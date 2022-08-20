Настасья Самбурская — биография, личная жизнь, новости

К молодой актрисе Настасье Самбурской всероссийская известность пришла после съемок в сериале «Универ». После этого в ее профессиональной биографии стали появляться другие проекты, ее имя стало часто звучать в СМИ, освещающих события в шоу-бизнесе. Поклонники актрисы также пристально следят за скандалами, в центре которых постоянно оказывается Анастасия, обеспечивая таким образом дополнительное внимание к своей персоне.

Настасья Самбурская биография

Немногие поклонники молодой актрисы знают, что ее настоящее имя — Анастасия Терехова. Девушка родилась 1 марта 1987 года в городе Приозерске Ленинградской области в обычной семье.

Настасья Самбурская не любит рассказывать журналистам о начале своей биографии и личной жизни. Родители развелись вскоре после ее рождения, девочку воспитывала одна мама. Журналистам удалось получить информацию о том, что отец Насти попал в тюрьму. Также есть данные, что у актрисы есть брат, который, по слухам, связан с наркотиками. Сама Самбурская не подтверждает эту информацию, но также достоверно известно, что она не поддерживает отношений со своими родственниками.

В школе Настя была обычным ребенком, она не планировала стать актрисой и после 9 класса поступила в училище, где обучали профессии парикмахера. Получив диплом, Настасья Самбурская, биография и фото которой регулярно сегодня появляются в глянцевых журналах, отправилась в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Константину Райкину, но студентку отчислили с первого курса.

Через год Терехова смогла поступить в ГИТИС на курс к Сергею Голомазову. Поняв свои прежние ошибки, Анастасия проявила себя как талантливая студентка, о которой педагоги отзывались положительно. Окончив учебу в 2010 году, она устроилась в Театр на Малой Бронной. Вскоре молодую актрису ввели в несколько постановок, в числе которых «Принц Каспиан». Вскоре ее начали приглашать в кино на эпизодические роли. Настоящий успех к малоизвестной актрисе пришел после выхода на экраны молодежного сериала «Универ. Новая общага». Ее карьера после этого проекта быстро пошла вверх.

Уже во время съемок стали появляться слухи о тяжелом характере Анастасии, которая часто конфликтовала с партнерами по съемочной площадке. После «Универа» она не только снималась в кино, но и стала делать музыкальную карьеру. В 2013 году вышел ее первый студийный сингл «Ты попал». Песня в короткие сроки приобрела популярность на российских и украинских радиостанциях и стала настоящим хитом.

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Успешными стали ее работы в ряде картин:

«Держи удар, детка»;

«Пятница»;

«Женщины против мужчин».

В 2017 большим успехом ознаменовалась премьера спектакля «Салемские ведьмы» Театра на Малой Бронной, в котором партнером Насти был Владимир Яглыч. Одновременно с работой в театре актриса продолжала сниматься. В 2018 году она сыграла сразу в 4 кинопроектах:

«Команда Б»;

«Зомбоящик»;

«Женщины против мужчин: крымские каникулы».

В 2019 актриса Самбурская ушла из театра, заявив, что собирается делать музыкальную карьеру певицы. При этом Настя не собиралась совсем расставаться с театром.

Параллельно с музыкальной карьерой Самбурская начала осваивать шоу-бизнес, появляясь в успешных телешоу:

«Комеди Клаб»;

«Ревизорро»;

«Битва экстрасенсов».

В 2020 она снова стала сниматься в новом проекте «Универа» — «Общага. 10 лет спустя», а затем успешно снялась в мелодраме «Две жены».

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Актриса не менее известна скандалами. Так, достоянием общественности стал ее конфликт с Максом Фадеевым, подробности которого опубликовала сама Самбурская в своем микроблоге. Большую огласку получила в 2020 году судебная тяжба с Виктором Дробышем, с которым она заключила контракт в 2016. Самбурская расторгла контракт с продюсером и подала заявление в суд с целью оспорить ранее оговоренные условия сотрудничества. Однако суд отклонил ее иск и встал на сторону Дробыша.

До этого имя актрисы появлялось в СМИ в 2018 году в разделе «Криминальная хроника». Она была жестоко избита неизвестными и сообщила в своем микроблоге, что Следственный комитет взял на контроль данное происшествие. Однако многие не поверили в достоверность такой информации, помня о том, что Самбурская часто любит «разводить» своих поклонников, предоставляя им не совсем достоверную информацию.

Личная жизнь Настасьи Самбурской

Поклонники Настасьи Самбурской активно интересуются не только ее профессиональной биографией, но и личной жизнью. Ей приписывают многочисленные романы с медийными персонами. Сама актриса о своей личной жизни высказывается туманно, в основном игнорирует разные слухи, касающиеся ее отношений с известными мужчинами.

Известно, что с 2002 по 2007 год у нее был роман с молодым человеком по имени Сергей, с которым актриса рассталась. Официально у Настасьи Самбурской в разделе биографии «семейное положение» стоит прочерк — у нее нет мужа и детей, но зато много поклонников.

