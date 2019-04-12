Новолуние в июне 2019 года

Первые двое суток наступающего лета ночной спутник Земли будет находиться в четвертой фазе, соответствующей 27-му, 28-му и 29-му лунным дням. Это предшествие Новолуния в июне 2019 г, когда происходит полный спад сателлита, и понятно, с какого числа начнется Новая Луна.

Влияние Новолуния

В фазе Новой Луны, как и в другие месяцы, более всего будут страдать мужчины. Отчего это происходит астрологи не дают объяснений. Но остается факт: у мужчин пропадает интерес к ранее занимавших их делам, и от этого они сами приходят в замешательство, расстраиваются. У них на этом фоне появляется раздражительность, непонимания с сотрудниками, неувязки в семейных отношениях.

В эти дни мужчины уверены, что их никто не понимает, такое состояние приводит их к всплескам агрессии.

Однако многие люди в эти дни делают ошибки в поведении на работе и дома, отчего становятся равнодушными ко всему, апатичными. Человек испытывает усталость, тревожность. Астрологи рекомендуют защищаться от негативного воздействия Новолуния. Надо предусмотреть, когда оно начинается, в этом поможет астрологический календарь.

Заранее зная, когда, с какого числа по какое будет Новолуние в июне 2019 г, можно оградить себя и близких людей от излишней нервозности.

Внимание! Следует держать себя в руках своей силой воли, не давать отрицательным эмоциям выплескиваться на окружающих. Если своих сил не достаточно, можно пить успокоительные травяные чаи, лекарственные средства.

Надо настраиваться на позитив, быть уверенным, что пройдут неблагоприятные дни, и неприятности закончатся. Ведь ждать надо всего-то несколько дней. За Новолунием придет фаза роста полумесяца, энергетика человека увеличится, в жизни начнется позитивный период.

Причиной этому будет физиологическое укрепление организма, происходящее под действием ночного светила. Этому процессу можно помочь самостоятельно: очистить организм, дать себе диетическое разгрузочное питание на дни Новолуния. Отказаться от алкогольных напитков, сократить число выкуриваемых обычно сигарет по возможности до минимума, не пить крепкий черный чай, кофе.

Можно выйти с детьми на прогулку в парковую зону, отвлечься от гнетущих мыслей о сложностях на работе и дома. Мысленное поле очистится, настрой станет позитивным. Многим людям в такие дни помогает возможность побыть в уединении.

С какого числа и по какое Новолуние в июне 2019 года

Лунный календарь астрологи составляют заранее, имея опыт просчета смены фаз Луны по длительности лунных дней. Поэтому люди заранее знают, когда, с какого числа по какое будет Новолуние в июне 2019 г, все даты и время наступления смены фаз указаны в астрологическом календаре.

По составленной астрологами таблице известно, что Новолуние первого летнего месяца текущего года наступит 3-го числа.

Таблица Состояние Луны Дата Время Убывающий спутник 01.06. – 02.06. Новолуние 03.06. 13:01 Растущая фаза Луны с 04.06.

Лунный календарь на страницах интернета указывает благоприятные и неблагоприятные дни, дает полную информацию о смене фаз Луны, ее связи со знаками Зодиака. Используя лунный календарь, когда уже известны дни Новолуния в июне 2019 г, можно планировать дела, поездки, значимые встречи.

Из таблицы видно, что Новолуние приходится на разгар солнечного дня, Новолуние в июне 2019 г, известное, когда, с какого числа наступает, время видимости с Земли будет иметь минимальное, эта фаза сателлита не будет видна людям. По прогнозам астрологов, видимость спутника будет равняться 0 в течение нескольких часов. Ближе к вечеру увеличится освещенность ночного светила, его можно будет увидеть с Земли.

Надо знать! Даже зная, с какого числа и во сколько будет Новолуние в июне, его сложно будет увидеть с поверхности Земли.

Календарь указывает благоприятные дни на июнь:

1-е и 2-е июня, дни убывающей Луны;

с 4-го по 9-е июня, дни растущей Луны.

Здесь же дается указание на неблагоприятные дни месяца:

3-го июня, сам день Новолуния.

В благоприятные дни удачным будет планировать дела, выполнять необременительную текущую работу, посвятить день пассивному отдыху. В неблагоприятный день не рекомендуется начинать новые проекты, выполнять масштабную работу, затевать грандиозные дела дома. Не удачным станет поход к парикмахеру, косметологу, в фитнес-зал.

Какие ритуалы проводят

Обряды на приход денег лучше провести в Новолуние в июне 2019 г. Для их проведения не требуются особенные атрибуты, амулеты. Проводить их не сложно. Полночь дня Новолуния – лучшее время, чтобы провести ритуалы на прибыль.

Перед проведением магического обряда важно подать нищим, которым нужна помощь, совершить церковное пожертвование. Это поможет успешному результату ритуала.

Проводится он так: берется купюра среднего достоинства с цифрой 5, но не с единицей. С расправленной купюрой надо выйти во двор, показать банкноту Луне, затем положить ее в кошелек отдельно от других денег. Тратить ее до следующего Новолуния нельзя, тогда весь месяц в кошельке будет достаточно денег. На следующее Новолуние таким же способом заговаривается другая купюра. Проводится ритуал с произнесением любых слов, важно просить у Луны денег, как зерен в поле.

Используется ритуал с водой: надо поставить в Новолуние на подоконник стакан воды, и не трогать его до Полнолуния. Затем в полночь умыться этой водой, такой ритуал привлекает потоки денег. Популярен ритуал с монетами: поклониться 7 раз низко Луне, бросить монеты, вслух просить денег теми же словами, что в ритуале с купюрами.

Гадалки не рекомендуют! Нельзя проводить в Новолуние ритуалы на убывание болезней, лишнего веса, вредных привычек. В это время фаза Луны начинает расти, и такие проблемы не уходят, а усугубляются.

Когда загадывать желание

В Новолуние в июне 2019 г известно, когда, с какого числа лучше всего загадывать желания – это полночь зарождения Новой Луны, ночь со 2-го на 3-е июня.

С какого числа можно загадать заветное желание, подсказывают гадалки. Они рекомендуют непосредственную ночь Новолуния, три последующих ночи, желательно в полночь. Для осуществления загадываемого надо визуализировать его в своем мышлении, постараться почувствовать, какие ощущения придут при его исполнении. Благоприятные ночи дни гаданий на исполнение желания – 03.06 – 06.06.

Важно! Поблагодарить Вселенную за то, что она прислушивается к пожеланиям.

Стрижки в Новолуние

Что касаемо косметического ухода, астрологи не рекомендуют в Новолуние делать стрижки, маникюр. Если же жизненные обстоятельства требуют улучшения внешнего вида, лучше выбрать окрашивание волос натуральными красками.

Посадки в Новолуние

4-я фаза лунного цикла, убывающая Луна, с какого числа она начинается, подсказывает астрологический календарь, не позволяет делать никакие посадки. В эти дни правильнее будет готовить почву – вносить удобрения, удалять сорняки. Пропустить надо и сам день Новолуния. А вот со следующего дня, когда начнется фаза роста Луны, удачными будут посадки растений с надземным урожаем – помидоров, перцев, зелени.

Хорошо приживутся посаженные в эти дни молодые саженцы яблонь, вишневых пород. На растущей Луне надо высаживать цветы, стричь газоны.

Внимание! Сам день Новолуния не годится для любых посадок, прививок, рыхления. В это время семена имеют мало жизненных сил.