Петр Порошенко в молодости

Известный бизнесмен, политический деятель, а также бывший президент Украины - Петр Алексеевич Порошенко. Есть много интересных фото в молодости, которые много могут рассказать о его жизни.

Ранние годы

Петр Алексеевич родился 26 сентября 1965 года в Болграде, Одесская область. Отец был инженером, а мать бухгалтером. Есть несколько общих снимков, где он маленький запечатлен с родителями. Старший брат Михаил в 1997 году умер при неизвестных обстоятельствах.

Отец воспитывал Петра в строгости, редко баловал, но и не наказывал за мелкие проступки. Политик в одном интервью как-то подчеркнул, что Алексей Иванович воспитал в нем ответственность, дисциплинированность, а также помог открыть бизнес.

Интересно, что увидев бывшего президента в юности, некоторые пользователи отмечают поразительное сходство с американским певцом Элвисом Пресли. Если присмотреться, то практически на всех фотографиях у Порошенко в молодости точно такая же роскошная шевелюра

В юности был невысокого роста, отличался от сверстников вежливостью. У него было много друзей в школе и во дворе. Все свободное время весело проводил на улице, без хулиганских выходок, но все же принимал непосредственное участие в различных затеях. Летом часто ходил к реке, что была рядом с домом.

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Будущий президент не был отличником, но окончил среднюю школу без троек. Больше всего любил французский язык и математику. Ему понадобилось много времени, чтобы решить в какое высшее учебное заведение подавать документы. Выбрал Киевский университет факультет международной экономики и проучился там 3 года.

После 3-го курса Петр Порошенко получил повестку в армию, на службу в Актюбинск. Ниже можно увидеть его фото в молодости в военной форме. ​На то время у него уже завязались романтические отношения с будущей супругой Мариной.

Она провожала его, не в силах сдержать слезы. По возвращению Петра со службы они планировали свадьбу.

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Бизнес

Когда Петру Алексеевичу еще не был 30 лет, он решил открыть собственное дело. Начальный капитал мужчина заработал на продаже востребованных зарубежных видеокассет. Об этом рассказывали его друзья и знакомые.

Но все же официально первым серьезным бизнесом он считает кооператив по реализации какао, который он организовывал вместе с университетскими товарищами. Пока что это все фото и информация о молодости Петра Порошенко, которая доступна.