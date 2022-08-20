Игорь Петренко — биография, личная жизнь, дети

У российского актера Игоря Петренко непростая биография. Его называют российским Аленом Делоном. Артист сыграл огромное количество разноплановых ролей, среди которых советские разведчики, российские летчики, декабристы, литературные персонажи, реальные люди, сыщики и даже алхимики. Петренко стал одним из самых востребованных актеров российского кинематографа, которому доверяют играть прототипов реальных героев России, несмотря на то, что у актера была судимость по тяжелой уголовной статье. Игорь сумел не стать жертвой собственной юношеской инфантильности и незрелости, полностью изменил свои взгляды на жизнь и смог создать впечатляющую галерею персонажей в кино и на театральной сцене.

Игорь Петренко — биография

Петренко Игорь появился на свет в ГДР, в Потсдаме, 23 августа 1977 года. Казалось, что биография мальчика из семьи советского подполковника, несшего службу в ЗГВ, будет счастливой и безоблачной. Мама, Татьяна Анатольевна, работала переводчиком, поэтому Игорь с детства любил иностранные языки. Также от мамы, которая была заядлой театралкой, Игорь унаследовал любовь к театру. Кроме сына, в семье росла старшая дочь Ирина. Все мужчины по отцовской линии выбирали профессию военного.

Когда мальчику исполнилось 3 года, отца, Петра Петренко, перевели в Москву. Игорь в школе учился не очень хорошо, отдавая предпочтение только английскому, также занимался самбо и дзюдо. В возрасте 15 лет в его жизни возникли очень серьезные проблемы, которые могли полностью поломать его судьбу. Юноша легкомысленно завел дружбу с полукриминальной компанией, из-за которой оказался на скамье подсудимых. В 1992 году он оказался замешан в преднамеренном убийстве, на котором очутился со своим старшим товарищем. Петренко согласился составить ему компанию, чтобы заставить кредитора списать его долг в 100 тыс. руб. Молодые люди взяли с собой дробовик, из которого потом старший товарищ застрелил своего кредитора.

Из-за тяжести совершенного преднамеренного убийства Петренко, несмотря на то, что он был несовершеннолетним, арестовали и во время следствия держали в камере «Матросской тишины» почти год.

Юноше также пришлось пройти психиатрическую экспертизу, проведя 1 год и 8 месяцев в лечебнице. Затем его выпустили из-под стражи до суда из-за того, что он был несовершеннолетним. Игорь сумел окончить школу и поступить в Высшее театральное училище им. Щепкина. Суд над ним состоялся в 1997 году, но судья учел, что он был несовершеннолетним на момент совершения убийства и был вовлечен в преступную группировку более старшими товарищами. Также Петренко помогли положительные характеристики, которые ему дали в театральном училище. С учетом всех смягчающих обстоятельств суд приговорил Игоря Петренко к 8 годам условно.

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После суда актер Петренко Игорь смог закончить «Щепку» в 2000 году и поступил на службу в Малый Театр. После этого его творческая биография долго была связана с кино. По этой причине ему пришлось через 2 года уйти из театра из-за большой загруженности на съемочных площадках.

Первые съемки пришлись на 2000 год, когда Петренко сыграл в молодежном сериале. В 2002 харизматичного молодого артиста пригласили в картину «Звезда», которая стала его первым успехом. Потом была работа в картине Павла Чухрая «Водитель для Веры», которая вышла на экраны в 2004.

После этого фильма Игорь Петренко попал в обойму самых высокооплачиваемых актеров российского кино и в его фильмографии появились следующие картины:

«Тарас Бульба»;

«Шерлок Холмс»;

«Рубеж»;

«Смерш-2»;

«Небо».

В 2017 актер вернулся в Малый театр, где также успешно показал себя, создав яркие образы в спектаклях:

«Метель»;

«Триумфальная арка»;

«Перед заходом солнца»;

«Игроки».

В 2021 году у актера наступил особый период в карьере. По заказу Министерства обороны РФ его пригласили на главную роль в картине «Небо», где он должен был исполнить роль летчика — капитана Муравьева, прототипом которого стал Герой России Олег Пешков.

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Личная жизнь, семья, дети Игоря Петренко

Папарацци и поклонники пристально наблюдают за Игорем Петренко, его биографией и личной жизнью, в связи с этим постоянно появляются публикации в СМИ. Известно, что актер был три раза женат. Первой женой Петренко стала его однокурсница по «Щепке» Ирина Леонова, но брак распался через два года. Причиной развода стал роман артиста с актрисой Екатериной Климовой, которая на тот момент также состояла в браке с актером Ильей Хорошиловым, от которого у нее была дочь.

С Климовой актер официально оформил отношения сразу после развода в 2004 году. Их считали самой красивой парой отечественного кинематографа, но в 2014 семья распалась. Игорь Петренко не вдается в подробности этого периода своей биографии, указывая на то, что в семье были проблемы. Пара решила расстаться, сохранив теплые отношения друг с другом ради общих детей. У Екатерины Климовой и Игоря Петренко двое сыновей — Матвей, родившийся в 2006, и Корней, который появился на свет в 2008.

В 2013 году в личной жизни актера появилась Кристина Бродская, с которой он познакомился во время съемок картины «Шерлок Холмс». После развода с Екатериной Климовой Петренко оформил отношения с Кристиной. У пары трое дочерей: София-Каролина, Ева и Мария.

Карьера Игоря Петренко

С 2000 года Игорь Петренко постоянно снимается в кино. В его фильмографии более 60 завершенных работ. Успешным стартом актерской карьеры стала картина «Звезда» по одноименной повести советского писателя Э. Казакевича. Сложность работы состояла в том, что требовалось сыграть не хуже, чем в знаменитом советском фильме, и это молодому актеру удалось. За роль лейтенанта Травкина Петренко был награжден Государственной премией, а также получил премию «Открытие года» после успешного проката картины.

Настоящим событием стала также картина Павла Чухрая «Водитель для Веры», в которой молодой Петренко смог создать глубокий психологический портрет своего героя. Актер много снимается в военных фильмах, за что был удостоен специальных премий силовых структур:

им. Ф. Э. Дзержинского;

ФСБ России;

МО РФ.

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Рельефной и драматичной получилась в его исполнении роль Андрия в экранизации повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Его дуэт с Богданом Ступкой в финальных сценах фильма, где Тарас убивает своего младшего сына, поражает глубиной и драматизмом.

Особым этапом для Игоря Петренко стала работа над образом капитана Муравьева из картины «Небо». Перед актером стояла задача показать образ реального участника сирийской кампании — Героя России Олега Пешкова, погибшего в Сирии во время исполнения своего воинского долга.

Актер Иван Батарев, партнер Игоря Петренко в картине «Небо», исполнивший роль штурмана: «Ответственность была очень высокая. Все съемки проходили в максимально приближенной к реальным событиям обстановке. Мы с Игорем даже медкомиссию настоящую прошли и на истребителе по взлетной полосе порулили, но в небо нам не разрешили подняться. Премьера фильма состоялась в гарнизоне, где служил Олег Пешков. Когда после завершения фильма раздались аплодисменты в зале, мы поняли, что у нас все получилось, но очень тяжело было выходить на сцену — в зале сидели живые прототипы, родственники, друзья и коллеги Олега Пешкова».

С 2017 года Петренко одновременно со съемками в кино служит в Малом Театре, куда он вернулся снова. В 2020 он был удостоен премии «Звезда театрала» за лучшую мужскую роль в спектакле «Игроки».

Игорь Петренко — новости, фото

Хотя актер не имеет своей личной страницы в соцсетях, его фото регулярно выкладывает супруга Кристина Бродская в микроблоге, который она ведет. Поклонников Петренко встревожили последние новости о его персоне — на новых фото, где Игорь стоит рядом с дочерьми и с женой, видно, что он сильно похудел. Подписчики предполагают, что артист много работает, т. к. является многодетным отцом, который принимает участие в жизни всех своих пятерых детей.

Известно, что он помогает материально своей бывшей жене Екатерине Климовой в воспитании сыновей. На фото видно, что артист сменил имидж, отрастив бороду. Поклонники волнуются за своего любимого артиста, сетуя на то, что он выглядит изможденным.

Сам Игорь считает себя счастливым человеком: у него есть семья, пятеро детей и любимая работа. Актер полон творческих планов. В 2022 году вышел новый сезон сериала «Смерш» с его участием, который получил высокую зрительскую оценку.

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