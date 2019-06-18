 
 
 

Клео.ру
 
 

Погода в Нижнем Тагиле на 10 дней

1 0

Нижний Тагил - город, расположенный на территории Свердловской области. Вряд ли, кто-то из местных жителей может рассказать о теплом лете. Посмотрим, что погода приготовила в Нижнем Тагиле на ближайшие 10 дней.

Погода в Нижнем Тагиле на 10 дней самый точный прогноз Гидрометцентра

Гидрометцентр, на регулярной основе проводит замеры температуры, сравнивая показатели с теми, которые были актуальны в прошлые годы.  Предлагаем вашему вниманию погоду на 10 дней в Нижнем Тагиле.

Информация Центра отличается точностью, поэтому если случаются минимальные отклонения, то это может быть связано с пришедшими в город циклонами.

Дата

Прогноз

Температура в градусах по Цельсию

19 июня

На территории города ожидается небольшой дождь, переменная облачность, дождь будет идти местами, по области скорее всего осадков не будет

+ 20

20 июня

В течении дня переменная облачность, с периодическим выпадением осадков. В этот день, скорее всего осадки вероятны по всему городу

+ 22

21 июня

Пятница - осадков не ожидается, но тем не менее, учитывая, что предыдущие два дня шли дожди, температура воздуха снизится. Для данных широт - нормальное явление.

+19

22 июня

Суббота - в течение дня дождя не ожидается, температура воздуха начинает подниматься и приближаться к климатическим показателям последних лет

+ 20

23 июня

Воскресенье - дождливая погода ожидается на территории всего города. Поэтому стоит взять с собой зонтик и отменить выезд на природу, для проведения выходного дня с семьей

+ 22

24 июня

В понедельник температура воздуха поднимется до максимально возможной за последние 10 дней. Дождя в течение дня не будет.

+ 23

25 июня

Солнечно, но при этом температура упадет на 2 градуса ниже, чем в предыдущий день

+20

26 июня

Температура снижается, центр исследования обещает дождь, который будет периодически идти в течение всего дня

+19

27 июня

В четверг температура станет снижаться, постоянная слякоть и влажность не дает солнцу прогреть воздух.

+16

28 июня

В течение дня небольшой дождь, температура повысится всего на один градус

+20

29 июня

Облачно с прояснениям, дождя не ожидается

+18

Несмотря на то, что идет лето, в городе достаточно не жарко, постоянно идут дожди, как правило, в выходные дни, температура воздуха снижается.

Для сравнения, в этот же временной период в Москве, температура воздуха будет достигать до +31 градуса. Осадки не обещают, да и облачность маленькая. Поэтому если в Нижнем Тагиле стоит запастись терпением и зонтиками, ждать настоящего лета, то в Москве стоит подумать о том, как спрятаться от жары.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
18.06.2019
Теги: погода прогноз погоды таблица

Читайте также

 

А какая погода в вашем городе? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору