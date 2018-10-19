Рыбин бросил жену ради любовницы
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Пара Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой состоит в официальном браке 20 лет. На днях мужчина огорошил заявлением, что ушел от жены к любовнице.
Как оказалось, именно так начинались его отношения с Натальей. В момент знакомства он состоял в браке. Уже вторая по счету супруга Рыбина долгое время не подозревала о наличии соперницы. Сама Сенчукова довольствовалась ролью любовницы. Со временем их чувства стали сильными и серьезными. Как итог, Рыбин ушел от жены.
В браке с Натальей у них родился сын. Сейчас парень является студентом. Он увлекается музыкой.
Счастливую жизнь Виктора и Натальи огорчает факт, связанный со здоровьем. Как оказалось, супруги болеют одним и тем же недугом. Большая его опасность состоит в том, что никакими симптомами он не проявляется, и мужу с женой приходится регулярно проходить обследования.
Что это за недуг, семейная пара не призналась. Они сказали, что о диагнозе их сын знает, а сами они пересмотрели взгляды на основные жизненные ценности. Сейчас они стараются наслаждаться каждой отведенной им минутой.
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Лиса Москва / 20.10.18 08:55Гепатит? Вич? Спид?
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Мираж / 20.10.18 06:45Сифилис что ли у них?
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IVA / 19.10.18 14:58Мне на ум только ЗППП приходят, которые могут быть на двоих. Лучше бы не намекали на загадочный недуг.
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Ирина / 19.10.18 13:36Ребят, ну как так, всегда был Виктором, на те стал Юрием... жесть! Вы хоть источники-то читайте правильно....
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kers / 19.10.18 11:38Вот тебе и на! Красивая пара, а как некрасиво все начиналось…
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Дарина / 19.10.18 11:33Походу любовницей была не только Наталья. Нашлась у нее и сменщица. Других версий по поводу загадочного заболевания у меня нет.
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Настя / 19.10.18 11:19Заинтриговали, а что за болячка такая странная на двоих?