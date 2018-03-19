У бывшей супруги Армена Джигарханяна серьезные неприятности. Суд наложил обеспечительный арест на принадлежащие даме квартиру в Москве и денежные счета в размере одного миллиона рублей.

Виталине Цымбалюк-Романовской ранее Следственный комитет предъявил обвинение по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (137 УК РФ). Теперь судом наложен обеспечительный арест на квартиру женщины, расположенную на Молодогвардейской улице.

По данным следствия, Цымбалюк-Романовская собирала и распространяла информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.

Сам Армен Борисович ранее обвинял Виталину в попытках захватить его театр. «Она пыталась выставить меня немощным человеком, чтобы убрать из моего же театра! Чтобы протащить сюда свою "банду" — папочку, мамочку, подружек — и платить им красивую зарплату», — заявил народный артист СССР. В ноябре Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Московского драматического театра имени Джигарханяна.

В ноябре Армен Борисович подал на развод, 31 января решение суда о разводе вступило в силу.

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Источник фото: Globallookpress.com