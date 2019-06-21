Музраев Михаил Кандуевич - последние новости на сегодня

Недавно появилась информация о том, что в СИЗО был помещен Михаил Музраевым. Арест проводился вместе с зоновским авторитетом – Владимиром Зубковым, проживающим в Волгограде. Какие последние новости 2019 года о Музраева Михаиле Кандуевиче всплыли в СМИ?

Фантазии обвинения

Фактов о том, как происходило задержание, причины происшествия и то, что подтолкнуло на такие действия следствие, огромное количество. Но все сам экс-генерал называет фантазией, которая спровоцировала происходящее.

Три года назад на территорию домовладения Андрея Бочарова, которое находится в поселке Латошенка, проникли посторонние. После была сожжена единственная деревянная стена в доме. Пожар достаточно быстро был ликвидирован. Никто из семьи не пострадал.

После покушения на Бочарова было возбуждено уголовное дело. При этом занимался следствием сам генерал Музраев. Согласно данным следствиям было установлено, что всего участников поджога было 5 человек. На протяжении практически трех лет, информации о том, что дальше происходит с подсудимыми, не было. Главным, подозреваемым по делу, был Евгений Ремезов. Чтобы понять, что именно произошло, нужно знать о том, кто именно был участником данного происшествия.

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В данном деле с самого начала стали рассматривать как основного подозреваемого Михаила Музраева, несмотря на то, что он был инициатором возбуждения уголовного дела. По месту жительства и по месту работы были сразу произведены обыски.

Обратите внимание! Генерал Музраев не признает своих инкриминированных преступлений. С его слов, что ему инкриминируют это просто «фантазии». Кроме того, против него используют третьих лиц, которых он ранее сажал по уголовным делам.

Согласно постановлению Лефортовского районного суда города Москвы, вынес обвинение 11 июня 2018 года. Было предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ, п. «а», ч. 2.

Кем был Музраев до задержания

Михаил Музраев, калмык по национальности, на протяжении 7 лет был во главе Следственного Управления Следственного Комитета в Воронежской области. До момента назначения генерал работал во главе следственно-оперативной группы по раскрытию преступлений.

Михаил долгое время работал исключительно с преступлениями насильственного характера. Был во главе и антикоррупционной компании.

По отзывам о тех, кто имел возможность общения с генералом, говорят о том, что Михали Музраев очень сложный человек. За свою служебную деятельность он сделал много чего плохого. По большому счету генерал был теневой руководитель Волгоградской области, так как он постоянно вмешивался во все дела, которые его не касаются.

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По словам вице-мэра Волгоградской области, Музраев никогда не лез, куда его не просят. Но вот однажды, он заявил о том, что стоит проверить свой багажник автомобиля. Таким образом, он предупредил, что все может повернуться далеко не так.

Дела, возбуждаемые Музраевым:

уголовное дело в отношении начальника Главного Управления МЧС – Владимира Соснова. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, а также лишили звания генерала;

дело против председателя Волгоградской городской Думы. Павел Карев получил 3 года лишения свободы за то, что согласился принять взятку;

инициировал он и дело против Михаила Цукрука, который на то время возглавлял ГУВД по Волгоградской области.

Это лишь малая часть тех, кто пострадал от деяний Музраева. Одновременно с возбуждением уголовных дел, у бывшего генерала появлялось огромное количество врагов.

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Что сейчас происходит с генералом

В мае 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Виталий Брудный начал давать показания о деяниях Музраева. Но как только появились первые данные о том, что Виталий дает показания, сразу, же Брудного забрали в Москву, и теперь с ним работает только Московская прокуратура.

Обратите внимание: Виталий Брудный действительно важный свидетель, так как все его показания находятся под грифом секретно.

Судя по той информации, которая регулярно появляется в СМИ, заказчиком страшного убийства, брата Виталия Брудного был именно Музраев, занимавший в то время высокопоставленный пост.

Все предъявленные обвинения послужили лишь поводом для ареста экс-генерала. За ним долгое время наблюдали оперативные сотрудники, знающие давно о том, что происходит в его ведомстве.

Сейчас Музраев находится под арестом, суда пока не было. Связано это с тем, что постоянно появляется новая информация. Продолжаем следить за последними новостями 2019 года по делу Музраева Михаила Кандуевича.