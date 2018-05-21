Интересные факты из жизни Марии Порошиной

Актрису театра и кино Марию Порошину, знают и любят люди совершенно разных возрастов. Посмотрев на нее с экранов телевизоров, невольно хочется знать о ней как можно больше. Из биографии артистки становится понятно, что она в жизни такая же добрая, как ее героини.

Мария добилась больших успехов в творчестве. Ей удалось совместить любимую работу и устроить личную жизнь. Она состоялась как женщина и мама четверых детей.

Биография и детство Марии

Мария, коренная москвичка. Она родилась в творческой семье 1 ноября 1973 года под знаком зодиака скорпион. Ее мама была оперной певицей, но после перенесенной операции потеряла голос. Тогда, Наталья Красноярская, маму будущей актрисы Порошиной, стала заниматься режиссерской работой в Большом театре. Папа Марии, Михаил Иванович тоже был связан с музыкой, выступая в ансамбле «Березка». Оперным пением занималась и бабушка.

Когда девочке исполнилось 10 лет, ее родители развелись. Мама снова устроила свою личную жизнь, выйдя замуж за известного актера Дмитрия Назарова, который стал для Маши отчимом. Девочка сразу нашла с ним общий язык, чувствуя искренне теплое отношение и заботу к себе с его стороны. Именно он познакомил ее со многими известными личностями актерской среды.

Мария с детства проявляла творческие способности. Когда в дом приходили гости, она рассказывала им стихи и танцевала. Но в то же время в школе вела себя скованно. Зная на отлично предмет, она не могла справиться с волнением и часто запиналась. Примерно до 5 класса, она была закомплексованным ребенком.

Девочка училась в школе с французским уклоном и одновременно с этим успевала заниматься танцами. Стать актрисой девочка мечтала с детства, с тех самых пор, как в их доме появлялись знаменитые личности.

Но, честно говоря, в то что у нее получится реализовать себя в этом направлении, мало кто верил. Тогда девушка решила после получения аттестата поступить в хореографическую школу. Однако попытка не увенчалась успехом и тогда Мария решила не терять времени даром и попробовать свои силы в театральном институте. Тем более что родители, предоставили дочери свободу выбора.

В Школу-студию МХАТ она прошла с первой попытки. Ее преподавателем был Олег Табаков. Он то и отчислил студентку Порошину на втором курсе за легкомысленное поведение, недостаточную подготовленность к предметам и прогулы с формулировкой «профнепригодна». Боевой характер не позволил девушке сдаться, хотя это расстроило ее.

Она считала себя бесталанной, но не сдалась, решив начать все заново. Мария исправила ситуацию, поступив в Щукинское училище, которое в 1997 году благополучно окончила.

Творческая карьера

Актриса Мария Порошина начинала свой творческий путь, как и многие другие, с эпизодических ролей снявшись в картинах:

«АБВГД LTD»;

«Третьего не дано»;

«Антикиллер»;

«Бригада»;

«Салон красоты»;

«Каменская -2»;

«Марш Турецкого – 3»;

«Поклонник».

Ради роли в этой картине, Порошина кардинально сменила имидж. Так, привычная брюнетка стала блондинкой.

Некоторые работы были эпизодическими, имя актрисы даже не значится в титрах.

Параллельно со съемками в кино, Марию Михайловну можно было увидеть на подмостках театра «На Покровке» в постановках:

«Гедда Габлер»;

«Бедность не порок»;

«Тень»;

«Мужчина для женщины».

Кроме того, одно время, зритель видел ее в роли ведущей программы «Шире круг».

Главные роли в кино

«Всегда говори всегда»;

«Ночной дозор»;

«Дневной дозор»;

«Моя мама – Снегурочка»;

«По следу Феникса»;

«Елки»;

«Челночницы»;

«На пути к сердцу»;

«По горячим следам»;

«Письма на стекле»;

«Родители»;

«Офицерские жены»;

«Черная кровь».

Настоящая популярность пришла к актрисе Марии Порошиной после выхода на экраны сериала «Всегда говори всегда». Где она сыграла Ольгу Барышеву. Ее творческий тандем с Ярославом Бойко настолько пришелся по душе зрителям, что решили снимать продолжение сериала.

