Константин Крюков — биография, личная жизнь, новости

Внук знаменитого советского актера и режиссера Сергея Бондарчука, сын его дочери Елены, получил известность как продолжатель актерской династии советского времени и современной России. Константин Крюков, биография которого неизменно начинается с упоминания о том, что он выбрал карьеру киноактера, все чаще позиционирует себя как ювелир, геммолог, юрист и художник. Это наглядное свидетельство его всесторонней одаренности, смелости в освоении новых сфер творческой жизни.

Константин Крюков — биография

Бабушкой мальчика, родившегося в феврале 1985 года, была знаменитая актриса Ирина Скобцева, дедушкой — один из самых известных актеров и режиссеров советского периода Сергей Бондарчук. Их дочь Елена, пребывая в браке с доктором философских наук Виталием Крюковым, на момент рождения сына проживала с мужем в Швейцарии. Детство Константина прошло в стране банкиров, поэтому, когда семья вернулась в Москву, он некоторое время учился в школе при немецком посольстве, где преподавание велось на немецком языке, который первым выучил ребенок.

На успешном исполнении ролей его продуктивная деятельность не остановилась, хотя авторы некоторых жизнеописаний уверены, что без именитых родственников он не получил бы возможности попробовать свои силы в этой отрасли. Со временем биография Константина Крюкова стала более успешно продолжаться в России — он адаптировался к новой жизни почти безболезненно, потому что мать прививала ему с самого раннего детства любовь к русской культуре.

По настоянию своего именитого деда Костя окончил с отличием художественную школу в Цюрихе. В немецкой школе учился недолго — предметы за 10-й и 11-й класс сдал экстерном.

В 2001 году, в 16-летнем возрасте, закончил московский филиал Американского института геммологии и стал его самым молодым выпускником — специалистом по драгоценным камням. В тот же год решил получить юридическое образование, для чего поступил в МГЮА им. О. Кутафина, который окончил в 2006.

Родители в биографии Крюкова Константина решали не много — художественную школу и филиал американского института он закончил по настоянию деда, который делал все возможное, чтобы мальчик не выбрал актерскую стезю. Изначально он и сам не хотел заниматься этим непростым делом, поскольку мать постоянно находилась в театре, на репетициях или съемках, и даже за семейным столом предметом обсуждения были новые проекты и отснятые части фильмов. Такая карьера казалась ему утомительной, а деятельность — непривлекательной и изматывающей.

Все чудесным образом переменилось до окончания МГЮА — еще в академии он стал сниматься в кино и по специальности юриста решил не работать.

Р. Толоконников, кинокритик, историк кино: «Ювелирное мастерство привлекало самодеятельного художника больше. В 2009 год он совместно с английской компанией разработал коллекцию под названием «Выбор», периодически занимался дизайном ювелирных изделий в качестве подарков своим родственникам. Художественная школа тоже наложила отпечаток на жизнь потомка именитого семейства — у него есть мастерская в Праге, куда он периодически отправляется поработать и побыть в одиночестве».

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Личная жизнь Константина Крюкова

В описании деятельности Константина как ювелира говорится, что первое кольцо он сделал в подарок матери, в 17 лет. В 20 лет он разработал кольца для собственной свадьбы. Бурная личная жизнь началась с поступления в МГЮА. Заглянув в ближайшую к учебному заведению кофейню, он познакомился с Евгенией Варшавской, которую выбрал из всей компании подруг, сидящих за столиком. Избранница оказалась дочерью угольного магната, но ведь и сам Константин был не из бедных и неизвестных, поэтому, повстречавшись несколько лет, они помпезно обручились и надели друг другу эксклюзивные кольца.

Но в биографии Константина Крюкова на этом личная жизнь только начиналась. Вскоре после рождения дочери Юлии пара развелась. Официальной причиной была неготовность Константина к браку и тяготам семейной жизни, однако есть мнение, что причиной развода с Варшавской были постоянные измены супруга, которые не хотела терпеть Евгения. Уже через короткое время после развода с Крюковым она снова вышла замуж и родила мальчика. Возможно, такая нетерпимость к постоянным изменам звездного мужа была вызвана тем, что жена была на два года старше. Как раз в это время Елена Бондарчук умирала от рака, поэтому сын переехал на время к родителям.

Алина Алексеева — важный и знаковый этап в биографии и личной жизни Константина Крюкова. После развода папарацци приписывали ему многочисленные связи и романы, позиционируя как заядлого ловеласа. Однако еще до этого события ему повстречалась Алина — такая же многогранная: она пробовала себя в ипостаси пиар-менеджера, получила образование юриста, пыталась работать на телевидении.

