на соревнованиях по плаванию, где некоторые из ее соперников были на пару-тройку лет старше. В новом видео, которое выложил Максим, Лиза демонстрирует свои новые способности, на сей раз - в изучении иностранных языков, пишет издание «7 Дней».

Девочка произносила простые предложения и читала на французском под присмотром учителя. Несмотря на столь явные проявления таланта у ребенка, нашлись и недоброжелатели, начавшие говорить о том, что обучение ребенка иностранному языку до пяти лет может быть не самой лучшей идеей, так как он еще не овладел в полной мере родным.

Ранее Галкин заявил, что в некотором роде популярность его дочери и сына была предопределена. «Все-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают. В случае с моими детьми или детьми Филиппа (Киркорова) они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого». Артист также добавил, что в этом вопросе все еще много дремучести среди россиян. «Я хочу показать вам их во всей красе — это замечательные дети».

