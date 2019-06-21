Погода в Москве на сегодня по часам

Об этой аномальной жаре летом 2019 года предупреждают москвичей сотрудники Гидрометцентра, расписывая погоду в Москве на сегодня подробно по часам на своих страницах.

Прогноз погоды

Самые высокие показатели термометра ожидаются в субботу, 22-го июня, и в воскресенье, 23-го июня. В столице ртутные столбики поднимутся до показателей +30+32°С, в области – до +28+33°С. Погоду в Москве на сегодня подробно по часам показывает Гидрометеоцентр для каждого района столицы на своих порталах.

Интересно! Погода в Нижнем Тагиле на 10 дней

Субботнюю жару немного охладят вечерние кратковременные дожди, местами до грозы с ветром порывистого характера. Дожди придут на волне атмосферного фронта северного циклона, спад температуры продержится до 26-го числа, постепенно снижаясь, начиная с 24-го июня.

На ближайшие выходные, по точным прогнозам синоптиков, в Москве ожидается самая высокая июньская жара. Температура воздуха в преддверии выходных и так превышает норму на 5-6°С, а выходные принесут еще более сильную жару. По прогнозам ИА REGNUM, жара выходных дней побьет рекорд 100 лет, такого солнцепека в Москве не было с 1917 года.

После аномальной жары, начиная с 23-го, 24-го июня, температура начнет выравниваться на таком же ровном атмосферном давлении. К 25-му, 26-му числам жара будет вполне сносной, до 26 градусов.

Интересно! Погода в Архангельске на 14 дней

Часовая таблица температуры на ближайшие дни

Число Утро День Вечер Ночь 22 июня +21°С +29°+33°С +26°+29°С +18°+21°С 23 июня +21°С +23°+28°С +23°+26°С +18°+21°С 24 июня +20°С +21°+28°С +21°+23°С +17°+20°С 25 июня +20°С +21°+26°С +21°+23°С +17°+20°С 26 июня +20°С +21°+26°С +21°+23°С +17°+20°С

На сегодня Гисметео погоду подробно по часам в Москве выкладывает на своих сайтах. В то же время повсеместно ожидаются кратковременные грозовые дожди с южным порывистым ветром при нормальном атмосферном давлении – 745-747 мм рт. ст.

С воскресенья, 23-го июня, изменится направление ветра, его принесет северный фронт.

Северный ветер существенно снизит жару, она неминуемо будет спадать. Дневные показатели снизятся до +23°+28°С, все также местами предвидятся дожди. По прогнозу синоптиков от Гидрометцентра, начало новой недели освежат кратковременные дожди, и будут местами беспокоить москвичей все дни, с 23-го числа вплоть до 26-го июня.

К воскресенью, 23-го июня, ожидаются вечерние кратковременные дожди с грозой и порывами ветра. Температура станет более комфортной, точный прогноз предсказывает, что показатели будут держаться в пределах +25°+27°С во всех районах города, в области – +23°+28°С.Такая же погода продлится и в последующие дни - 24-го, 25-го, 26-го июня. Так утверждают сотрудники Гидрометеоцентра.

Такова погода в Москве на сегодня и на несколько дней вперед.