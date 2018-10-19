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Рыбин бросил жену ради любовницы


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Пара Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой состоит в официальном браке 20 лет. На днях мужчина огорошил заявлением, что ушел от жены к любовнице.

Как оказалось, именно так начинались его отношения с Натальей. В момент знакомства он состоял в браке. Уже вторая по счету супруга Рыбина долгое время не подозревала о наличии соперницы. Сама Сенчукова довольствовалась ролью любовницы. Со временем их чувства стали сильными и серьезными. Как итог, Рыбин ушел от жены.

В браке с Натальей у них родился сын. Сейчас парень является студентом. Он увлекается музыкой.

Счастливую жизнь Виктора и Натальи огорчает факт, связанный со здоровьем. Как оказалось, супруги болеют одним и тем же недугом. Большая его опасность состоит в том, что никакими симптомами он не проявляется, и мужу с женой приходится регулярно проходить обследования.

Что это за недуг, семейная пара не призналась. Они сказали, что о диагнозе их сын знает, а сами они пересмотрели взгляды на основные жизненные ценности. Сейчас они стараются наслаждаться каждой отведенной им минутой. 


9 Не нравится 3 Нравится 19.10.2018 Теги: Виктор Рыбин

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