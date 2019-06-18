Погода в Нижнем Тагиле на 10 дней
Нижний Тагил - город, расположенный на территории Свердловской области. Вряд ли, кто-то из местных жителей может рассказать о теплом лете. Посмотрим, что погода приготовила в Нижнем Тагиле на ближайшие 10 дней.
Погода в Нижнем Тагиле на 10 дней самый точный прогноз Гидрометцентра
Гидрометцентр, на регулярной основе проводит замеры температуры, сравнивая показатели с теми, которые были актуальны в прошлые годы. Предлагаем вашему вниманию погоду на 10 дней в Нижнем Тагиле.
Информация Центра отличается точностью, поэтому если случаются минимальные отклонения, то это может быть связано с пришедшими в город циклонами.
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Дата
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Прогноз
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Температура в градусах по Цельсию
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19 июня
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На территории города ожидается небольшой дождь, переменная облачность, дождь будет идти местами, по области скорее всего осадков не будет
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+ 20
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20 июня
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В течении дня переменная облачность, с периодическим выпадением осадков. В этот день, скорее всего осадки вероятны по всему городу
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+ 22
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21 июня
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Пятница - осадков не ожидается, но тем не менее, учитывая, что предыдущие два дня шли дожди, температура воздуха снизится. Для данных широт - нормальное явление.
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+19
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22 июня
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Суббота - в течение дня дождя не ожидается, температура воздуха начинает подниматься и приближаться к климатическим показателям последних лет
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+ 20
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23 июня
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Воскресенье - дождливая погода ожидается на территории всего города. Поэтому стоит взять с собой зонтик и отменить выезд на природу, для проведения выходного дня с семьей
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+ 22
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24 июня
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В понедельник температура воздуха поднимется до максимально возможной за последние 10 дней. Дождя в течение дня не будет.
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+ 23
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25 июня
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Солнечно, но при этом температура упадет на 2 градуса ниже, чем в предыдущий день
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+20
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26 июня
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Температура снижается, центр исследования обещает дождь, который будет периодически идти в течение всего дня
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+19
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27 июня
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В четверг температура станет снижаться, постоянная слякоть и влажность не дает солнцу прогреть воздух.
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+16
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28 июня
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В течение дня небольшой дождь, температура повысится всего на один градус
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+20
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29 июня
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Облачно с прояснениям, дождя не ожидается
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+18
Несмотря на то, что идет лето, в городе достаточно не жарко, постоянно идут дожди, как правило, в выходные дни, температура воздуха снижается.
Для сравнения, в этот же временной период в Москве, температура воздуха будет достигать до +31 градуса. Осадки не обещают, да и облачность маленькая. Поэтому если в Нижнем Тагиле стоит запастись терпением и зонтиками, ждать настоящего лета, то в Москве стоит подумать о том, как спрятаться от жары.