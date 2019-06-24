Православный календарь на сентябрь 2019 года на каждый день
Представляем Православный календарь на сентябрь 2019 года на каждый день с пояснениями и постами. Не пропустите ни одно важное событие этого месяца.
Православный календарь
В православном календаре содержится два вида дат:
- Неподвижные, которые закреплены в богослужебных книгах. Они отмечаются по новому или старому стилю, который принят на соответствующей территории.
- Привязанные к Пасхе, который вычисляется по солнечно-лунному календарю.
Представленный ниже православный календарь на сентябрь 2019 года на каждый день с пояснениями рассказывает о событиях и традициях первого месяца осени.
Интересно! Самые благоприятные дни для свадьбы в 2019 году
Ежедневный Православный календарь на сентябрь 2019 года
|
Дата сентября
|
Название праздника
|
Описание, пояснение
|
1
|
Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников
Празднество Донской иконы Божией Матери
|
Святой Андрей был главнокомандующим римской армии в 3 веке нашей эры. Со своими друзьями он был казнен язычниками.
Торжество появилось в честь Победы на Куликовом поле в 1380 году.
|
2
|
Пророка Самуила
|
Пророк Самуил был справедливым судьей Израильского народа.
|
3
|
Преподобного Авраамия Смоленского
|
Успешно управлял монастырями под Смоленском, был умный и начитанный, за что нажил много недругов.
|
4
|
День памяти Грузинской иконы Божией Матери
|
Икона, исцеляющая различные недуги, находится в монастыре под Архангельском.
|
5
|
Отдание праздника Успения
|
Отдание является последним днем праздника Успения Пресвятой Богородицы, который проходит 28 августа. В православном календаре на август-сентябрь 2019 года смерть Богоматери является одним из главных торжеств. Поэтому на каждый день существует своя традиция.
|
6
|
Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова
|
Святой Евтихий был епископом и учеником апостолов, жил в 1 веке нашей эры.
|
7
|
Перенесение мощей апостола Варфоломея
|
Варфоломей погиб за веру в Албане Армянской, которая сейчас называется Баку, его мощи совершили невероятное путешествие в ковчеге, который был брошен в 9 веке персами в Черное море, но доплыл до Италии, где сейчас и находится.
|
8
|
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
|
Чудодейственная сила иконы помогла избавить русскую землю от нашествия войск Тамерлана.
|
9
|
Преподобного Пимена Великого
|
Был переводчиком в Египте и переводил богословские тексты на разные языки. Оставил после себя множество изречений и цитат.
|
10
|
Преподобного Моисея Мурина
|
Моисей жил в Эфиопии и был темным от рождения и рабом, которого выгнал хозяин за неприличное поведение. Он долго не мог побороть свою тягу ко всему плохому, но потом стал молиться и совершать благие подвиги, помогая людям.
|
11
|
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
|
Праздник посвящен смерти Иоанна Крестителя, которому отрубили голову. Иоанн был великим пророком, которого любил народ, что не нравилось царю Ироду. По его приказу он был обезглавлен.
|
12
|
Перенесение мощей святого князя Александра Невского
|
Александр Невский умер по пути домой из золотой Орды и был похоронен во Владимире. При Петре I его останки были перевезены в Санкт-Петербург.
|
13
|
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
|
Православная реликвия, по многим источникам, принадлежавшая Деве Марии, находилась в Константинополе, но позже была утеряна. По разным данным множество церквей претендуют на правообладание пояса. В 2011 году часть, хранящаяся в Ватопедском монастыре на Афоне, была привезена в Россию. И ее перевозили по 14 городам.
|
14
|
Начало индикта – церковное новолетие.
Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы
|
Начало индиката считается празднованием церковного нового года.
