Олег Меньшиков — биография и личная жизнь

Народный артист России Олег Меньшиков смог завоевать широкую известность еще в СССР, снявшись в культовой ленте Михаила Казакова «Покровские ворота», но о его биографии поклонникам известно немного. Он считается одним из самых закрытых артистов, который редко дает интервью журналистам и никогда не рассказывает о своей личной жизни. У актера в активе много завершенных проектов в кино и в театре. Также он успешно показал себя в качестве исполнителя.

Олег Меньшиков — биография

Олег появился на свет в Серпухове Московской области 8 ноября 1960 года в семье военного инженера и врача. Мальчик учился на «хорошо» и «отлично» в школе № 866, а также посещал музыкальную школу, обучаясь игре на скрипке. Одноклассники с уважением относились к нему из-за его врожденного чувства юмора, веселого характера и уважительного отношения к окружающим.

В детстве Олег увлекался опереттой и регулярно посещал Театр оперетты. В старших классах он увлекся театром и стал ставить школьные спектакли по мотивам известных оперетт. Мальчик отлично владел игрой на фортепиано и красиво танцевал. Его театральный талант неожиданно был замечен во время свадьбы, куда юноша был приглашен с родителями. Олег аккомпанировал танцующим и себе, исполняя песни. Гости были представителями профессий искусства, присутствующий на празднике педагог театрального училища им. Щепкина Владимир Монахов предложил мальчику поступать в театральный вуз.

Владимир Монахов, преподаватель Театрального училища им. Щепкина: «Олег имел незаурядный актерский талант и был похож по манере исполнения и внешне на французского актера Жерара Филиппа».

После окончания школы в 1977 году Меньшиков успешно поступил в «Щепку», на курс к Николаю Афонину, который в то время был ректором училища. Олег обладал тонким чувством юмора, поэтому постоянно принимал участие в студенческих капустниках и юморинах, о которых до сих пор ходят легенды.

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Актерский талант Олега Евгеньевича Меньшикова был замечен коллегами, критиками и педагогами театрального училища им. Щепкина еще в студенческие годы. Настоящим триумфом стала роль второго плана в выпускном спектакле «Нашествие». Его педагог Н. Агафонов предложил Олегу сыграть главную роль, но тот отказался, выбрав второстепенного персонажа. На сцене он создал настоящий шедевр, смотреть на который пришло все училище.

Уже первые работы молодого артиста в театре и в кино были отмечены зрителями и критиками. Ему всегда удавалось создавать яркие и запоминающиеся образы, а роль Костика в «Покровских воротах», по мнению российских зрителей, считается самой лучшей его актерской работой.

При этом сам Меньшиков всегда старался уйти от типажа, созданного им в этом фильме, что ему всегда удавалось в ходе дальнейшей карьеры. В 2005 Олегу Евгеньевичу присвоили звание народного артиста России, но его фото редко появляются в глянцевых журналах из-за того, что артист не очень любит давать интервью. Его работу постоянно отмечают премиями и наградами. С 2012 года он возглавляет театр им. М. Ермоловой, с 2018 занимается педагогической работой в ГИТИСе.

Личная жизнь Олега Меньшикова

В немногочисленных интервью Олег Меньшиков иногда рассказывает об этапах своей биографии, но о личной жизни актер предпочитает не распространяться. Из-за того, что он долго не создавал семью, вокруг его имени стали появляться слухи о нетрадиционной ориентации.

В 2005 году, в возрасте 45 лет он впервые официально оформил брак с молодой актрисой Анастасией Черновой, которая была младше его на 23 года. Однако после этого сведений о приватной жизни актера не стало больше: супруги тщательно скрывают от общественности подробности своей семейной жизни. Из-за этого актеру Олегу Меньшикову журналисты приписывали отношения с Никитой Татаренковым, который сыграл с ним в «Золотом теленке», а также с Филиппом Киркоровым, рассказывая компрометирующие подробности о его биографии и личной жизни.

Инсайдеры сообщали, что в юности за будущей звездой постоянно бегало множество поклонниц, с которыми Меньшиков держался очень холодно. Также в желтой прессе обсуждалось, что приобщил молодого артиста к нетрадиционному меньшинству педагог театрального училища им. Щепкина Николай Верещенко.

Со своей женой Анастасией Олег Меньшиков познакомился на концерте Михаила Жванецкого в 2003 году. Супруги официально вместе с 2005 года, но в их семейной биографии не появилось детей. В 2013 году папарацци заметили пару у перинатального центра, но после этого не появлялось больше никакой новой информации о личной жизни артиста. Меньшиков в одном из интервью признался, что детей у него нет из-за болезни, указал, что пара не планирует усыновлять ребенка.

