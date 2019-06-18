Нижний Тагил - город, расположенный на территории Свердловской области. Вряд ли, кто-то из местных жителей может рассказать о теплом лете. Посмотрим, что погода приготовила в Нижнем Тагиле на ближайшие 10 дней.

Погода в Нижнем Тагиле на 10 дней самый точный прогноз Гидрометцентра

Гидрометцентр, на регулярной основе проводит замеры температуры, сравнивая показатели с теми, которые были актуальны в прошлые годы. Предлагаем вашему вниманию погоду на 10 дней в Нижнем Тагиле.

Информация Центра отличается точностью, поэтому если случаются минимальные отклонения, то это может быть связано с пришедшими в город циклонами.

Дата Прогноз Температура в градусах по Цельсию 19 июня На территории города ожидается небольшой дождь, переменная облачность, дождь будет идти местами, по области скорее всего осадков не будет + 20 20 июня В течении дня переменная облачность, с периодическим выпадением осадков. В этот день, скорее всего осадки вероятны по всему городу + 22 21 июня Пятница - осадков не ожидается, но тем не менее, учитывая, что предыдущие два дня шли дожди, температура воздуха снизится. Для данных широт - нормальное явление. +19 22 июня Суббота - в течение дня дождя не ожидается, температура воздуха начинает подниматься и приближаться к климатическим показателям последних лет + 20 23 июня Воскресенье - дождливая погода ожидается на территории всего города. Поэтому стоит взять с собой зонтик и отменить выезд на природу, для проведения выходного дня с семьей + 22 24 июня В понедельник температура воздуха поднимется до максимально возможной за последние 10 дней. Дождя в течение дня не будет. + 23 25 июня Солнечно, но при этом температура упадет на 2 градуса ниже, чем в предыдущий день +20 26 июня Температура снижается, центр исследования обещает дождь, который будет периодически идти в течение всего дня +19 27 июня В четверг температура станет снижаться, постоянная слякоть и влажность не дает солнцу прогреть воздух. +16 28 июня В течение дня небольшой дождь, температура повысится всего на один градус +20 29 июня Облачно с прояснениям, дождя не ожидается +18

Несмотря на то, что идет лето, в городе достаточно не жарко, постоянно идут дожди, как правило, в выходные дни, температура воздуха снижается.

Для сравнения, в этот же временной период в Москве, температура воздуха будет достигать до +31 градуса. Осадки не обещают, да и облачность маленькая. Поэтому если в Нижнем Тагиле стоит запастись терпением и зонтиками, ждать настоящего лета, то в Москве стоит подумать о том, как спрятаться от жары.