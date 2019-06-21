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Погода в Москве на сегодня по часам

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Об этой аномальной жаре летом 2019 года предупреждают москвичей сотрудники Гидрометцентра, расписывая погоду в Москве на сегодня подробно по часам на своих страницах.

Прогноз погоды

Самые высокие показатели термометра ожидаются в субботу, 22-го июня, и в воскресенье, 23-го июня. В столице ртутные столбики поднимутся до показателей +30+32°С, в области – до +28+33°С. Погоду в Москве на сегодня подробно по часам показывает Гидрометеоцентр для каждого района столицы на своих порталах.

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Субботнюю жару немного охладят вечерние кратковременные дожди, местами до грозы с ветром порывистого характера. Дожди придут на волне атмосферного фронта северного циклона, спад температуры продержится до 26-го числа, постепенно снижаясь, начиная с 24-го июня. 

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На ближайшие выходные, по точным прогнозам синоптиков, в Москве ожидается самая высокая июньская жара. Температура воздуха в преддверии выходных и так превышает норму на 5-6°С, а выходные принесут еще более сильную жару. По прогнозам ИА REGNUM, жара выходных дней побьет рекорд 100 лет, такого солнцепека в Москве не было с 1917 года.

После аномальной жары, начиная с 23-го, 24-го июня, температура начнет выравниваться на таком же ровном атмосферном давлении. К 25-му, 26-му числам жара будет вполне сносной, до 26 градусов. 

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Часовая таблица температуры на ближайшие дни

 

Число

Утро

День

Вечер

Ночь

22 июня

+21°С

+29°+33°С

+26°+29°С

+18°+21°С

23 июня

+21°С

+23°+28°С

+23°+26°С

+18°+21°С

24 июня

+20°С

+21°+28°С

+21°+23°С

+17°+20°С

25 июня

+20°С

+21°+26°С

+21°+23°С

+17°+20°С

26 июня

+20°С

+21°+26°С

+21°+23°С

+17°+20°С

На сегодня Гисметео погоду подробно по часам в Москве выкладывает на своих сайтах. В то же время повсеместно ожидаются кратковременные грозовые дожди с южным порывистым ветром при нормальном атмосферном давлении – 745-747 мм рт. ст.

С воскресенья, 23-го июня, изменится направление ветра, его принесет северный фронт.

Северный ветер существенно снизит жару, она неминуемо будет спадать. Дневные показатели снизятся до +23°+28°С, все также местами предвидятся дожди. По прогнозу синоптиков от Гидрометцентра, начало новой недели освежат кратковременные дожди, и будут местами беспокоить москвичей все дни, с 23-го числа вплоть до 26-го июня.

К воскресенью, 23-го июня, ожидаются вечерние кратковременные дожди с грозой и порывами ветра. Температура станет более комфортной, точный прогноз предсказывает, что показатели будут держаться в пределах +25°+27°С во всех районах города, в области – +23°+28°С.Такая же погода продлится и в последующие дни - 24-го, 25-го, 26-го июня. Так утверждают сотрудники Гидрометеоцентра. 

Такова погода в Москве на сегодня и на несколько дней вперед. 

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21.06.2019
Теги: погода Москва прогноз

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  • Влад / 22.06.19 01:37
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    С трудом переношу жару. Поездки по городу по вопросам работы станут настоящим испытанием. Приготовил в карман рубашки сердечные лекарства.
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  • Алена / 22.06.19 01:36
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    0
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    Мы своих детей здорово закаляем, и думаю, жару нам поможет перенести уличный бассейн, который мы поставили в тени. Дети с удовольствием будут плескаться, или бегать под дождичком.
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  • Евгений / 22.06.19 01:36
    -
    0
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    Температурные показатели в Москве бьют все рекорды жары. Такие жаркие дни в последний раз были в 1956 году, когда 21-го июня наблюдалась температура +31,1°С.
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