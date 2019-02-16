Оригинальные идеи для подарков на 23 февраля коллегам

Что купить на 23 февраля коллегам по работе? Выбор оригинального подарка для мужчины — не одно из самых простых заданий... Поэтому мы пришли помочь вам и составили список подарков, которые наверняка станут хитом даже для самых требовательных мужчин и коллег по работе! Помните, что независимо от того, какой бюджет вы хотите потратить на подарок, самое важное в этот день — это память и приятные слова.

Какие подарки не нравятся мужчинам

Коллегам по работе явно не понравятся синие рубашки или фиолетовые галстуки, которые хорошо сочетаются с цветом лица, цветом глаз и так далее.

Им не нравится, когда дарят носки или набор трусов.

Не привлекут их и статуэтки, сувениры, разве что если кто-то их не коллекционирует.

Если не хотите расстроить коллег, не стоит им дарить что-то общее или одинаковые подарки. Лучше когда ценовая категория каждого подарка одна, а вот сам подарок подобран индивидуально.

Что подарить мужчинам-коллегам

Разберемся подробнее, что преподнести на 23 февраля в качестве оригинального подарка.

Творческие личности

В этом типе мужчин обычно скрыта душа художника-фотографа. Для них можно приобретать фотографическое оборудование, надо быть сразу готовыми, что такой подарок стоит однозначно больше 500 рублей.

В качестве недорогого подарка мужчинам (коллегам по работе) на 23 февраля не обязательно должна быть камера по цене половины автомобиля, достаточно купить скромный гаджет до 4-6 тысяч рублей, например: объектив, зарядное устройство, видеокарту максимальной емкости.

Музыканты и любители IT

Для любителей музыки можно также найти широкий спектр гаджетов для прослушивания. Кроме того, выбрать подарок для таких коллег не составит труда, вспомнив о ранее приобретенных игрушках, которые у них уже есть.

Даже если мы действительно не знаем, что выбрать, мы можем попытаться найти замену той игрушке, которая у уже есть — мы покупаем более новый, обязательно более богатый и эффективный электронный гаджет, чем предыдущий в качестве оригинального подарка мужчинам-коллегам на 23 февраля.

Для любителей спорта

Эта категория мужчин-коллег по работе любит двигаться, постоянно поддерживать форму, хвастаться мышцами. Дайте возможность заниматься любимым видом спорта (пропуск в бассейн, тренажерный зал, если есть любовь к боевым искусствам — соответствующий билет на такие мероприятия).

Спортивный тип также любит быть хорошо одетым в плане спортивной одежды. Ему понравится брендовая блузка или футболка. Тем более, что он сможет похвастаться своими с трудом заработанными бицепсами в новом наряде, который был получен в качестве оригинального подарка на 23 февраля.

Вы также можете дать ему необходимое снаряжение в зависимости от вида спорта, которым он занимается. И последний вариант — билет на матч или другие спортивные игры за 1000 рублей.

Интеллектуалы

Мужчины-коллеги в этом типе предпочитают развитие ума. Они увлечены определенной литературой (наиболее популярными категориями увлечения являются история, информатика, путешествия, а также современная художественная литература).

Зная вашего коллегу по работе, вы наверняка будете понимать, в какой области он больше всего хочет читать книги, которые у него уже есть, о чем мечтает.

Интеллектуальный тип также не будет презирать билет в кино на интересующий его фильм, на театр (если он любит театр), на концерт, выставку. Это один из видов недорогих подарков на 23 февраля до 500 рублей.

Коллекционеры

Есть мужчины, которые любят что-то собирать и коллекционировать. Они ухаживают за своими трофеями, сортируют, чистят. Они могут собирать буквально все. От пивных банок до комиксов и музыки семидесятых.

Поэтому как недорогой подарок на 23 февраля можно купить ему модель для коллекции, которой у него еще нет. Так коллега станет более счастливым.

Путешественники

Такой тип мужчин любит осматривать достопримечательности, кататься, переезжать с места на место. Его еще не было во многих местах, хотя он всегда был везде. Он видел все старые замки в радиусе 100 км от дома или вдали, он знает наизусть пешеходные маршруты, организуемые каждую субботу, он чувствует себя как дома в пещере.

Такой мужчина-коллега любит горы, море, озера, леса, оригинальные места. Он не будет презирать воздушный шар, вертолет или даже телегу, запряженную лошадьми.

Если бы только он мог пойти куда-нибудь, увидеть что-то новое. Здесь есть большое пространство для творчества и идей в вопросе недорогих подарков на 23 февраля мужчинам и коллегам по работе.

Что еще подарить мужчине

Пивная кружка — практичный подарок на праздники мужчины-коллеги. Классическая пивная кружка — это всегда хорошая идея для подарка мужчине, она может быть изготовлена из толстого стекла и даже из керамогранита и дерева, принимает различные формы.

Кружки оснащены удобной ручкой, а пивные бокалы часто имеют сужение внизу, что облегчает их захват. Это один из самых оригинальных подарков на 23 февраля.

Водочные стаканы и настойки в виде пушек, черепов и пистолетов будут полезными в каждый дом. Необычные формы делают спиртовое стекло очень оригинальным. Такие забавные водочные бокалы будут полезны при встречах с друзьями и семьей. Вы также можете выбрать другой набор — забавный графин в форме пистолета или который будет располагаться на деревянной конструкции в форме автомобиля. Это, безусловно, очень оригинальный подарок для каждого мужчины, а особенно коллегам по работе.

Открывалка и пиво не должны быть скучными! Она может быть в форме гитары, ключа, самолета и ракеты. Но это также может быть магнитный нож в форме гориллы, который также выполняет функцию вешалки для ключей. Вы можете прикрепить его к холодильнику, чтобы он всегда был под рукой.

Приличный стеклянный графин для ликера, настойки или вина можно купить менее чем за 2-3 тысячи рублей. За графины из хрусталя нужно платить больше, но оригинальные подарки на 23 февраля того стоят. Графин позволяет элегантно подавать напиток, и в то же время является декоративным элементом интерьера. Оснащен плотной пробкой для сохранения аромата напитка. Стаканы для виски представляют собой сосуды из толстого стекла, которые препятствуют быстрому нагреву напитка.

Легко сказать — труднее выбрать. Но на самом деле выбрать оригинальный подарок для мужчины на 23 февраля легче, чем для женщины. Перед тем как выбрать подарок нужно обратить внимание на то, что мужское мышление отличается от женского.