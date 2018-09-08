Мария Кончаловская: новости о здоровье на сегодня

Особых новостей о здоровье Маши Кончаловской в последних сообщениях открытых источников информации на сегодня, начало сентября 2018 года пока нет. С момента страшной автокатастрофы, в которой молодая наследница именитого режиссера пострадала больше всех, прошло более 4 лет. Сообщения репортеров более чем противоречивы.

Радостные известия

Начиная с 2015 года в сети время от времени появляются сообщения, с помощью которых недобросовестные журналисты пытаются комментировать последние новости о здоровье Марии Кончаловской.

Так, на сегодня, большинство читателей уверены, что девушка может самостоятельно дышать. Она отключена от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также в одном из интервью о состоянии сестры проговорился старший сын режиссера, Егор Кончаловский. Молодой человек рассказал, что девушку перевезли из французской клиники в московский реабилитационный центр. И якобы журналистам даже удалось сфотографировать Машу на прогулке по клиническому парку. Однако снимок сделан со спины и вполне вероятно, что это – всего лишь очередная попытка поднять рейтинги того или иного издания.

Безутешные родители

Стоит ли говорить, что трагедия со старшей дочерью сказалась в первую очередь на ее отце, ставшем невольным виновником ее нынешнего состояния. В 2013 году именно Андрей Кончаловский находился за рулем арендованной машины, врезавшейся во встречный автомобиль на юге Франции. Тогда семья режиссера решила отдохнуть после напряженных съемок на Родине.

Не менее безутешной была и сама актриса, моментально исчезнувшая из всех телепередач и со светских мероприятий. Женщина провела рядом с Машей не одну бессонную ночь после сложнейшей операции.

Спустя некоторое время Юлия поделилась со своими поклонниками собственными переживаниями по этому поводу.

По словам актрисы и телеведущей, состояние комы, в которую девочку ввели доктора после хирургического вмешательства, до конца не изучено. Поэтому иногда ей казалось, что Маша слышит маму и даже как-то реагирует. Потом снова наступали томительные дни ожидания и неизвестности. В итоге французы стали требовать отключить Кончаловскую-младшую от аппаратуры, уверяя, что надежды больше нет.

Естественно, Юлия не согласилась с доводами европейских докторов и перевезла дочь в Москву на свой страх и риск. Если верить последним новостям 2018 года на сегодня , то здоровье Маши Кончаловской, на родной земле стало значительно лучшаться.

К тому же в сети появились новые снимки романтических каникул семейной пары, на которых супруги выглядят достаточно счастливыми. Вряд ли они смогли бы так весело отмечать семейные праздники, если с дочерью произошли необратимые изменения.

Факты из биографии Маши Кончаловской

Девочка появилась на свет в 1999 году, для Юлии она стала первенцем, для Андрея – пятым ребенком. Стоит ли говорить о том, насколько молодая актриса была счастлива появлению на свет долгожданной малышки.

В раннем детстве Машенька неоднократно участвовала в выпусках кулинарного шоу мамы, мелькая на экране в качестве главного дегустатора различных блюд. Активную девочку родители решили задействовать в настоящем кино. Так на экраны вышел фильм «Глянец», в котором младшая Кончаловская сыграла собственную маму в детстве.

Через 3 года девочка-подросток снова оказалась на одной съемочной площадке с отцом, сыграв эпизодическую роль в фильме: «Я люблю тебя, Москва!».

Некоторые открытые источники информации утверждают, что девушка смогла победить коварную болезнь и вышла из комы ненадолго в 2015 году. Об этом якобы рассказала Юлия в одном из откровенных интервью. Маша начала учиться разговаривать, ходить, стала узнавать близких. Радость продолжалась недолго и через время девочка снова впала в кому и не реагирует на внешние раздражители.

Так как ее родные все слухи и домыслы никак не комментируют, настоящее положение дел никому не известно. Вполне вероятно, что столь длительное бессознательное состояние Кончаловской-младшей все же спровоцировало необратимые изменения в ее мозге.