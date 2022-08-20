Игорь Петренко — биография, личная жизнь, дети

Кто такой Игорь Петренко, биография и личная жизнь, семья, жена, дети. Карьера актера, фильмография. Последние новости, фото
У российского актера Игоря Петренко непростая биография. Его называют российским Аленом Делоном. Артист сыграл огромное количество разноплановых ролей, среди которых советские разведчики, российские летчики, декабристы, литературные персонажи, реальные люди, сыщики и даже алхимики. Петренко стал одним из самых востребованных актеров российского кинематографа, которому доверяют играть прототипов реальных героев России, несмотря на то, что у актера была судимость по тяжелой уголовной статье. Игорь сумел не стать жертвой собственной юношеской инфантильности и незрелости, полностью изменил свои взгляды на жизнь и смог создать впечатляющую галерею персонажей в кино и на театральной сцене.
Игорь Петренко — биография
Петренко Игорь появился на свет в ГДР, в Потсдаме, 23 августа 1977 года. Казалось, что биография мальчика из семьи советского подполковника, несшего службу в ЗГВ, будет счастливой и безоблачной. Мама, Татьяна Анатольевна, работала переводчиком, поэтому Игорь с детства любил иностранные языки. Также от мамы, которая была заядлой театралкой, Игорь унаследовал любовь к театру. Кроме сына, в семье росла старшая дочь Ирина. Все мужчины по отцовской линии выбирали профессию военного.
Когда мальчику исполнилось 3 года, отца, Петра Петренко, перевели в Москву. Игорь в школе учился не очень хорошо, отдавая предпочтение только английскому, также занимался самбо и дзюдо. В возрасте 15 лет в его жизни возникли очень серьезные проблемы, которые могли полностью поломать его судьбу. Юноша легкомысленно завел дружбу с полукриминальной компанией, из-за которой оказался на скамье подсудимых. В 1992 году он оказался замешан в преднамеренном убийстве, на котором очутился со своим старшим товарищем. Петренко согласился составить ему компанию, чтобы заставить кредитора списать его долг в 100 тыс. руб. Молодые люди взяли с собой дробовик, из которого потом старший товарищ застрелил своего кредитора.
Юноше также пришлось пройти психиатрическую экспертизу, проведя 1 год и 8 месяцев в лечебнице. Затем его выпустили из-под стражи до суда из-за того, что он был несовершеннолетним. Игорь сумел окончить школу и поступить в Высшее театральное училище им. Щепкина. Суд над ним состоялся в 1997 году, но судья учел, что он был несовершеннолетним на момент совершения убийства и был вовлечен в преступную группировку более старшими товарищами. Также Петренко помогли положительные характеристики, которые ему дали в театральном училище. С учетом всех смягчающих обстоятельств суд приговорил Игоря Петренко к 8 годам условно.
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После суда актер Петренко Игорь смог закончить «Щепку» в 2000 году и поступил на службу в Малый Театр. После этого его творческая биография долго была связана с кино. По этой причине ему пришлось через 2 года уйти из театра из-за большой загруженности на съемочных площадках.
После этого фильма Игорь Петренко попал в обойму самых высокооплачиваемых актеров российского кино и в его фильмографии появились следующие картины:
- «Тарас Бульба»;
- «Шерлок Холмс»;
- «Рубеж»;
- «Смерш-2»;
- «Небо».
В 2017 актер вернулся в Малый театр, где также успешно показал себя, создав яркие образы в спектаклях:
- «Метель»;
- «Триумфальная арка»;
- «Перед заходом солнца»;
- «Игроки».
В 2021 году у актера наступил особый период в карьере. По заказу Министерства обороны РФ его пригласили на главную роль в картине «Небо», где он должен был исполнить роль летчика — капитана Муравьева, прототипом которого стал Герой России Олег Пешков.
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Личная жизнь, семья, дети Игоря Петренко
Папарацци и поклонники пристально наблюдают за Игорем Петренко, его биографией и личной жизнью, в связи с этим постоянно появляются публикации в СМИ. Известно, что актер был три раза женат. Первой женой Петренко стала его однокурсница по «Щепке» Ирина Леонова, но брак распался через два года. Причиной развода стал роман артиста с актрисой Екатериной Климовой, которая на тот момент также состояла в браке с актером Ильей Хорошиловым, от которого у нее была дочь.