Алина произвела на Константина огромное впечатление: ее характер и внешность показались ему поразительными, поэтому из деловых отношения быстро переросли в романтические. После четырех лет проживания в гражданском браке пара обвенчалась, а затем последовала пышная церемония бракосочетания.

С мая 2013 года личная жизнь и биография Константина Крюкова, актера, ювелира и художника, отражается в многочисленных фото с супругой. Последние новости в глянцевых изданиях регулярно размещают сообщения о беременности Алины, намекают на пополнение в семье, которое появится в скором времени. Однако все эти домыслы в очередной раз оказываются ложными, поэтому второе обширное поприще для догадок — почему у пары нет детей.

Алина недавно организовала галерейный проект, цель которого — продвижение молодых талантов, и он быстро превратился из онлайн-платформы по продаже предметов творчества в полноценную площадку, принимающую участие в американских мероприятиях такого рода.

Карьера Константина Крюкова

Творческий путь артиста начался с картины, доверенной его родному дяде, Федору Бондарчуку. Известно, что вся семья дружно уговаривала Константина пройти кастинг. Несмотря на уверения, что ему помогла харизма и конкурсный отбор он проходил на общих основаниях, одну из главных ролей — бойца с позывным Джоконда — доверили человеку без специального образования. Биография ювелира и юриста трансформировалась в жизнеописание актера Константина Крюкова. Ему пришлось учиться на съемочной площадке элементарным вещам.

После выхода в свет «9-й роты» фильм критиковали профессиональные военные, ветераны боевых действий, люди, принимавшие в той войне непосредственное участие. Цель, поставленная авторами, была достигнута, множество людей восприняло этот фильм как правду, несмотря на всестороннюю критику.

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Родители и родственники принимали непосредственное участие в актерской биографии и личной жизни Константина Крюкова. Его отец, кроме профессии философа, был геммологом. Дядя — режиссером фильма, в котором он дебютировал. Тетя, Наталья Бондарчук — заслуженная артистка РСФСР, актеры — двоюродные братья и сестра. Даже единокровный брат тоже выбрал, по случайному совпадению, нелегкую актерскую стезю.

В этом отношении иллюстративен детский фильм под названием «Письмо из прошлого», где Константин снялся со своей бабушкой Ириной Скобцевой.

Первая знаковая роль, благодаря которой он сразу стал известным, продолжилась чередой не самых удачных образов и предложений:

В «Трех полуграциях» он получил ничем не примечательную роль писателя. В «Жаре» прожигателя жизни исполнил на редкость неудачно, что было отмечено кинокритиками. От роли мужчины нетрадиционной ориентации в телевизионном сериале Константин отказался. Роль эмигранта, который вернулся на родину и всем недоволен, он сыграл прекрасно.

Всего в фильмографии актера более 50 фильмов: комедии, исторические картины, ситкомы, спортивная драма «Чемпионы», роль в которой он получил за сходство с Антоном Сихарулидзе. Сыграть у Жигунова в «Трех мушкетерах» он не смог из-за сильной аллергии на лошадей и других домашних животных.

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Константин Крюков — новости, фото

Периодически в желтой прессе появляются утверждения, что актер не оставил ювелирное дело. Однако кроме украшений, которые он дарит своей именитой бабушке, в подтверждение этому приводится лишь пять коллекций десятилетней давности, созданных объединенными усилиями ювелирного дома «Эстет» и компании Крюкова, с оригинальной концепцией — кулонами в форме сердца.

Новости о славной династии актеров периодически появляются в прессе. Сначала не стало матери, потом отмечали свадьбу Федора Бондарчука, еще через некоторое время скончалась бабушка. Со второй супругой у Константина отношения прекрасные, но в браке нет детей. Однако с первой он периодически ездит на отдых, чтобы иметь возможность видеться с дочерью.

Константин принял участие в дубляже трех фильмов, работал в 7 телевизионных проектах — на СТС, Первом, России, России-2. Периодически ездит в Прагу, чтобы поработать в одиночестве. Многогранная творческая деятельность говорит о всесторонней одаренности Константина.

Итоги

Константин Крюков — представитель известной в России и за рубежом актерской династии. Его дедушка и бабушка — Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева. Все близкие родственники, кроме отца, имеют отношение к кинематографу.

Первую главную роль Константин получил в фильме родного дяди, Федора Бондарчука. Женат во второй раз, на Алине Алексеевой, уроженке Саратова, есть дочь от первого брака.