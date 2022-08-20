Анастасия Панина: биография, личная жизнь, фото

Звезда российских сериалов Анастасия Панина добилась всероссийской популярности после выхода на экраны сериала «Физрук», после этого в ее творческой биографии появилось большое количество кинопроектов. Молодая российская актриса смогла стремительно стать звездой не только российского, но и украинского кинематографа, снявшись к 39 годам в 60 фильмах.

Анастасия Панина: биография

Анастасия Панина нечасто дает интервью журналистам, что не мешает многочисленным поклонникам актрисы живо интересоваться ее биографией и личной жизнью, похожей на сказку о Золушке.

Настя появилась на свет 15 января 1983 года в Северо-Задонске Тульской области, в простой советской семье. Ее папа был шахтером, а мама работала на птицефабрике. Кроме Насти, в семье воспитывалась еще старшая дочка.

Училась девочка в обычной средней школе и проявляла себя хорошо не только в учебе, но и в общественной жизни школьного коллектива, организовывая разнообразные праздничные мероприятия. Она с раннего детства ходила в секцию художественной гимнастики, где демонстрировала высокие результаты. У девочки были врожденные способности к этому виду спорта, которые вкупе с трудолюбием и целеустремленностью позволили ей уже в 13 лет получить звание кандидата в мастера спорта. Однако связывать свою судьбу с большим спортом Настя не собиралась, увлекшись актерской профессией в старших классах.

Хотя девочка не стала спортсменкой, занятия спортом и строгий режим помогли сформироваться ее характеру, в котором еще в детстве педагоги отмечали такие черты, как упорство, настойчивость, ответственность и целеустремленность.

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После того как Анастасия Панина получила среднее образование, ее семья переехала в Москву. В биографии и личной жизни Насти открылись новые перспективы, которые простая девушка из провинции смогла успешно реализовать. Для многих поклонников актрисы ее творческая биография кажется похожей на сказку: девушка не тратила время на прохождение испытательных туров в профильных учебных заведениях, а сразу решила пройти кастинг сериала «Бедная Настя», о котором прочла информацию в газете. При этом многие упускают тот факт, что Панина смогла выдержать конкуренцию с 9 тысячами претенденток и оказалась в числе 30 отобранных участниц.

Будущая актриса перед съемками в этом сериале прошла двухмесячную подготовку на специальных курсах, которые вели мастера Школы-студии МХАТ. Выпускникам курсов по их завершении предложили стать студентами учебного заведения или участниками проекта. Девушка, проявив выдержку и трезвый взгляд на жизнь, выбрала учебу в легендарном театральном вузе, хотя ее официально утвердили на роль в «Бедной Насте».

Панина попала на курс к Дмитрию Брусникину и Роману Козаку. Последний по совместительству руководил Московским театром им. А. С. Пушкина и часто включал учеников в настоящие спектакли своего театра. Анастасия Панина сыграла на 4-м курсе в спектакле «Пули над Бродвеем» со своим будущим супругом — сама актриса говорит, что в ее биографии эта постановка стала судьбоносной. Владимир Жеребцов, с которым ее связывали романтические отношения, в сценическом диалоге предугадал их общую судьбу, сказав героине Паниной, что она станет его женой и родит ему ребенка.

После окончания обучения в 2007 году актриса получила красный диплом и специальную премию Москвиной-Тархановой за великолепное владение актерской пластикой и другими дисциплинами, связанными со сценическим движением. Выпускницу пригласили в труппу театра им. Пушкина, где она успешно служит уже более 12 лет.

Актриса была задействована во многих постановках, но особым успехом пользовались хореографические спектакли с ее участием, такие как «Дама с камелиями» и «Материнское поле».

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В кино Панина попала на последнем курсе учебы в Школе-студии МХАТ, в 2006 году. Ей предложили главную роль Любы Шевцовой, одной из героинь молодежной антифашисткой подпольной организации в Краснодоне в фильме «Последняя исповедь». Во многом актриса даже внешне была очень похожа на свою героиню.

До 2014 года молодая актриса снималась в кино в эпизодических ролях, а после главной роли в ситкоме «Физрук», где она стала партнершей Дмитрия Нагиева, Анастасия Панина получила всероссийскую известность. После этого на актрису градом посыпались предложения. Также ее сделали лицом бренда «Орифлейм» в России.

Известные ленты, в которых снялась актриса:

«Физрук»;

«Доктор Тырса»;

«Другой Майор Соколов»;

«Майор Соколов. Игра без правил»;

«Психологини»;

«Шуша».

Анастасия Панина до недавнего времени активно снималась не только в российских, но и в украинских проектах, а также все это время была востребованной театральной актрисой, служа в Московском Театре им. Пушкина.