Святой Симеон жил в 5 веке нашей эры в Сирии. Решив стать монахом, он увидел сон, в котором ему пророчили строительство. Он отправился в сирийскую пустыню и стал строить столб высотой в несколько метров, а затем влез на него и стал на нем жить стоя. Его кормили люди, приходившие к святому, а Симеон проповедовал и разговаривал с ними, одаривая мудростью.
|
15
|
Калужской иконы Божией Матери
|
Икона Богоматери, способная творить чудеса, находится в Калуге.
|
16
|
Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
|
Иоанн поселился в Ростове, куда пришел пешком из Западной Европы в 16 веке, считается чудотворцем.
|
17
|
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
|
Неопалимой купиной называют куст, который видел во сне Моисей и который принес знамение о рождении Иисуса Христа от Девы Марии.
|
18
|
Преподобного мученика Афанасия Брестского
Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи
|
Литературный и политический деятель Афанасий принял монашество в 17 веке.
Захарий и Елизавета являлись отцом и матерью Иоанна Крестителя.
|
19
|
Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех
|
По преданию Архангел Михаил явился жителю Иераполя, где находился его храм. И предложил для исцеления дочери, напоить ее водой из источника. Произошло чудо, дочь выздоровела.
|
20
|
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
|
День перед праздником рождения Богоматери.
|
21
|
Рождество Пресвятой Богородицы
Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской)
|
Рождество Девы Марии отсчитывается от Пасхи и является одним из главных в церковном календаре на сентябрь 2019 года, раскладывается на 5 дней. Каждый день имеет свои правила.
|
22
|
Праведных Богоотца Иоакима и Анны.
|
Родители Божьей Матери.
|
23
|
Святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
|
Три сестры, жившие на территории современной Турции и давшие обет безбрачия. Правитель Фронтон схватил девушек и стал истязать, уговаривая отречься от веры. Они сопротивлялись и тогда были замучены до смерти.
|
24
|
Преподобной Феодоры Александрийской
|
Египетская монахиня, которая жила в мужском одеянии в монастыре. Ее молитвами сухой колодец наполнился водой.
|
25
|
Каплуновской иконы Божией Матери.
|
Икона из села Каплуновка, имеющая силу, которая помогла Петру I одержать победу под Полтавой.
|
26
|
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме
|
День перед праздником, когда нашли крест, на котором был распят Иисус Христос. В это же время был найден и Гроб Господень, над которым впоследствии был построен храм.
|
27
|
Леснинской иконы Божией Матери
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
|
Мать императора Константина Елена в IV веке нашей эры вместе с епископом проводила в Иерусалиме раскопки и нашла пещеру с крестами. Один из них и был тем, на котором распяли сына Божьего.
|
28
|
Новоникитской иконы Божией Матери
|
Великомученик Никита долго не принимал христианство. Но, однажды, он увидел во сне икону с Девой Марией и младенцем. Проснувшись, он обнаружил иконку на своей груди. После этого он стал праведным.
|
29
|
Иконы Божией Матери, именуемой "Призри на смирение"
|
Появилась в 15 веке под Псковом. Считается, что спасала жителей от бедствий.
|
30
|
Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
|
Юные девы 12,10 и 9 лет были замучены императором Адрианом, в наказание за веру, от которой сестры не хотели отречься.
Родились они в Италии во 2 веке нашей эры. Мать София воспитывала девочек в христианских традициях.
Интересно! Календарь мусульманских праздников в 2019 году и их значение
Однодневные посты
Православный календарь на сентябрь знакомит нас с традициями, но о днях с постами поговорим ниже.
Сентябрьские праздники не имеют длинных постов, но во время празднования Усекновения главы Иоанна Предтечи и Воздвижение Креста Господня соблюдается пост в течение одного дня.
Православный календарь на каждый день с именами святых и апостолов может помочь соблюдать религиозные традиции и не забывать о добрых делах.
Читайте также
А вы поьзуетесь православным календарем? 3
-
Рита / 24.06.19 21:39Интересно, у многих на слуху имена святых, но кто они, мы практически не знаем, спасибо за пояснение.
-
Мария / 24.06.19 21:38А я купила себе перекидной церковный календарь и теперь ежедневно открываю для себя что-нибудь новое.
-
Анна / 24.06.19 21:38Спасибо, никогда не знала, что каждый день какой-нибудь православный праздник.