В итоге он вышел в 9 частях. Поклонники, как это часто бывает, приписывали роман полюбившимся героям в закадровой жизни. Хотя, на самом деле, жизнь каждого из них никак не была связана друг с другом.

Личная история Марии Порошиной

Будучи студенткой МХАТа, девушка буквально с первого взгляда влюбилась в старшекурсника Гошу Куценко. Между ними пробежала искра на вступительных экзаменах. Молодые люди решили создать свою ячейку общества и начали жить гражданским браком. Через год совместной жизни, у пары родилась дочь Полина.

Отношения Марии и Гоши не выдержали испытаний на прочность, молодые люди стали часто ссориться по пустякам. В итоге решили: будет лучше для обоих, если они расстанутся.

Куценко и Порошина прожили вместе 5 лет. Они сумели сохранить теплые, дружеские отношения. Мария ни разу не сказала о нем в негативном ключе. Гоша, в свою очередь, принимал активное участие в жизни их совместной дочери. Сейчас она уже взрослая девушка, не нуждающаяся в родительской опеке. По словам Марии: Полина внешне и характером в отца, она пошла по стопам родителей, выбрав актерскую профессию.

На ее счету две картины:

«На пути к сердцу»;

«Компенсация».

Куценко очень тепло отзывается о бывшей супруге, о разрыве отношений говорит с сожалением. Они часто встречаются на съемочной площадке, работая над совместными проектами. Прошлое никоим образом негативно не отразилось на их личных и творческих отношениях.

Союз с Ильей Древновым

В 2001 году театр «Ленком» стал местом знакомства Марии Порошиной и Ильи Древнова. Прежде чем они поняли, что созданы друг для друга, судьба не раз сводила их вместе. Поначалу Мария восхищалась талантом будущего мужа, но стеснительность не позволяла ей сделать первый шаг и заговорить с Ильей.

Как позже выяснилось, он тоже обратил на нее внимание, женщина сразу ему понравилась. Периодически пересекаясь случайно в одних и тех же местах, они стали общаться и встречаться.

Древнов красиво ухаживал за Порошиной, дарил цветы, подарки, приглашал в театр. Вместе они снялись в кинокартине «Моя мама – Снегурочка». Сначала Мария и Илья жили просто гражданским браком, в котором у них родились две дочери Серафима и Аграфена в 2005 и в 2010 году. Узаконить свои отношения звездная пара решила в 2014 году, когда их второй дочери исполнилось 4 года. О своем намерении расписаться они никому не сказали.

Отчасти оттого что Мария человек катастрофа: с ней вечно что-то случается, то паспорт забудет, то еще что-то. В данном случае все родственники и друзья были поставлены перед фактом.

В 2016 году Древнов и Порошина снова стали родителями – у них родилась дочь Глафира. Актриса не стала долго сидеть в декрете, практически сразу вернувшись на съемочную площадку. С детьми в это время сидит супруг.

Все свободное время дружное семейство предпочитает проводить вместе. По фото, видно, как они счастливы вместе. У них есть дом в деревне под Костромой. Но, при случае они не упускают возможности выехать на море.

Картины с участием супруга Порошиной:

«Ворошиловский стрелок»;

«Каменская» - кстати, в этом сериале он сыграл убийцу невест, произведя на Марию настолько сильное впечатление, что она захотела с ним встретиться и выразить признательность его таланту;

«Прощайте, доктор Фрейд!».

Жизнь актрисы сегодня

Мария на все 100% состоялась как женщина, как мать и творческая личность. Она занята в фильмах. Совсем недавно по каналу «Россия» прошел сериал «Березка» с ее участием. Примечательно и то, что у многих актеров, задействованных в сериале, жизнь связана с коллективом, вокруг которого развиваются события.

У нашей героини, отец был солистом ансамбля «Березка».

В настоящий момент, Порошина снимается в картине о Фаине Раневской, ей досталась роль лучшей подруги знаменитой артистки. Поклонники Марии Михайловны следят за ее публикациями в сети Instagram, там она публикует фотографии, делясь некоторыми моментами своей жизни.