Личная жизнь Анастасии Паниной

Поклонников Анастасии Паниной интересует не только ее творческая биография, но и подробности ее семейной жизни, им хочется знать имя мужа и детей.

Супругом Паниной стал ее коллега по цеху, известный актер Владимир Жеребцов, с которым она познакомилась в театре во время постановки спектакля «Пули над Бродвеем» в 2003 году, когда еще была студенткой.

Между молодыми людьми возникли романтические отношения, сама Настя признается в том, что восприняла сценический текст, произнесенный партнером, как предсказание своей личной судьбы. Владимир по ходу пьесы смело утверждал, что героиня Паниной станет его женой и у них будут дети.

Анастасия Панина говорит, что ее муж относится к тем мужчинам, которые создают брак на всю жизнь. Актриса хочет, чтобы ее личная жизнь была похожа на биографию ее родителей, которые совместно прожили долгую жизнь и вырастили детей. В 2010 у пары родилась дочь Александра.

Известно, что актриса не любит делиться подробностями своей семейной жизни и сама ведет свой аккаунт в «Инстаграме». У Владимира нет своего блога, поэтому все семейные фото публикуются на страничке Анастасии.

В интервью и в своем блоге Панина рассказывает о том, чем любит заниматься в свободное от работы время. Она с удовольствием готовит для своей семьи, предпочитает все свободное время проводить со своим мужем, дочкой и мамой. Супруги любят путешествовать совместно, что удается не всегда в силу их загруженности.

Анастасия и Владимир относятся к уникальным актерским союзам, на которые приятно смотреть на экране. Анастасия говорит, что любит играть с мужем в совместных проектах, особенно когда нужно изображать любовь. В этом случае, указывает Панина, не приходится напрягаться, чтобы сыграть чувства. Супруги снялись вместе в сериалах «Физрук» и «Ложь во спасение». Когда Анастасия и Владимир задействованы в спектаклях или находятся на съемках, с маленькой Сашей сидит бабушка — мама актрисы.

Поклонников восхищает отличная форма актрисы и привлекательный внешний вид. Панина не пользуется в повседневной жизни косметикой и при этом выглядит моложе своих лет, что заставляет завистников распространять слухи о пластических операциях. Также актриса отказывается от откровенных фотосессий, а свою личную страничку часто использует для помощи бездомным животным, стремясь помочь брошенным кошкам и собакам обрести новый дом и любящих хозяев.

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Карьера Анастасии Паниной

Анастасия Панина сумела своей творческой карьерой создать совершенно новый образ блондинки на экране, которая отличается смелым характером, острым умом, умеет хорошо стрелять, бегать, распутывать сложнейшие преступления, оставаясь при этом обворожительной и привлекательной в любой сложной ситуации.

Актрисе отлично удаются комедийные образы — как ее героиня из «Физрука», образы смелых героинь — как Любовь Шевцова или Марина Ветрова из «Майора Соколова». Она умеет создавать драматические образы любящих женщин — как художница Настя, которая хочет усыновить маленького мальчика Егорку и готова вступить в схватку со страшными людьми из-за него, как родная мать. Каждое появление актрисы на экране вызывает интерес большой зрительской аудитории. Панина удачно совмещает в образе своих героинь дерзость и смелость с женственностью, драматизм с легкой иронией.

В театре у Паниной отлично выходят роли в хореографических спектаклях. Актрисе удается гармонично соединять драматургию с пластикой движений. Анастасия всегда по пластике и хореографии была самой лучшей на своем курсе. Театр остается для нее одной из главных сфер основной профессиональной деятельности. При высокой загруженности в кино Анастасия всегда занята в репертуарных спектаклях своего театра.

Ирина Москвина, кинокритик, сотрудник издания «Смотрим»: «Анастасия Панина смогла создать на экране типичный облик современной русской женщины. В одном из исследований, проводимых на разных фокус-группах телезрителей, большая часть испытуемых назвала именно эту актрису, имеющую типичное лицо русской женщины. Вероятно, актриса понимает это и не спешит менять свою индивидуальность с помощью пластических хирургов».

Анастасия Панина — новости, фото

В конце 2021 года поклонников актрисы испугало известие о том, что Паниной предстоит операция из-за тяжелой травмы. Оказалось, что Анастасия на прогулке зимой неудачно прокатилась на ледянке с горки. Она думала, что ей просто наложат гипс, но врачи сказали, что предстоит операция — собирать перелом предплечья со смещением с помощью спиц. Актриса мужественно перенесла лечение и, как ей это свойственно, смело разместила фото, на которых она совсем без грима.

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