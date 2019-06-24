Православный календарь на сентябрь 2019 года на каждый день

Дата сентября Название праздника Описание, пояснение

1 Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников Празднество Донской иконы Божией Матери Святой Андрей был главнокомандующим римской армии в 3 веке нашей эры. Со своими друзьями он был казнен язычниками. Торжество появилось в честь Победы на Куликовом поле в 1380 году.

2 Пророка Самуила Пророк Самуил был справедливым судьей Израильского народа.

3 Преподобного Авраамия Смоленского Успешно управлял монастырями под Смоленском, был умный и начитанный, за что нажил много недругов.

4 День памяти Грузинской иконы Божией Матери Икона, исцеляющая различные недуги, находится в монастыре под Архангельском.

5 Отдание праздника Успения Отдание является последним днем праздника Успения Пресвятой Богородицы, который проходит 28 августа. В православном календаре на август-сентябрь 2019 года смерть Богоматери является одним из главных торжеств. Поэтому на каждый день существует своя традиция.

6 Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова Святой Евтихий был епископом и учеником апостолов, жил в 1 веке нашей эры.

7 Перенесение мощей апостола Варфоломея Варфоломей погиб за веру в Албане Армянской, которая сейчас называется Баку, его мощи совершили невероятное путешествие в ковчеге, который был брошен в 9 веке персами в Черное море, но доплыл до Италии, где сейчас и находится.

8 Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Чудодейственная сила иконы помогла избавить русскую землю от нашествия войск Тамерлана.

9 Преподобного Пимена Великого Был переводчиком в Египте и переводил богословские тексты на разные языки. Оставил после себя множество изречений и цитат.

10 Преподобного Моисея Мурина Моисей жил в Эфиопии и был темным от рождения и рабом, которого выгнал хозяин за неприличное поведение. Он долго не мог побороть свою тягу ко всему плохому, но потом стал молиться и совершать благие подвиги, помогая людям.

11 Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Праздник посвящен смерти Иоанна Крестителя, которому отрубили голову. Иоанн был великим пророком, которого любил народ, что не нравилось царю Ироду. По его приказу он был обезглавлен.

12 Перенесение мощей святого князя Александра Невского Александр Невский умер по пути домой из золотой Орды и был похоронен во Владимире. При Петре I его останки были перевезены в Санкт-Петербург.

13 Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Православная реликвия, по многим источникам, принадлежавшая Деве Марии, находилась в Константинополе, но позже была утеряна. По разным данным множество церквей претендуют на правообладание пояса. В 2011 году часть, хранящаяся в Ватопедском монастыре на Афоне, была привезена в Россию. И ее перевозили по 14 городам.

14 Начало индикта – церковное новолетие. Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Начало индиката считается празднованием церковного нового года. Святой Симеон жил в 5 веке нашей эры в Сирии. Решив стать монахом, он увидел сон, в котором ему пророчили строительство. Он отправился в сирийскую пустыню и стал строить столб высотой в несколько метров, а затем влез на него и стал на нем жить стоя. Его кормили люди, приходившие к святому, а Симеон проповедовал и разговаривал с ними, одаривая мудростью.

15 Калужской иконы Божией Матери Икона Богоматери, способная творить чудеса, находится в Калуге.

16 Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца Иоанн поселился в Ростове, куда пришел пешком из Западной Европы в 16 веке, считается чудотворцем.

17 Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» Неопалимой купиной называют куст, который видел во сне Моисей и который принес знамение о рождении Иисуса Христа от Девы Марии.

18 Преподобного мученика Афанасия Брестского Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи Литературный и политический деятель Афанасий принял монашество в 17 веке. Захарий и Елизавета являлись отцом и матерью Иоанна Крестителя.

19 Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех По преданию Архангел Михаил явился жителю Иераполя, где находился его храм. И предложил для исцеления дочери, напоить ее водой из источника. Произошло чудо, дочь выздоровела.

20 Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы День перед праздником рождения Богоматери.

21 Рождество Пресвятой Богородицы Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской) Рождество Девы Марии отсчитывается от Пасхи и является одним из главных в церковном календаре на сентябрь 2019 года, раскладывается на 5 дней. Каждый день имеет свои правила.



22 Праведных Богоотца Иоакима и Анны. Родители Божьей Матери.

23 Святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры Три сестры, жившие на территории современной Турции и давшие обет безбрачия. Правитель Фронтон схватил девушек и стал истязать, уговаривая отречься от веры. Они сопротивлялись и тогда были замучены до смерти.

24 Преподобной Феодоры Александрийской Египетская монахиня, которая жила в мужском одеянии в монастыре. Ее молитвами сухой колодец наполнился водой.

25 Каплуновской иконы Божией Матери. Икона из села Каплуновка, имеющая силу, которая помогла Петру I одержать победу под Полтавой.

26 Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме День перед праздником, когда нашли крест, на котором был распят Иисус Христос. В это же время был найден и Гроб Господень, над которым впоследствии был построен храм.

27 Леснинской иконы Божией Матери Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Мать императора Константина Елена в IV веке нашей эры вместе с епископом проводила в Иерусалиме раскопки и нашла пещеру с крестами. Один из них и был тем, на котором распяли сына Божьего.

28 Новоникитской иконы Божией Матери Великомученик Никита долго не принимал христианство. Но, однажды, он увидел во сне икону с Девой Марией и младенцем. Проснувшись, он обнаружил иконку на своей груди. После этого он стал праведным.

29 Иконы Божией Матери, именуемой "Призри на смирение" Появилась в 15 веке под Псковом. Считается, что спасала жителей от бедствий.