Недавно появлялась информация о том, что у Самбурской был роман с резидентом «Комеди Клаб» Тимуром Батрутдиновым. Во время съемок «Универа» ей приписывали интимные отношения с ее партнером по сериалу Станиславом Ярушиным, но о достоверности данной информации судить сложно. Сама актриса не подтвердила факта романтических отношений ни со знаменитым комиком, ни со своим коллегой по «Универу».

Настасья Самбурская сама дает противоречивую информацию о своей биографии и личной жизни, часто публикует скандальные фото в своем микроблоге. Так было в случае с ее соперницей по одному телешоу Ольгой Бузовой, когда Самбурская опубликовала свою фотографию со скандальной подписью «Сплю с футболистом Дмитрием Тарасовым». На самом деле в постели актрисы лежала именная форма футболиста, который был в то время мужем Бузовой.

В 2014 году появилась информация о том, что Анастасия была официально замужем за бизнесменом, от которого у нее был сын, но в дальнейшем в этой информации многие стали сомневаться. Даже фото паспорта со штампом о браке не смогло внести ясность в отношении семейного положения актрисы.

В 2016 она оказалась замешанной в секс-скандале с несовершеннолетним Никитой Веселкиным, который был обнаружен сотрудниками ГИБДД в ее автомобиле. Анастасию остановили за вождение в нетрезвом состоянии, позже стало известно о романе с 16-летним Веселкиным — недоброжелатели опубликовали их частную переписку. При этом выяснилось, что Анастасия даже не подозревала, что ее возлюбленный несовершеннолетний.

В 2016 она опубликовала скандальные фото с новым возлюбленным — белорусским певцом Александром Ивановым, который был младше ее на 7 лет. Анастасия провокаторски призналась, что любит молодых парней, которые младше ее. В ответ недоброжелатели обрушились на нее целой волной негативных комментариев.

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В 2017 году она сообщила, что вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича. Актриса написала в своем аккаунте, что для свадебной церемонии выбрала черное платье. В 2018 стало известно, что пара рассталась. Актриса заявила, что причиной расставания стало агрессивное поведение Кирилла, который поднимал на нее руку.

В 2020 появлялась информация о романах Самбурской с коучем Ильей Бурмистровым и стоматологом Глебом Пекли. Однако в скором времени она сообщила о том, что рассталась с упомянутыми молодыми людьми.

Карьера Настасьи Самбурской

Анастасия начала свою творческую карьеру с работы в театре, где смогла зарекомендовать себя как подающая надежды молодая талантливая актриса. Это не помешало Самбурской не только активно сниматься в кино, но и начать сольную карьеру певицы. В каждом своем профессиональном амплуа Анастасия проявляла себя как талантливый человек, который может сделать успешную карьеру.

Съемки в «Универе» открыли дорогу актрисе в кинематограф и телевидение, где она смогла создать немало ярких образов своих героинь. Поклонников удивило сообщение актрисы в 2017 году — о том, что она завершает театральную карьеру, несмотря на высокую оценку критиками ее профессионального старта на театральной сцене.

Начав успешную музыкальную карьеру, певица тут же поскандалила сразу с двумя известными продюсерами, с которыми сотрудничала: Максимом Фадеевым и Виктором Дробышем. После многочисленных скандалов имя и фото Самбурской в СМИ стали появляться регулярно.

При этом она продолжила работу в кино и стала активно продвигаться в шоу-бизнесе и на телевидении, во многом благодаря громким скандалам, участницей которых она становилась.

Актер Станислав Ярушин, партнер Анастасии Самбурской по сериалу «Универ»: «Хотя Настю многие считают взбалмошной и ветреной, она на самом деле очень серьезный, ответственный и упорный человек, который реалистично смотрит на жизнь. Она самостоятельно сделала карьеру, заработав свой первый миллион в 24 года. До этого девушка поработала «на земле», перебрав большое количество профессий — была парикмахером, официанткой, диспетчером в таксопарке, гримером и реквизитором в театре. Реальная жизнь ей очень хорошо знакома. Всего она смогла добиться своим талантом».

Настасья Самбурская — новости, фото

Недавно в своем микроблоге актриса устроила своеобразную пресс-конференцию с поклонниками, которые спросили ее, планирует ли она стать в ближайшее время матерью. Актриса утвердительно ответила на этот вопрос, уточнив, что не собирается рожать и воспитывать ребенка одна. Также она указала, что планирует сначала усыновить ребенка. При этом звезда официально имеет статус незамужней женщины — когда и с кем она планирует создать семью, неизвестно.

При этом в последних новостях сообщается, что актриса официально рассталась с очередным своим ухажером — стоматологом Глебом Пекли, а ее бывшего бойфренда Никиту Веселкина, сына нижегородского депутата, объявили в розыск. Вокруг Самбурской, которая мечтает об усыновлении ребенка, до сих пор витает скандальный ореол, который не может способствовать реализации объявленных планов актрисы.

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