С Климовой актер официально оформил отношения сразу после развода в 2004 году. Их считали самой красивой парой отечественного кинематографа, но в 2014 семья распалась. Игорь Петренко не вдается в подробности этого периода своей биографии, указывая на то, что в семье были проблемы. Пара решила расстаться, сохранив теплые отношения друг с другом ради общих детей. У Екатерины Климовой и Игоря Петренко двое сыновей — Матвей, родившийся в 2006, и Корней, который появился на свет в 2008.
Карьера Игоря Петренко
С 2000 года Игорь Петренко постоянно снимается в кино. В его фильмографии более 60 завершенных работ. Успешным стартом актерской карьеры стала картина «Звезда» по одноименной повести советского писателя Э. Казакевича. Сложность работы состояла в том, что требовалось сыграть не хуже, чем в знаменитом советском фильме, и это молодому актеру удалось. За роль лейтенанта Травкина Петренко был награжден Государственной премией, а также получил премию «Открытие года» после успешного проката картины.
Настоящим событием стала также картина Павла Чухрая «Водитель для Веры», в которой молодой Петренко смог создать глубокий психологический портрет своего героя. Актер много снимается в военных фильмах, за что был удостоен специальных премий силовых структур:
- им. Ф. Э. Дзержинского;
- ФСБ России;
- МО РФ.
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Рельефной и драматичной получилась в его исполнении роль Андрия в экранизации повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Его дуэт с Богданом Ступкой в финальных сценах фильма, где Тарас убивает своего младшего сына, поражает глубиной и драматизмом.
Особым этапом для Игоря Петренко стала работа над образом капитана Муравьева из картины «Небо». Перед актером стояла задача показать образ реального участника сирийской кампании — Героя России Олега Пешкова, погибшего в Сирии во время исполнения своего воинского долга.
С 2017 года Петренко одновременно со съемками в кино служит в Малом Театре, куда он вернулся снова. В 2020 он был удостоен премии «Звезда театрала» за лучшую мужскую роль в спектакле «Игроки».
Игорь Петренко — новости, фото
Хотя актер не имеет своей личной страницы в соцсетях, его фото регулярно выкладывает супруга Кристина Бродская в микроблоге, который она ведет. Поклонников Петренко встревожили последние новости о его персоне — на новых фото, где Игорь стоит рядом с дочерьми и с женой, видно, что он сильно похудел. Подписчики предполагают, что артист много работает, т. к. является многодетным отцом, который принимает участие в жизни всех своих пятерых детей.
Известно, что он помогает материально своей бывшей жене Екатерине Климовой в воспитании сыновей. На фото видно, что артист сменил имидж, отрастив бороду. Поклонники волнуются за своего любимого артиста, сетуя на то, что он выглядит изможденным.
Сам Игорь считает себя счастливым человеком: у него есть семья, пятеро детей и любимая работа. Актер полон творческих планов. В 2022 году вышел новый сезон сериала «Смерш» с его участием, который получил высокую зрительскую оценку.
Итоги
- Игорь Петренко — один из ведущих российских актеров, который сумел создать большое количество харизматичных образов военных.
- В подростковом возрасте Игорь Петренко был обвинен в соучастии в убийстве, за что его осудили на 8 лет условно. Этот случай перевернул жизнь молодого человека, заставив сделать все, чтобы вернуть себе доброе имя и положительную репутацию. Петренко стал актером, который лучше многих может создать образ советского и российского военного. Именно ему в 2021 доверили сыграть главную роль в фильме «Небо», прототипом которой стал Герой России, летчик Олег Пешков, погибший в Сирии в 2015.
- Игорь Петренко считается одним из самых красивых отечественных актеров сегодня, его поклонники любят сравнивать его с молодым Аленом Делоном, на которого Петренко очень похож.
- Актер был три раза женат. У него пять детей от двух браков: двое сыновей от актрисы Екатерины Климовой и три дочери от актрисы Кристины Бродской.
- Петренко успешно работает не только в кино, но и в театре, куда он смог вернуться в 2017 год. За роли на съемочной площадке и на театральной сцене актер регулярно получает премии и награды.