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В 2010 году актер был госпитализирован с гипертоническим кризом, в 2020 снова оказался на больничной койке. Тогда его поклонники подумали, что любимый артист заразился коронавирусной инфекцией, а в действительности он впал в кому после плановой операции в состоянии клинической смерти на операционном столе.

Врачи опасались, что из-за 7 дней в коматозном состоянии у него возникнут проблемы с ментальным здоровьем, однако актер смог восстановиться.

Карьера Олега Меньшикова

В 1981 году молодой актер Олег Меньшиков начал свою профессиональную биографию. Успешно закончив «Щепку», он поступил на службу в Малый театр, а в 1982 перешел в труппу Театра Советской Армии.

В кино он начал сниматься еще на последнем курсе, дебютировав в картине «Жду и надеюсь». Одновременно со съемками в этой картине его пригласил Никита Михалков в фильм «Родня».

Роман Балаян, советский и российский режиссер, один из постановщиков фильма «Жду и надеюсь»: «Когда я посмотрел пробы, хотел уговорить режиссера сменить Меньшикова на другого артиста, настолько плохо он выглядел в кадре. Перед этим я зашел к нему в гримерку и был потрясен увиденным. Олег играл на гитаре, пел и пританцовывал. Я понял, что его просто неправильно сняли. Он был настолько хорош в движении, что я порекомендовал его Никите Михалкову».

После успеха картины «Родня», где молодой Олег Меньшиков достойно показал себя в партнерстве с мэтрами советского кино, его профессиональная биография и личная жизнь кардинально поменялись. Следующей успешной работой артиста стала картина Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», в которой вместе с ним играли популярные актеры советского кино:

Людмила Гурченко;

Олег Янковский;

Олег Табаков.

Ошеломляющий успех в кинематографе Меньшикову принесла роль Костика в «Покровских воротах», режиссером которых был Михаил Козаков. Картина была снята по пьесе драматурга Л. Зорина. Роль и картина «Покровские ворота» стали культовыми уже после распада СССР. После этого на артиста посыпались предложения. В 90-е годы он сыграл много ролей различного плана — от капитана Фракасса до морского офицера.

Успех сопутствовал Олегу Евгеньевичу и на театральной сцене. В 1985 году актер перешел в труппу театра Ермоловой, однако у него не сложились отношения с худруком Валерием Фокиным и труппой во время работы над спектаклем, после чего Олег Евгеньевич ушел в театр Моссовета. Здесь ему досталась роль поэта Сергея Есенина, за которую члены Британской академии искусств вручили ему премию Лоуренса Оливье. Партнершей актера была английская театральная актриса Ванесса Редгрейв.

В августе 1991 года представители британских властей предложили актеру подданство Великобритании, но Меньшиков отказался. В 90-е он снялся в «Кавказском пленнике» Сергея Бодрова-старшего и в российско-французской картине «Восток-Запад».

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В 2000 году актер поставил фильм-спектакль «Горе от ума», а позже снялся в ленте «Статский советник» и в трилогии Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». В это время Меньшиков реже снимался, тщательно отбирая роли, однако не все картины получались кассовыми. Роль Остапа Бендера вызвала неоднозначные оценки критиков и прошла незамеченной зрителями.

Через год он снялся в картине по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В 2012 году его пригласили в проект «Легенда № 17» на роль известного советского тренера Анатолия Тарасова. В 2016 вышла фантастическая картина Федора Бондарчука «Притяжение» с его участием. В 2017 актер снялся в мистическом детективе «Гоголь. Начало», в это же время принял участие в телевизионном шоу «Танцы со звездами» в качестве члена жюри.

В 2021 году в связи с разразившимся скандалом в театре М. Ермоловой, финансовой и художественной частью которого с 2012 он руководил, 60-летний Олег Евгеньевич оставил пост директора, но продолжил заниматься театром в качестве худрука.

Олег Меньшиков — новости, фото

В последних новостях с именем актера связан скандал в театре им. Ермоловой, который разразился в июле 2021 года. Меньшиков в условиях пандемии уволил 22 актера из труппы, среди которых были его подруга Татьяна Догилева и дочь народного артиста РСФСР Анатолия Папанова. Уволенные актеры составили петицию, указав, что сам Меньшиков в прошлом году официально задекларировал 35 млн руб. дохода. После скандала актер ушел с должности директора театра, оставив за собой место художественного руководителя.

После возвращения из комы Олег Евгеньевич, по его личному признанию, на все стал смотреть по-новому. Несмотря на проблемы со здоровьем, он с 2021 года снимается в сериале «Ваша честь», продолжает руководить театром и заниматься педагогической работой.

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